Un confronto corale per affrontare con strumenti concreti e visione condivisa le sfide legate alla salute mentale in Basilicata. È questo lo spirito che ha animato levento Salute mentale in Basilicata: sfide e prospettive future, tenutosi questa mattina a Matera, presso lAuditorium G.Moscati dellospedale Madonna delle Grazie, al quale ha preso parte anche lassessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, insieme a rappresentanti delle istituzioni sanitarie e del sociale, operatori del settore e associazioni.



Nel corso dellincontro è emersa la necessità di consolidare un approccio integrato e comunitario alla salute mentale, che tenga conto dei profondi cambiamenti sociali degli ultimi anni e delle nuove fragilità emerse soprattutto nel periodo post-pandemico. Particolare attenzione è stata dedicata alle fasce più vulnerabili: adolescenti, persone con disabilità, pazienti oncologici e detenuti, con lobiettivo di potenziare gli strumenti di prevenzione, presa in carico precoce e continuità assistenziale.



Lassessore Cosimo Latronico ha sottolineato come la Regione Basilicata stia portando avanti una serie di interventi strutturali e innovativi, «per dare risposte concrete e inclusive ai bisogni dei cittadini, superando la logica prestazionale e costruendo veri e propri percorsi personalizzati di vita e di cura». Tra le azioni più significative illustrate, il potenziamento del Bonus Psicologo, che ha visto la Basilicata distinguersi per efficienza nella gestione delle risorse, permettendo a un numero crescente di cittadini di accedere al beneficio senza ritardi nei rimborsi; i programmi a sostegno del benessere psicologico, con interventi mirati nei territori e nelle scuole, rivolti in particolare agli adolescenti e ai nuclei familiari più fragili; i progetti innovativi dedicati alla salute mentale nelle carceri, come Il Giardino dellessenza, che coniuga agricoltura sociale, riabilitazione e reinserimento lavorativo per le persone con disagio psichico autrici di reato; le importanti iniziative in materia di autismo, finanziate con oltre 2,5 milioni di euro e finalizzate a potenziare diagnosi precoce, inclusione scolastica e lavorativa e formazione specializzata di operatori e caregiver; lavvio del Budget di Salute, con più di 3,5 milioni di euro dedicati alla costruzione di percorsi personalizzati per oltre 200 persone con disagio psichico, disabilità complesse e dipendenze, grazie alla collaborazione tra sanità, servizi sociali e Terzo Settore.



«La salute mentale non è un tema settoriale, ma riguarda la qualità della vita delle nostre comunità -ha affermato Latronico- Per questo stiamo investendo su un modello che mette al centro la persona e la rete territoriale, coinvolgendo famiglie, scuole, operatori e associazioni».



Levento ha rappresentato un momento importante di riflessione condivisa e di valorizzazione del lavoro portato avanti dalla Regione Basilicata insieme agli enti locali e alle realtà del territorio. Un percorso che prosegue con lobiettivo di garantire a tutti i cittadini accesso equo e tempestivo ai servizi di salute mentale, puntando su innovazione, inclusione e presa in carico personalizzata.



