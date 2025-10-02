-->
2/10/2025
|Nel corso dellincontro promosso da Confcooperative Basilicata, svoltosi martedì 30 settembre al Palazzo del Turismo e della Cultura di Potenza, lassessore allAmbiente e alla Transizione Energetica Laura Mongiello ha evidenziato limportanza di mettere a sistema tutte quelle forze, operando in cooperazione, per valorizzare la Basilicata e le sue risorse ambientali attraverso strumenti concreti come le Cer.
Un libro che mette a valore la nostra Basilicata nella sua bellezza ambientale e nella sua profondità identitaria. E uno strumento, come le Cooperative di Energia Rinnovabile, che può tradurre quella bellezza in opportunità concrete per le comunità. Con queste parole lassessora regionale allAmbiente e Transizione Energetica Laura Mongiello è intervenuta alla presentazione del libro I colori del borgo del giornalista Donato Mastrangelo, svoltasi il 30 settembre a Potenza presso il Palazzo del Turismo e della Cultura.
Durante lincontro, Mongiello ha annunciato lavvio di un protocollo condiviso con Confcooperative Basilicata per sostenere la nascita e il consolidamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili in forma cooperativa. Il Dipartimento ha dichiarato sta lavorando a unintesa che possa rafforzare questo modello e renderlo accessibile in tutta la regione. La transizione ecologica non può essere solo tecnica: deve partire dalle comunità.
Liniziativa, promossa da Confcooperative Basilicata in collaborazione con lassociazione Setac in Europa e la Comunità Energetica Rinnovabile Lucana, ha messo in dialogo cultura e cooperazione, parole e progetti. Dopo lintroduzione del giornalista Luca Iacovone, lincontro è entrato nel vivo con il racconto dellautore e con gli interventi di Felice Tauro, presidente della CER Lucana, e Giuseppe Bruno, presidente di Confcooperative Basilicata.
Tra i temi emersi: il contrasto allo spopolamento, la necessità di restituire centralità ai borghi, la valorizzazione del patrimonio intangibile come base per nuovi modelli di sviluppo locale.
Nel corso del dialogo, la CER Lucana è stata presentata come esempio concreto di progetto nato dal basso, in grado di attivare filiere locali, condividere energia rinnovabile e costruire impatto sociale.
Le comunità energetiche ha sottolineato Bruno incarnano la funzione sociale della cooperazione: trasformano i cittadini in protagonisti della transizione, creano valore che resta nei territori e rafforzano la coesione.
Il libro di Mastrangelo, già presentato al Salone del Libro di Torino, ha offerto il filo narrativo dellincontro: un racconto intimo e corale della vita nei borghi lucani, tra radici, partenze e ritorni, con unattenzione particolare ai temi della luce, della memoria e della possibilità di rigenerazione.
Levento si è concluso con una tavola rotonda tra i relatori e lauspicio condiviso che cultura e cooperazione possano continuare a illuminare, in modo concreto e collettivo, il futuro della Basilicata.
