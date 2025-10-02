-->
|
La voce della Politica
|Agricoltura Basilicata, Cicala: CSR strumento fondamentale
2/10/2025
|Si è tenuta oggi, presso lAzienda Agricola Sperimentale Pantanello dellALSIA, la riunione del Comitato di Monitoraggio del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Basilicata 2023-2027, responsabile del monitoraggio dellattuazione degli interventi regionali del Piano Strategico della PAC e del coordinamento con il Comitato nazionale gestito dal MASAF.
«Il CSR 23/27 ha dichiarato lassessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare la crescita del nostro sistema agricolo, sostenere i giovani, rafforzare il settore biologico e innovare le pratiche produttive. Il raggiungimento dellobiettivo di spesa di 80 milioni di euro di risorse pubbliche impegnate nel 2023, certificate nel 2025, è il segno tangibile di un lavoro corale portato avanti insieme al partenariato economico e sociale, con cui abbiamo instaurato un rapporto di fiducia e collaborazione».
Il Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 prosegue in continuità con la programmazione precedente, puntando in maniera significativa sul ricambio generazionale in agricoltura. Ne sono prova i risultati della misura SRE01, che ha permesso linsediamento di 365 nuove imprese agricole giovanili con investimenti pari a 24 milioni di euro, e della misura SRE03, che ha sostenuto lavvio di 33 imprese in ambito selvicolturale per oltre 1,3 milioni di euro di investimenti.
Grande attenzione anche al settore dellagricoltura biologica, per il quale la dotazione finanziaria è stata incrementata da 78 a 91,5 milioni di euro, così da soddisfare tutte le richieste pervenute con il bando SRA29.
È stata inoltre rafforzata la strategia di sostegno alle aree interne, attraverso lo sviluppo locale promosso dalla strategia LEADER, attuata dai GAL, e avviato il nuovo Coordinamento regionale dellAKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System), che garantirà maggiore integrazione e coerenza delle iniziative per la diffusione dellinnovazione e della conoscenza nel comparto agricolo e forestale.
Il CSR Basilicata introduce, inoltre, azioni specifiche per migliorare la gestione delle risorse idriche e per prevenire e contrastare i danni causati dalla fauna selvatica, problematiche cruciali per il comparto agricolo lucano.
«La Basilicata ha aggiunto Cicala vuole essere protagonista di unagricoltura sempre più competitiva, sostenibile e innovativa, capace di valorizzare le proprie eccellenze e al tempo stesso di rispondere alle sfide globali, a partire dai cambiamenti climatici e dalla gestione delle risorse naturali».
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/10/2025 - Assegni di cura per anziani e disabili: pubblicato lavviso dellAmbito ''Bradanica Medio Basento''
Il Sindaco del Comune di Irsina, capofila dellAmbito Territoriale Sociale Bradanica Medio Basento, dott. Giuseppe Candela, informa la cittadinanza che è stato pubblicato lAvviso Pubblico Assegni di cura per laccesso a interventi e servizi socio-assistenziali rivolti a...-->continua
|
|
|2/10/2025 - Polimedica, i lavoratori chiedono al Sindaco di Melfi un tavolo urgente con lASP
Noi lavoratori di Polimedica abbiamo inviato oggi una lettera aperta al Sindaco di Melfi, per chiedere la convocazione immediata di un tavolo operativo con il Commissario dellASP di Potenza, dott. Massimo De Fino, la Direzione di Polimedica e le rappresentanz...-->continua
|
|
|2/10/2025 - La Regione Basilicata al lavoro su un protocollo per le Comunità Energetiche Cooperative
Nel corso dellincontro promosso da Confcooperative Basilicata, svoltosi martedì 30 settembre al Palazzo del Turismo e della Cultura di Potenza, lassessore allAmbiente e alla Transizione Energetica Laura Mongiello ha evidenziato limportanza di mettere a sis...-->continua
|
|
|2/10/2025 - prechi alimentari, fondi per Centri logistici eccedenze (Cle)
Ulteriori risorse finanziarie destinate al Sistema regionale di recupero e distribuzione eccedenze alimentari e non, per un ammontare complessivo di 250 mila euro, con una delibera di giunta sono state assegnate a quattro proposte progettuali. Ne dà notizia l...-->continua
|
|
|2/10/2025 - Agricoltura Basilicata, Cicala: CSR strumento fondamentale
Si è tenuta oggi, presso lAzienda Agricola Sperimentale Pantanello dellALSIA, la riunione del Comitato di Monitoraggio del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Basilicata 2023-2027, responsabile del monitoraggio dellattuazione degli interventi regionali del...-->continua
|
|
|2/10/2025 - Pari diritti di accesso ai servizi sanitari
Lapertura registrata ieri in Conferenza delle Regioni sullintroduzione di un correttivo per le aree a bassa densità abitativa, rappresenta un passo avanti significativo verso un sistema sanitario più giusto ed equilibrato.
Lo ha dichiarato lasses...-->continua
|
|
|2/10/2025 - Chiorazzo: Estendere lo stato di emergenza a tutta la Basilicata era una scelta necessaria
La delibera approvata dalla Giunta regionale il 30 settembre scorso, con la quale si richiede al Governo nazionale di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale per deficit idrico esteso a tutto il territorio della Basilicata, conferma quanto noi s...-->continua
|
|