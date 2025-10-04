-->
La voce della Politica
|Trombe daria a Scanzano Jonico, il Comune chiede lo stato di calamità naturale per i danni alle col
4/10/2025
|Il Comune di Scanzano Jonico ha richiesto lo stato di calamità naturale dopo i danni provocati dalle trombe daria di mercoledì. Le verifiche sul territorio hanno evidenziato gravi conseguenze per le colture agricole.
Lamministrazione comunale chiederà un incontro alla Regione Basilicata per valutare gli interventi a sostegno del settore. Non potevamo fare altro che agire in questo modo, ha spiegato il sindaco Pasquale Cariello. "Inviteremo chi di dovere a venire qui per avere contezza dei danni che il mondo agricolo ha subito. Scanzano vive di questo e noi amministratori abbiamo il dovere di tutelare i nostri agricoltori".
