1/10/2025
|Si è svolta ieri la riunione di insediamento del Comitato di Coordinamento AKIS, lo strumento che guiderà le politiche regionali in materia di innovazione e conoscenza in agricoltura nel quadro della PAC 20232027. LAKIS rappresenta una rete integrata e collaborativa composta da enti di ricerca, università, imprese agricole e forestali, organizzazioni professionali, consulenti e istituzioni, con lobiettivo di favorire lo scambio di conoscenze, promuovere pratiche agricole sostenibili e rafforzare la competitività del settore primario regionale.
Lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, ha evidenziato limportanza di questo nuovo coordinamento, sottolineando come voglia creare una rete stabile di collaborazione capace di mettere in connessione il mondo della ricerca con quello degli agricoltori e delle imprese agricole. È unopportunità per trasformare le sfide del territorio in crescita reale e innovazione concreta, ha dichiarato lassessore.
Durante lincontro sono stati presentati gli obiettivi del sistema AKIS regionale, che mirano a utilizzare in modo sinergico i fondi europei e nazionali, diffondere pratiche agricole sostenibili e resilienti, rafforzare la formazione sul campo degli operatori e favorire il trasferimento tecnologico, oltre a valorizzare le filiere agroalimentari locali attraverso ladozione di tecnologie avanzate e modelli di produzione sostenibili.
La Basilicata può contare su una solida esperienza maturata nella passata programmazione con i Gruppi Operativi della sottomisura 16.1 del PSR 20142022. Questi progetti hanno permesso di unire agricoltori, ricercatori e consulenti nello sviluppo di nuove tecniche agricole e forestali, nellintroduzione di strumenti digitali nelle aziende e nel miglioramento delle pratiche di sostenibilità, rafforzando allo stesso tempo il legame tra ricerca e impresa.
Il Coordinamento regionale AKIS avrà il compito di favorire il dialogo e la collaborazione tra enti di ricerca, università, imprese, associazioni di categoria e consulenti, garantendo al contempo lintegrazione e la coerenza delle politiche locali con il Coordinamento nazionale AKIS e le strategie europee. Sarà inoltre impegnato a promuovere interventi innovativi sul territorio e a ridurre la frammentazione dei progetti finanziati, creando un ambiente favorevole per linnovazione, la sostenibilità e la competitività.
A sostegno del sistema, il CSR Basilicata 20232027 mette a disposizione 15,5 milioni di euro destinati a servizi di consulenza, azioni informative, attività dimostrative, sostegno ai Gruppi Operativi PEI Agri e azioni pilota per testare e adattare le innovazioni alle specifiche esigenze del territorio. Grazie a queste risorse, sarà possibile trasferire conoscenze e tecnologie agli operatori, favorire ladozione di nuovi modelli produttivi e rafforzare la competitività delle aziende lucane.
Lassessore Cicala ha sottolineato come lAKIS non debba essere solo un insieme di progetti isolati, ma una rete stabile e collaborativa in cui il sapere scientifico incontra quello pratico degli agricoltori. Il nostro obiettivo è costruire unagricoltura moderna, sostenibile e competitiva, capace di rispondere alle sfide climatiche ed economiche del territorio e di valorizzare le eccellenze locali, ha spiegato.
Tra le principali sfide su cui il Coordinamento concentrerà lattenzione ci sono la gestione sostenibile delle risorse naturali, ladattamento ai cambiamenti climatici e la valorizzazione delle produzioni locali. Linsieme di questi interventi punta a rafforzare la resilienza e la competitività delle imprese agricole lucane, creando condizioni favorevoli allo sviluppo e alla crescita del settore primario regionale.
Con linsediamento di questo Comitato, la Regione Basilicata conferma il proprio impegno a costruire un sistema agricolo innovativo, sostenibile e partecipativo, in grado di connettere ricerca, formazione e pratica agricola. Il successo di questo sistema dipenderà dalla collaborazione di tutti: istituzioni, imprese, ricercatori e consulenti. Solo insieme possiamo costruire unagricoltura capace di affrontare le sfide di oggi e prepararsi a quelle di domani, ha concluso lassessore.
