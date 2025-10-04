-->

Trombe daria a Scanzano Jonico, il Comune chiede lo stato di calamità naturale per i danni alle col

4/10/2025

Il Comune di Scanzano Jonico ha richiesto lo stato di calamità naturale dopo i danni provocati dalle trombe daria di mercoledì. Le verifiche sul territorio hanno evidenziato gravi conseguenze per le colture agricole.

Lamministrazione comunale chiederà un incontro alla Regione Basilicata per valutare gli interventi a sostegno del settore. Non potevamo fare altro che agire in questo modo, ha spiegato il sindaco Pasquale Cariello. "Inviteremo chi di dovere a venire qui per avere contezza dei danni che il mondo agricolo ha subito. Scanzano vive di questo e noi amministratori abbiamo il dovere di tutelare i nostri agricoltori".



