-->
|
La voce della Politica
|Italtractor, incontro sugli investimenti
1/10/2025
|Per fare il punto dello stato di attuazione del progetto industriale e degli investimenti da realizzare nello stabilimento Italtractor di Potenza si è tenuto oggi un incontro convocato dallassessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo su richiesta dei sindacati. Al Tavolo presso il Dipartimento hanno partecipato la dottoressa Maria Leone (Ufficio Lavoro del Dipartimento), dirigenti e Rsu di Fim-Cisl (Larocca), Fiom-Cgil (Calamita), Uilm-Uil (Galgano), rappresentanti aziendali e il direttore dello stabilimento. Secondo le informazioni fornite, il Gruppo ITM ha candidato due progetti per ladeguamento delle fabbriche (oltre Potenza a Ceprano e Fanano) ad Invitalia con specifica finalità di ricerca e sviluppo e alla Regione Basilicata partecipando allAvviso Pubblico Contratto di Sviluppo a valenza regionale per Grandi Imprese. Il valore complessivo tra Invitalia e Contratto di Sviluppo è di circa 20 milioni di euro e sarà cofinanziato per il 30% dalla Regione, per consentire il rilancio produttivo dello stabilimento di Potenza e scongiurare il rischio di ridimensionamento occupazionale. Il Gruppo industriale ha riferito di aver già fatto ordinativi di attrezzature ed impianti secondo un cronoprogramma di interventi che prevede linstallazione tra luglio e settembre 2026. I rappresentanti sindacali hanno espresso preoccupazione per la salvaguardia degli attuali occupati che dopo lesodo volontario incentivato si è ridotto di una quarantina di unità rispetto alle 264 unità iniziali ed hanno evidenziato il continuo ricorso del Contratto di Solidarietà per lintero organico. Lassessore ha reso noto che è stato espresso parere favorevole ad Invitalia in merito al progetto presentato attraverso una risposta tempestiva (la richiesta di Invitalia pervenuta l8 settembre scorso ha avuto risposta il 9 settembre scorso) a testimonianza dellimpegno per salvaguardare una storica ed importante realtà industriale di Potenza. Per dare seguito allazione della Regione ha affermato Cupparo è indispensabile che il Gruppo ITM allinterno del piano industriale fornisca garanzie occupazionali adeguate perché non possiamo permettere che allerogazione di importati risorse finanziarie pubbliche non corrisponda il numero di unità lavorative previsto nel Contratto di Sviluppo. Dopo aver appreso che ITM ha perso una significativa commessa Hitachi che rappresenta il 25% del fatturato complessivo e raccogliendo le sollecitazioni dei sindacati, per noi ha detto lassessore è fondamentale continuare a monitorare liter dei programmi che puntano ad affrontare le questioni della competitività, della transizione ecologica e del superamento di impianti e prodotti che non rispondono più alle richieste di mercato. Quanto allesigenza di aggiornamento e qualificazione dei lavoratori Cupparo ha ricordato gli strumenti di formazione continua messi a disposizione della Regione per tutte le aziende che hanno bisogno di figure professionali adeguate. Il confronto tra Regione, parti sociali ed azienda, proseguirà su ogni aspetto del Contratto di Sviluppo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/10/2025 - Italtractor, incontro sugli investimenti
Per fare il punto dello stato di attuazione del progetto industriale e degli investimenti da realizzare nello stabilimento Italtractor di Potenza si è tenuto oggi un incontro convocato dallassessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo su richiesta dei sindaca...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Approvate linee guida regionali per sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali in agricoltura
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, la delibera che adotta le Linee guida per la sorveglianza sanitaria semplificata dei lavoratori a tempo determinato e ...-->continua
|
|
|1/10/2025 - La Regione avvia la formazione forestale
La Regione Basilicata avvia la formazione forestale: pubblicati sul BUR due Avvisi rivolti alle Agenzie Formative per candidare, a partire dal 2 ottobre, percorsi di formazione per Operatore Forestale.
Liniziativa, che si inserisce nelle azioni del P...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Bonus Gas: 'silenzi e rinvii inaccettabili, serve chiarezza sui soldi dei lucani
Da mesi attendiamo che il Presidente Bardi e gli uffici competenti rispondano alle nostre domande sulla misura Bonus Gas, restituendo alla comunità regionale dati chiari e rendicontazioni precise.
Finanche durante laudizione dell11 settembre scorso in se...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Visita di Silletti e Mignoli a Istituto Penale Minorenni di Potenza
Oggi la Garante regionale dei detenuti, Tiziana Silletti, e la Garante per linfanzia e ladolescenza, Rossana Mignoli, hanno fatto visita allIstituto Penale per i Minorenni (IPM) di Potenza.
Durante lincontro - precisa Silletti che è stato occas...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Intelligenza artificiale, Galella: 3 ottobre conferenza stampa
Venerdì prossimo, 3 ottobre 2025, alle ore 10:30 nella Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, Via Verrastro. Durante lincontro - precisa il consigliere Alessandro Galella - verrà presentata la proposta di istituire unAgenzia Regionale per lIntell...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Morea (Azione): ''Bene Potenza-Matera, ma il Madonna delle Grazie deve fare interventi Tavi''
«Accolgo con grande soddisfazione la notizia dei primi cinque impianti di protesi valvolare aortica percutanea (Tavi) eseguiti con successo presso la Cardiologia dellospedale San Carlo di Potenza su pazienti provenienti da Matera, frutto della collaborazione ...-->continua
|
|