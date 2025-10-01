-->
|
La voce della Politica
|Approvate linee guida regionali per sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali in agricoltura
1/10/2025
|La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, la delibera che adotta le Linee guida per la sorveglianza sanitaria semplificata dei lavoratori a tempo determinato e stagionali in agricoltura.
Il provvedimento recepisce il quadro normativo nazionale e ne definisce lapplicazione omogenea su tutto il territorio lucano, fornendo indicazioni operative a imprese agricole, medici competenti, Aziende sanitarie locali ed enti bilaterali per la gestione della sorveglianza sanitaria.
Il settore agricolo lucano impiega ogni anno numerosi lavoratori stagionali, spesso per periodi brevi e in mansioni semplici, soprattutto nella raccolta di frutta e verdura. Questa caratteristica richiede un sistema di sorveglianza sanitaria flessibile e uniforme, capace di tutelare la salute senza gravare eccessivamente sulle aziende.
Le linee guida mirano a:
semplificare e standardizzare gli adempimenti sanitari mantenendo un alto livello di tutela;
estendere la sorveglianza a una platea più ampia di lavoratori, superando le difficoltà applicative del settore;
rafforzare le convenzioni tra aziende, enti bilaterali e Aziende sanitarie locali per garantire visite preventive omogenee e valide su tutto il territorio;
migliorare il coordinamento tra salute, sicurezza e legalità, contrastando il lavoro irregolare.
Per i lavoratori impiegati in attività generiche e semplici, è prevista una visita medica preventiva annuale, valida per più imprese con le stesse caratteristiche di rischio, senza ripetere gli accertamenti. La visita potrà essere effettuata dal medico competente o dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali e il giudizio di idoneità sarà riconosciuto da tutti i datori di lavoro, ottimizzando tempi e costi esonerando medici competenti dallobbligo di sopralluogo per le lavorazioni stagionali standardizzate.
Con questo provvedimento dichiara lassessore Cosimo Latronico la Regione Basilicata compie un passo importante per coniugare la tutela della salute con le specificità del lavoro stagionale agricolo. Vogliamo garantire sicurezza ai lavoratori e semplificare gli adempimenti per le aziende, assicurando unapplicazione uniforme della normativa e una collaborazione efficace tra soggetti pubblici e privati. Abbiamo dato a imprese e medici strumenti chiari e applicabili, superando frammentazioni e difficoltà operative che in passato hanno limitato lestensione della sorveglianza sanitaria. Al tempo stesso, intendiamo contrastare il lavoro irregolare e migliorare le condizioni lavorative in un comparto strategico per la nostra economia. Questa iniziativa rientra nella programmazione regionale di prevenzione, in coerenza con il Piano nazionale e regionale delle azioni strategiche al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro, priorità delle nostre politiche sociali e sanitarie.
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/10/2025 - Italtractor, incontro sugli investimenti
Per fare il punto dello stato di attuazione del progetto industriale e degli investimenti da realizzare nello stabilimento Italtractor di Potenza si è tenuto oggi un incontro convocato dallassessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo su richiesta dei sindaca...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Approvate linee guida regionali per sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali in agricoltura
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, la delibera che adotta le Linee guida per la sorveglianza sanitaria semplificata dei lavoratori a tempo determinato e ...-->continua
|
|
|1/10/2025 - La Regione avvia la formazione forestale
La Regione Basilicata avvia la formazione forestale: pubblicati sul BUR due Avvisi rivolti alle Agenzie Formative per candidare, a partire dal 2 ottobre, percorsi di formazione per Operatore Forestale.
Liniziativa, che si inserisce nelle azioni del P...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Bonus Gas: 'silenzi e rinvii inaccettabili, serve chiarezza sui soldi dei lucani
Da mesi attendiamo che il Presidente Bardi e gli uffici competenti rispondano alle nostre domande sulla misura Bonus Gas, restituendo alla comunità regionale dati chiari e rendicontazioni precise.
Finanche durante laudizione dell11 settembre scorso in se...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Visita di Silletti e Mignoli a Istituto Penale Minorenni di Potenza
Oggi la Garante regionale dei detenuti, Tiziana Silletti, e la Garante per linfanzia e ladolescenza, Rossana Mignoli, hanno fatto visita allIstituto Penale per i Minorenni (IPM) di Potenza.
Durante lincontro - precisa Silletti che è stato occas...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Intelligenza artificiale, Galella: 3 ottobre conferenza stampa
Venerdì prossimo, 3 ottobre 2025, alle ore 10:30 nella Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, Via Verrastro. Durante lincontro - precisa il consigliere Alessandro Galella - verrà presentata la proposta di istituire unAgenzia Regionale per lIntell...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Morea (Azione): ''Bene Potenza-Matera, ma il Madonna delle Grazie deve fare interventi Tavi''
«Accolgo con grande soddisfazione la notizia dei primi cinque impianti di protesi valvolare aortica percutanea (Tavi) eseguiti con successo presso la Cardiologia dellospedale San Carlo di Potenza su pazienti provenienti da Matera, frutto della collaborazione ...-->continua
|
|