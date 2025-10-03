La Garante per linfanzia e ladolescenza, Rossana Mignoli, ha partecipato a SantArcangelo alliniziativa Generazioni a confronto.



I nonni  dichiara Mignoli  rappresentano una radice solida e un punto di riferimento insostituibile per i più giovani. Favorire il dialogo tra generazioni non è solo un gesto di affetto, ma un impegno culturale e sociale che ci aiuta a costruire comunità più unite e consapevoli.



La giornata si è aperta con unintervista presso la radio BR2 Basilicata e nel pomeriggio è proseguita con la visita alla Residenza per anziani "San Michele Arcangelo", dove si è svolto un intenso momento di riflessione, dialogo e convivialità tra gli ospiti della struttura e i loro nipoti.



Un ringraziamento particolare  conclude Mignoli - va al Presidente e alla Direttrice della struttura, al personale socio-sanitario, nonché alla Presidente del Centro Sociale San Giuseppe Operaio Berardina Mastrosimone per lo spirito diniziativa, laccoglienza e la sensibilità dimostrata.