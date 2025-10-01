-->
|
La voce della Politica
|Bolognetti: a proposito di Intelligenza Artificiale
1/10/2025
|Li guardi e ti chiedi da dove venga tanto entusiasmo idiota. Quasi un intero ceto dirigente gioisce per l'arrivo di questo bebè, che in realtà rischia di essere il genio fuggito dalla lampada degli apprendisti stregoni e di tramutarsi in leviatano. Non sono contro la tecnologia, ma la tecnologia deve essere al servizio dell'uomo, dell'umanità, del meglio che siamo stati in grado di produrre. Avremmo bisogno di un nuovo Umanesimo, di un nuovo Rinascimento e invece stiamo prendendo strade inquietanti. Tra l'altro, voglio vedere a quanto salirà la percentuale di analfabetismo di ritorno. Nel 2024 l'Italia deteneva un poco invidiabile record: il 35% di analfabeti alfabetizzati.
Il futuro è adesso, anzi viene da lontano e possiamo trovarne ottime tracce in libri come Il capitalismo della sorveglianza. Mala tempora, amici e amiche, compagni e compagne.
Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio Nazionale dei Club Pannella e iscritto allOdg Basilicata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/10/2025 - Bolognetti: a proposito di Intelligenza Artificiale
Li guardi e ti chiedi da dove venga tanto entusiasmo idiota. Quasi un intero ceto dirigente gioisce per l'arrivo di questo bebè, che in realtà rischia di essere il genio fuggito dalla lampada degli apprendisti stregoni e di tramutarsi in leviatano. Non sono contro la tecnolo...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Italtractor, incontro sugli investimenti
Per fare il punto dello stato di attuazione del progetto industriale e degli investimenti da realizzare nello stabilimento Italtractor di Potenza si è tenuto oggi un incontro convocato dallassessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo su richie...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Approvate linee guida regionali per sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali in agricoltura
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, la delibera che adotta le Linee guida per la sorveglianza sanitaria semplificata dei lavoratori a tempo determinato e ...-->continua
|
|
|1/10/2025 - La Regione avvia la formazione forestale
La Regione Basilicata avvia la formazione forestale: pubblicati sul BUR due Avvisi rivolti alle Agenzie Formative per candidare, a partire dal 2 ottobre, percorsi di formazione per Operatore Forestale.
Liniziativa, che si inserisce nelle azioni del P...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Bonus Gas: 'silenzi e rinvii inaccettabili, serve chiarezza sui soldi dei lucani
Da mesi attendiamo che il Presidente Bardi e gli uffici competenti rispondano alle nostre domande sulla misura Bonus Gas, restituendo alla comunità regionale dati chiari e rendicontazioni precise.
Finanche durante laudizione dell11 settembre scorso in se...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Visita di Silletti e Mignoli a Istituto Penale Minorenni di Potenza
Oggi la Garante regionale dei detenuti, Tiziana Silletti, e la Garante per linfanzia e ladolescenza, Rossana Mignoli, hanno fatto visita allIstituto Penale per i Minorenni (IPM) di Potenza.
Durante lincontro - precisa Silletti che è stato occas...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Intelligenza artificiale, Galella: 3 ottobre conferenza stampa
Venerdì prossimo, 3 ottobre 2025, alle ore 10:30 nella Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, Via Verrastro. Durante lincontro - precisa il consigliere Alessandro Galella - verrà presentata la proposta di istituire unAgenzia Regionale per lIntell...-->continua
|
|