La voce della Politica
|Manca (PD Basilicata): 'LItalia faccia la sua parte. Pace, diritti e riconoscimento dello Stato di Palestina'
3/10/2025
|Accogliamo e rilanciamo con convinzione le parole della nostra Segretaria Elly Schlein oggi in Aula alla Camera. È inaccettabile il silenzio della presidente Meloni di fronte ai gravi atti di pirateria in acque internazionali compiuti dal governo Netanyahu contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla. LItalia e lEuropa devono agire subito per la loro liberazione.
Non si può avere ambiguità sul tema della pace e dei diritti: lo Stato di Palestina o si riconosce o non si riconosce. È tempo che il nostro Paese assuma una posizione chiara e netta, senza condizionamenti.
Il Commissario regionale del PD Basilicata, senatore Daniele Manca, evidenzia come il Partito Democratico di Basilicata sarà al fianco delle cittadine e dei cittadini che chiedono pace e stop al genocidio. Dalle piazze si è alzata una voce forte e limpida: quella voce non può essere criminalizzata né oscurata.
In questa direzione aggiunge il PD Basilicata aderisce al corteo del 3 ottobre a Potenza in Piazza Don Bosco alle ore 9:00, in difesa della Flotilla per Gaza. Una mobilitazione che unisce forze sociali, civiche e politiche attorno a un obiettivo comune: pace e riconoscimento dello Stato di Palestina.
Abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce, di mobilitarci e di difendere i valori di pace, giustizia e solidarietà che sono nel DNA del nostro partito. Chiediamo che il governo italiano faccia finalmente la sua parte, perché il percorso di pace passa dal pieno riconoscimento dello Stato di Palestina e dal rispetto dei diritti umani, per garantire a palestinesi e israeliani la possibilità di vivere in pace e sicurezza.
La Voce della Politica
