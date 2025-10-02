-->
|
La voce della Politica
|Pari diritti di accesso ai servizi sanitari
2/10/2025
|Lapertura registrata ieri in Conferenza delle Regioni sullintroduzione di un correttivo per le aree a bassa densità abitativa, rappresenta un passo avanti significativo verso un sistema sanitario più giusto ed equilibrato.
Lo ha dichiarato lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, al termine dei lavori della Conferenza, alla quale ha partecipato su delega del Presidente della Regione, Vito Bardi.
La Basilicata ha sottolineato Latronico è parte attiva di questo percorso, condividendo con altre Regioni (tra cui Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria e Sardegna) le ragioni di una battaglia che mira a garantire pari diritti di accesso ai servizi sanitari su tutto il territorio nazionale. Superare le penalizzazioni dovute alla bassa densità abitativa e alla dispersione territoriale significa affermare il principio di equità, rafforzare la coesione nazionale e assicurare a tutti i cittadini gli stessi diritti, ovunque risiedano. Aderendo alle dichiarazioni del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha dato impulso alla proposta, non chiediamo privilegi, ma il riconoscimento di condizioni oggettive che rendono più complessa e onerosa lorganizzazione dei servizi sanitari nei nostri territori.
Latronico ha inoltre espresso apprezzamento per la disponibilità del presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga, ad accogliere la proposta di individuare un organismo scientificamente autorevole e indipendente, incaricato di definire un coefficiente correttivo in grado di riequilibrare la distribuzione delle risorse. Continueremo a lavorare e a vigilare con determinazione ha concluso lassessore affinché si raggiunga lobiettivo auspicato e si possa ottenere lassegnazione di ulteriori risorse sanitarie per la nostra regione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/10/2025 - Pari diritti di accesso ai servizi sanitari
Lapertura registrata ieri in Conferenza delle Regioni sullintroduzione di un correttivo per le aree a bassa densità abitativa, rappresenta un passo avanti significativo verso un sistema sanitario più giusto ed equilibrato.
Lo ha dichiarato lassessore alla Salut...-->continua
|
|
|2/10/2025 - Chiorazzo: Estendere lo stato di emergenza a tutta la Basilicata era una scelta necessaria
La delibera approvata dalla Giunta regionale il 30 settembre scorso, con la quale si richiede al Governo nazionale di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale per deficit idrico esteso a tutto il territorio della Basilicata, conferma quanto noi s...-->continua
|
|
|2/10/2025 - La Fisioelle srl accanto ai pazienti nella crisi
Oltre 90 pazienti in cura al giorno alla Fisioelle S.r.l., struttura di Medicina Fisica e Riabilitativa Fisioterapia, di cui 62 pazienti in cura con richiesta Priorità B erogabilità entro 10 gg (post-operatorio, esiti di traumi fratturativi, etc.), la fisi...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Bolognetti: a proposito di Intelligenza Artificiale
Li guardi e ti chiedi da dove venga tanto entusiasmo idiota. Quasi un intero ceto dirigente gioisce per l'arrivo di questo bebè, che in realtà rischia di essere il genio fuggito dalla lampada degli apprendisti stregoni e di tramutarsi in leviatano. Non sono co...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Italtractor, incontro sugli investimenti
Per fare il punto dello stato di attuazione del progetto industriale e degli investimenti da realizzare nello stabilimento Italtractor di Potenza si è tenuto oggi un incontro convocato dallassessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo su richie...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Approvate linee guida regionali per sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali in agricoltura
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, la delibera che adotta le Linee guida per la sorveglianza sanitaria semplificata dei lavoratori a tempo determinato e ...-->continua
|
|
|1/10/2025 - La Regione avvia la formazione forestale
La Regione Basilicata avvia la formazione forestale: pubblicati sul BUR due Avvisi rivolti alle Agenzie Formative per candidare, a partire dal 2 ottobre, percorsi di formazione per Operatore Forestale.
Liniziativa, che si inserisce nelle azioni del P...-->continua
|
|