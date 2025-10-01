La Giunta regionale, su impulso dellAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, ha deliberato la nomina del nuovo Direttore dellALSIA  Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura.



Il dott. Michele Blasi, laureato in Scienze Agrarie, vanta unesperienza consolidata a livello nazionale e numerose pubblicazioni nel settore agricolo, rappresentando una scelta basata su competenze specifiche e visione strategica.



LAssessore Cicala ha voluto ringraziare il dott. Vittorio Restaino, attuale Direttore Generale della Direzione generale Politiche Agricole, che ha guidato lente in veste di commissario, garantendo continuità operativa e contribuendo in maniera significativa al percorso di rilancio dellAgenzia. Tra i principali obiettivi del commissario vi era quello di preparare lALSIA a una nuova fase direttiva, lasciando in eredità un ente solido, efficiente e pronto a rispondere con efficacia alle esigenze del comparto agricolo lucano.



Obiettivo raggiunto  ha dichiarato lAssessore Cicala  ora spetta al nuovo Direttore, Michele Blasi, guidare la gestione tecnica ed amministrativa dellente e tradurre in azioni concrete lindirizzo politico dellassessorato e della Giunta regionale.



LAssessore ha inoltre ringraziato il Presidente, e lintera Giunta regionale per aver condiviso e sostenuto la scelta, sottolineando come questa nomina rappresenti un chiaro segnale politico volto al rafforzamento e alla crescita dellALSIA.



La continuità dellimpegno è un atto di responsabilità nei confronti del sistema agricolo lucano e costituisce un passo fondamentale per il rilancio di unistituzione chiave per il nostro territorio. Sono certo  ha concluso Cicala  che, grazie allesperienza del dott. Blasi e a una stretta collaborazione tra assessorato e Direzione generale Politiche Agricole, si porterà avanti il lavoro già avviato, con la certezza di risultati concreti e duraturi. Al centro dellazione ci sono il mondo agricolo lucano e tutti coloro che, lavorando nellente, contribuiranno a rafforzare lALSIA e, attraverso di essa, lintero comparto agricolo della Basilicata.



