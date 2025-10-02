Si è tenuta oggi, presso lAzienda Agricola Sperimentale Pantanello dellALSIA, la riunione del Comitato di Monitoraggio del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Basilicata 2023-2027, responsabile del monitoraggio dellattuazione degli interventi regionali del Piano Strategico della PAC e del coordinamento con il Comitato nazionale gestito dal MASAF.



«Il CSR 23/27  ha dichiarato lassessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala  rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare la crescita del nostro sistema agricolo, sostenere i giovani, rafforzare il settore biologico e innovare le pratiche produttive. Il raggiungimento dellobiettivo di spesa di 80 milioni di euro di risorse pubbliche impegnate nel 2023, certificate nel 2025, è il segno tangibile di un lavoro corale portato avanti insieme al partenariato economico e sociale, con cui abbiamo instaurato un rapporto di fiducia e collaborazione».



Il Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 prosegue in continuità con la programmazione precedente, puntando in maniera significativa sul ricambio generazionale in agricoltura. Ne sono prova i risultati della misura SRE01, che ha permesso linsediamento di 365 nuove imprese agricole giovanili con investimenti pari a 24 milioni di euro, e della misura SRE03, che ha sostenuto lavvio di 33 imprese in ambito selvicolturale per oltre 1,3 milioni di euro di investimenti.



Grande attenzione anche al settore dellagricoltura biologica, per il quale la dotazione finanziaria è stata incrementata da 78 a 91,5 milioni di euro, così da soddisfare tutte le richieste pervenute con il bando SRA29.



È stata inoltre rafforzata la strategia di sostegno alle aree interne, attraverso lo sviluppo locale promosso dalla strategia LEADER, attuata dai GAL, e avviato il nuovo Coordinamento regionale dellAKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System), che garantirà maggiore integrazione e coerenza delle iniziative per la diffusione dellinnovazione e della conoscenza nel comparto agricolo e forestale.



Il CSR Basilicata introduce, inoltre, azioni specifiche per migliorare la gestione delle risorse idriche e per prevenire e contrastare i danni causati dalla fauna selvatica, problematiche cruciali per il comparto agricolo lucano.



«La Basilicata  ha aggiunto Cicala  vuole essere protagonista di unagricoltura sempre più competitiva, sostenibile e innovativa, capace di valorizzare le proprie eccellenze e al tempo stesso di rispondere alle sfide globali, a partire dai cambiamenti climatici e dalla gestione delle risorse naturali».