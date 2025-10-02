-->

prechi alimentari, fondi per Centri logistici eccedenze (Cle)

2/10/2025

Ulteriori risorse finanziarie destinate al Sistema regionale di recupero e distribuzione eccedenze alimentari e non, per un ammontare complessivo di 250 mila euro, con una delibera di giunta sono state assegnate a quattro proposte progettuali. Ne dà notizia lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sottolineando limpegno a valorizzare le attività di solidarietà sociale a beneficio delle fasce più fragili della popolazione. In dettaglio questi i progetti finanziati: Magazzini sociali  Solidarietà circolare (Associazione Io Potentino Onlus) area Comune di Potenza e Comuni limitrofi per 97,2 mila euro; CiBus: cibo recuperato, valore per la comunità Caritas diocesana Matera  Irsina Comune di Matera per 51,5 mila euro; Four F  Food For Future Family Ce.St.Ri.m Onlus Vulture  Alto Bradano (Ambito Socio Territoriale di Zona n. 5 , per 42,9 mila euro; Aggiungi un posto a tavola! Diocesi Tursi  Lagonegro  Organismo pastorale Caritas Comuni rientranti nella Diocesi Tursi  Lagonegro per 58,2 mila euro.
Lassessore sottolinea che la Legge Regionale n. 26/2015 e le relative Linee guida attuative hanno introdotto un sistema organico di prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari, valorizzando le attività di solidarietà sociale a beneficio delle fasce più fragili della popolazioni e individuando nella continuità delle filiere solidali un interesse pubblico primario, riconoscendo il ruolo degli enti del Terzo Settore e delle organizzazioni di volontariato quali soggetti attuatori di una funzione sociale essenziale.

Cupparo evidenzia che il sistema regionale già attivato in Basilicata, con il coinvolgimento di Caritas, associazioni e diocesi, ha consentito il recupero e la redistribuzione di eccedenze alimentari, farmaceutiche e di altri beni essenziali, assicurando un sostegno concreto a migliaia di famiglie, anziani e soggetti in stato di grave disagio sociale.

Le quattro proposte progettuali approvate prevedono la realizzazione di quattro centri CLE di raccolta di eccedenza alimentare, medicinali e altro da distribuire alle persone in difficoltà; un CLE a servizio dellarea territoriale della provincia di Matera, uno per la città di Potenza e paesi limitrofi; un CLE a servizio territoriale sud della Basilicata e, infine, uno per larea territoriale del Vulture Alto Bradano.

Lassessore sottolinea i significativi risultati raggiunti che rispecchiano lattività delle Caritas unitamente alle associazioni di volontariato sociale, rispetto al tema della lotta allo spreco alimentare e dellimpegno solidale nei confronti delle persone in difficoltà che anche in Basilicata sono in forte aumento. Abbiamo voluto evitare che la discontinuità degli interventi avrebbe compromesso gli esiti positivi finora conseguiti, disperdendo il patrimonio organizzativo, logistico e relazionale costruito dai beneficiari nel tempo e interrompendo il sostegno costante garantito alle famiglie in difficoltà.



