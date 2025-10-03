-->
3/10/2025
|Su gradito invito, lUgl Matera non ha fatto mancare la presenza allanimato evento Salute mentale in Basilicata: sfide e prospettive future, tenutosi a Matera, presso lAuditorium G.Moscati dellospedale Madonna delle Grazie, al quale ha preso parte lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, insieme a rappresentanti delle istituzioni sanitarie e del sociale, operatori del settore e associazioni.
E quanto fanno sapere il Segretario Provinciale dellUgl Matera Pino Giordano unitamente a Margherita Rasulo, della Segreteria Ugl Salute Matera.
Tanti gli onorevoli e qualificati contributi iniziando dai saluti istituzionali del Direttore Generale ASM Maurizio Friolo, del presidente della IV Commissione regionale Nicola Morea, del Direttore Sanitario ASM Andrea Gigliobianco, i lavori sono entrati nel vivo con gli interventi dei relatori Andrea Barra, Vito Incampo, Alfonsina Guarino, Vincenzo Pierro, Pietro Fundone, Lucia DAmbrosio e Antonella Magno che ha fatto da madrina al convegno. Si è appreso dal rapporto tra cura e sicurezza dei pazienti autori di reato, al Budget di Salute come strumento di Recovery, dai progetti innovativi del CSM di Lauria alla prevenzione nel periodo perinatale, fino al ripensamento dellautismo in età adulta e allintegrazione dei Ser.D. nei Dipartimenti di Salute Mentale. Per lUgl Matera proseguono Rasulo e Giordano senza dubbio è stato un confronto ricco di esperienze e visioni per costruire una rete sempre più forte e vicina alle persone. Soprattutto nella tematica su Ripensare lautismo in età adulta sulla salute mentale in Basilicata il dott. Vincenzo Pierro ha presentato lesperienza dellAmbulatorio per Adulti con Disturbi dello Spettro Autistico di Matera. Un progetto che colma un vuoto importante: troppo spesso lattenzione si ferma allinfanzia, lasciando scoperti i bisogni degli adulti con autismo e delle loro famiglie. Lambulatorio offre valutazioni cliniche, percorsi personalizzati, sostegno ai caregiver e strategie di inclusione sociale, con un unico obiettivo: migliorare la qualità di vita e garantire diritti e autonomia. Un modello che guarda al futuro, costruendo comunità più inclusive. L'assistenza mentale in Italia aggiungono Giordano e Rasulo - ha lunga tradizione e grande visibilità anche internazionale a seguito della legge 180 del 1978 che, recepita dalla legge 833/78, ha promosso l'abolizione degli ospedali psichiatrici e l'istituzione di servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) quali unità organizzative specialistiche con un numero limitato di posti letto per il trattamento dei disturbi psichiatrici in fase acuta all'interno di ospedali. L'avvento del d.lgs 502/92 ha consentito ai dipartimenti di salute mentale (DSM) di promuovere modelli si servizio nuovi in ragione dell'autonomia riconosciuta alle aziende sanitarie e ai responsabili di articolazioni organizzative. La Regione Basilicata sta facendo di tutto e tanto pur di consolidare un approccio integrato e comunitario alla salute mentale, che tenga conto dei profondi cambiamenti sociali degli ultimi anni e delle nuove fragilità emerse soprattutto nel periodo post-pandemico e investendo su un modello che mette al centro la persona e la rete territoriale, coinvolgendo famiglie, scuole, operatori e associazioni. Senza dubbio per lUgl è stato confronto corale partecipato a 360° per affrontare con strumenti concreti e visione condivisa le sfide legate alla salute mentale in Basilicata.
