-->
|
La voce della Politica
|Intelligenza artificiale, Galella: 3 ottobre conferenza stampa
1/10/2025
|Venerdì prossimo, 3 ottobre 2025, alle ore 10:30 nella Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, Via Verrastro. Durante lincontro - precisa il consigliere Alessandro Galella - verrà presentata la proposta di istituire unAgenzia Regionale per lIntelligenza Artificiale, un progetto strategico volto a promuovere linnovazione tecnologica, la digitalizzazione dei servizi pubblici regionali e subregionali, la ricerca e lo sviluppo di competenze avanzate sul territorio lucano.
Liniziativa fa presente il consigliere - intende avviare un percorso concreto per rendere la Basilicata protagonista nel panorama nazionale dellIA, favorendo sinergie tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca.
archivio
|La Voce della Politica
|1/10/2025 - Italtractor, incontro sugli investimenti
Per fare il punto dello stato di attuazione del progetto industriale e degli investimenti da realizzare nello stabilimento Italtractor di Potenza si è tenuto oggi un incontro convocato dallassessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo su richiesta dei sindaca...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Approvate linee guida regionali per sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali in agricoltura
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, la delibera che adotta le Linee guida per la sorveglianza sanitaria semplificata dei lavoratori a tempo determinato e ...-->continua
|
|
|1/10/2025 - La Regione avvia la formazione forestale
La Regione Basilicata avvia la formazione forestale: pubblicati sul BUR due Avvisi rivolti alle Agenzie Formative per candidare, a partire dal 2 ottobre, percorsi di formazione per Operatore Forestale.
Liniziativa, che si inserisce nelle azioni del P...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Bonus Gas: 'silenzi e rinvii inaccettabili, serve chiarezza sui soldi dei lucani
Da mesi attendiamo che il Presidente Bardi e gli uffici competenti rispondano alle nostre domande sulla misura Bonus Gas, restituendo alla comunità regionale dati chiari e rendicontazioni precise.
Finanche durante laudizione dell11 settembre scorso in se...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Visita di Silletti e Mignoli a Istituto Penale Minorenni di Potenza
Oggi la Garante regionale dei detenuti, Tiziana Silletti, e la Garante per linfanzia e ladolescenza, Rossana Mignoli, hanno fatto visita allIstituto Penale per i Minorenni (IPM) di Potenza.
Durante lincontro - precisa Silletti che è stato occas...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Intelligenza artificiale, Galella: 3 ottobre conferenza stampa
Venerdì prossimo, 3 ottobre 2025, alle ore 10:30 nella Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, Via Verrastro. Durante lincontro - precisa il consigliere Alessandro Galella - verrà presentata la proposta di istituire unAgenzia Regionale per lIntell...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Morea (Azione): ''Bene Potenza-Matera, ma il Madonna delle Grazie deve fare interventi Tavi''
«Accolgo con grande soddisfazione la notizia dei primi cinque impianti di protesi valvolare aortica percutanea (Tavi) eseguiti con successo presso la Cardiologia dellospedale San Carlo di Potenza su pazienti provenienti da Matera, frutto della collaborazione ...-->continua
|
|