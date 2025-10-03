Su gradito invito, lUgl Matera non ha fatto mancare la presenza allanimato evento Salute mentale in Basilicata: sfide e prospettive future, tenutosi a Matera, presso lAuditorium G.Moscati dellospedale Madonna delle Grazie, al quale ha preso parte lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, insieme a rappresentanti delle istituzioni sanitarie e del sociale, operatori del settore e associazioni.



E quanto fanno sapere il Segretario Provinciale dellUgl Matera Pino Giordano unitamente a Margherita Rasulo, della Segreteria Ugl Salute Matera.



Tanti gli onorevoli e qualificati contributi iniziando dai saluti istituzionali del Direttore Generale ASM Maurizio Friolo, del presidente della IV Commissione regionale Nicola Morea, del Direttore Sanitario ASM Andrea Gigliobianco, i lavori sono entrati nel vivo con gli interventi dei relatori Andrea Barra, Vito Incampo, Alfonsina Guarino, Vincenzo Pierro, Pietro Fundone, Lucia DAmbrosio e Antonella Magno che ha fatto da madrina al convegno. Si è appreso dal rapporto tra cura e sicurezza dei pazienti autori di reato, al Budget di Salute come strumento di Recovery, dai progetti innovativi del CSM di Lauria alla prevenzione nel periodo perinatale, fino al ripensamento dellautismo in età adulta e allintegrazione dei Ser.D. nei Dipartimenti di Salute Mentale. Per lUgl Matera  proseguono Rasulo e Giordano  senza dubbio è stato un confronto ricco di esperienze e visioni per costruire una rete sempre più forte e vicina alle persone. Soprattutto nella tematica su Ripensare lautismo in età adulta sulla salute mentale in Basilicata il dott. Vincenzo Pierro ha presentato lesperienza dellAmbulatorio per Adulti con Disturbi dello Spettro Autistico di Matera. Un progetto che colma un vuoto importante: troppo spesso lattenzione si ferma allinfanzia, lasciando scoperti i bisogni degli adulti con autismo e delle loro famiglie. Lambulatorio offre valutazioni cliniche, percorsi personalizzati, sostegno ai caregiver e strategie di inclusione sociale, con un unico obiettivo: migliorare la qualità di vita e garantire diritti e autonomia. Un modello che guarda al futuro, costruendo comunità più inclusive. L'assistenza mentale in Italia  aggiungono Giordano e Rasulo - ha lunga tradizione e grande visibilità anche internazionale a seguito della legge 180 del 1978 che, recepita dalla legge 833/78, ha promosso l'abolizione degli ospedali psichiatrici e l'istituzione di servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) quali unità organizzative specialistiche con un numero limitato di posti letto per il trattamento dei disturbi psichiatrici in fase acuta all'interno di ospedali. L'avvento del d.lgs 502/92 ha consentito ai dipartimenti di salute mentale (DSM) di promuovere modelli si servizio nuovi in ragione dell'autonomia riconosciuta alle aziende sanitarie e ai responsabili di articolazioni organizzative. La Regione Basilicata sta facendo di tutto e tanto pur di consolidare un approccio integrato e comunitario alla salute mentale, che tenga conto dei profondi cambiamenti sociali degli ultimi anni e delle nuove fragilità emerse soprattutto nel periodo post-pandemico e investendo su un modello che mette al centro la persona e la rete territoriale, coinvolgendo famiglie, scuole, operatori e associazioni. Senza dubbio per lUgl è stato confronto corale partecipato a 360° per affrontare con strumenti concreti e visione condivisa le sfide legate alla salute mentale in Basilicata.