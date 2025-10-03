-->
|
La voce della Politica
|Provincia di Potenza aderisce al progetto 'Un pasto buono...per un buono pasto'
3/10/2025
|La Provincia di Potenza è il primo Ente ad aderire al progetto Un pasto buono...per un buono pasto, promosso dallOrdine Francescano Secolare di Basilicata (OFS). Liniziativa punta a garantire un sostegno concreto e significativo ai più bisognosi, nella convinzione che la vera essenza del singolo risieda in ciò che è disposto a donare.
Lindicatore di povertà assoluta in Italia continua a segnare massimi storici coinvolgendo il 7,5% delle famiglie e il 9,4% degli individui, con trend in progressivo aumento. In Basilicata i dati sono particolarmente allarmanti: un abitante su cinque è in condizione di indigenza. Oltre settantamila persone non possono permettersi un pasto proteico ogni due giorni e un bambino su venti non consuma almeno un pasto quotidiano adeguato.
Questa crisi, oltre a compromettere il benessere psicofisico, favorisce lisolamento sociale rendendo necessarie forme organizzate di solidarietà. Da questa urgenza nasce il progetto dellOrdine Francescano Secolare di Basilicata che coinvolge i datori di lavoro, pubblici e privati, e i lavoratori che usufruiscono del servizio sostitutivo della mensa aziendale tramite buoni-pasto.
L'azione cardine è la privazione volontaria e periodica del pasto di un giorno per destinarlo a chi ne ha più bisogno. Ciò si realizza attraverso la rinuncia, da parte del lavoratore, del buono - pasto il cui corrispondente valore economico il datore di lavoro simpegna a trasferire, periodicamente e in forma cumulata, per il tramite dellOFS, agli organismi esistenti per la redistribuzione alimentare, come la rete solidale Operazione Pane, lOpera San Francesco e altri soggetti che agiscono nel medesimo settore caritativo.
La Provincia di Potenza è il primo Ente ad aderire alliniziativa che, oltre a contribuire ai locali sistemi di redistribuzione alimentare, punta a contrastare l'esclusione sociale e accrescere la consapevolezza sul fenomeno della povertà prevedendo anche il coinvolgimento diretto dei donanti in attività di volontariato.
Sposiamo con convinzione un progetto che traduce la solidarietà in azioni concrete - ha evidenziato il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano - Un impegno che, proprio in occasione della festa di San Francesco, ci ricorda limportanza dei valori di pace, fratellanza e attenzione agli ultimi.
Questa piccola rinuncia che, sono certo, i nostri dipendenti sceglieranno di compiere, rappresenta un grande dono per chi si trova in difficoltà. È la scelta di tendere la mano, di non restare indifferenti; la dimostrazione che le istituzioni possono farsi veicolo di messaggi importanti, spingendo la comunità a riscoprirsi sempre più unita attraverso la condivisione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/10/2025 - Provincia di Potenza aderisce al progetto 'Un pasto buono...per un buono pasto'
La Provincia di Potenza è il primo Ente ad aderire al progetto Un pasto buono...per un buono pasto, promosso dallOrdine Francescano Secolare di Basilicata (OFS). Liniziativa punta a garantire un sostegno concreto e significativo ai più bisognosi, nella convinzione che la...-->continua
|
|
|3/10/2025 - Salute mentale, interventi strutturali e innovativi
Un confronto corale per affrontare con strumenti concreti e visione condivisa le sfide legate alla salute mentale in Basilicata. È questo lo spirito che ha animato levento Salute mentale in Basilicata: sfide e prospettive future, tenutosi questa mattina a M...-->continua
|
|
|3/10/2025 - Crisi idrica: pieno sostegno alla richiesta di stato di emergenza del presidente Bardi
Esprimo il mio pieno e convinto sostegno alla decisione del Presidente Vito Bardi e della Giunta regionale di richiedere al Governo nazionale lo stato di emergenza per la crisi idrica che continua a colpire duramente il nostro territorio.
La delibera appro...-->continua
|
|
|3/10/2025 - Festa dei Nonni a SantArcangelo, Mignoli: Generazioni a confronto
La Garante per linfanzia e ladolescenza, Rossana Mignoli, ha partecipato a SantArcangelo alliniziativa Generazioni a confronto.
I nonni dichiara Mignoli rappresentano una radice solida e un punto di riferimento insostituibile per i più gio...-->continua
|
|
|3/10/2025 - Sanità: per UIL e UIL FPL la sostenibilità non può ridursi a una mera questione contabile
Accogliamo con favore il dato positivo relativo allassenza di disavanzo sanitario nella nostra regione, un traguardo importante che testimonia limpegno delle istituzioni nel mantenere i conti in equilibrio. Lo dichiarano UIL e UIL FPL Basilicata in una not...-->continua
|
|
|3/10/2025 - Michele Casino: solidarietà agli agricoltori del Metapontino colpiti dal maltempo
In queste ore il Metapontino è stato investito da una violenta ondata di maltempo che ha provocato danni ingenti alle aziende agricole del territorio, in particolare tra Policoro e Scanzano Jonico. Grandine, vento e piogge intense hanno colpito duramente le co...-->continua
|
|
|3/10/2025 - Tappa On the Way 131 Uil a Pignola: un territorio ''cerniera di sviluppo''
La traiettoria che si apre per il futuro di Pignola è quella di una cerniera di sviluppo, capace di connettere il dinamismo di Potenza con la resilienza dei sistemi interni, diventando laboratorio di nuove politiche territoriali. E questa la proposta centr...-->continua
|
|