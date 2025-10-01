-->

Intelligenza artificiale, Galella: 3 ottobre conferenza stampa

1/10/2025

Venerdì prossimo, 3 ottobre 2025, alle ore 10:30 nella Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, Via Verrastro. Durante lincontro - precisa il consigliere Alessandro Galella - verrà presentata la proposta di istituire unAgenzia Regionale per lIntelligenza Artificiale, un progetto strategico volto a promuovere linnovazione tecnologica, la digitalizzazione dei servizi pubblici regionali e subregionali, la ricerca e lo sviluppo di competenze avanzate sul territorio lucano.



Liniziativa  fa presente il consigliere - intende avviare un percorso concreto per rendere la Basilicata protagonista nel panorama nazionale dellIA, favorendo sinergie tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca.



La Voce della Politica
