Insediato il Comitato di Coordinamento AKIS della Basilicata

1/10/2025

Si è svolta ieri la riunione di insediamento del Comitato di Coordinamento AKIS, lo strumento che guiderà le politiche regionali in materia di innovazione e conoscenza in agricoltura nel quadro della PAC 20232027. LAKIS rappresenta una rete integrata e collaborativa composta da enti di ricerca, università, imprese agricole e forestali, organizzazioni professionali, consulenti e istituzioni, con lobiettivo di favorire lo scambio di conoscenze, promuovere pratiche agricole sostenibili e rafforzare la competitività del settore primario regionale.

Lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, ha evidenziato limportanza di questo nuovo coordinamento, sottolineando come voglia creare una rete stabile di collaborazione capace di mettere in connessione il mondo della ricerca con quello degli agricoltori e delle imprese agricole. È unopportunità per trasformare le sfide del territorio in crescita reale e innovazione concreta, ha dichiarato lassessore.

Durante lincontro sono stati presentati gli obiettivi del sistema AKIS regionale, che mirano a utilizzare in modo sinergico i fondi europei e nazionali, diffondere pratiche agricole sostenibili e resilienti, rafforzare la formazione sul campo degli operatori e favorire il trasferimento tecnologico, oltre a valorizzare le filiere agroalimentari locali attraverso ladozione di tecnologie avanzate e modelli di produzione sostenibili.

La Basilicata può contare su una solida esperienza maturata nella passata programmazione con i Gruppi Operativi della sottomisura 16.1 del PSR 20142022. Questi progetti hanno permesso di unire agricoltori, ricercatori e consulenti nello sviluppo di nuove tecniche agricole e forestali, nellintroduzione di strumenti digitali nelle aziende e nel miglioramento delle pratiche di sostenibilità, rafforzando allo stesso tempo il legame tra ricerca e impresa.

Il Coordinamento regionale AKIS avrà il compito di favorire il dialogo e la collaborazione tra enti di ricerca, università, imprese, associazioni di categoria e consulenti, garantendo al contempo lintegrazione e la coerenza delle politiche locali con il Coordinamento nazionale AKIS e le strategie europee. Sarà inoltre impegnato a promuovere interventi innovativi sul territorio e a ridurre la frammentazione dei progetti finanziati, creando un ambiente favorevole per linnovazione, la sostenibilità e la competitività.

A sostegno del sistema, il CSR Basilicata 20232027 mette a disposizione 15,5 milioni di euro destinati a servizi di consulenza, azioni informative, attività dimostrative, sostegno ai Gruppi Operativi PEI Agri e azioni pilota per testare e adattare le innovazioni alle specifiche esigenze del territorio. Grazie a queste risorse, sarà possibile trasferire conoscenze e tecnologie agli operatori, favorire ladozione di nuovi modelli produttivi e rafforzare la competitività delle aziende lucane.

Lassessore Cicala ha sottolineato come lAKIS non debba essere solo un insieme di progetti isolati, ma una rete stabile e collaborativa in cui il sapere scientifico incontra quello pratico degli agricoltori. Il nostro obiettivo è costruire unagricoltura moderna, sostenibile e competitiva, capace di rispondere alle sfide climatiche ed economiche del territorio e di valorizzare le eccellenze locali, ha spiegato.

Tra le principali sfide su cui il Coordinamento concentrerà lattenzione ci sono la gestione sostenibile delle risorse naturali, ladattamento ai cambiamenti climatici e la valorizzazione delle produzioni locali. Linsieme di questi interventi punta a rafforzare la resilienza e la competitività delle imprese agricole lucane, creando condizioni favorevoli allo sviluppo e alla crescita del settore primario regionale.

Con linsediamento di questo Comitato, la Regione Basilicata conferma il proprio impegno a costruire un sistema agricolo innovativo, sostenibile e partecipativo, in grado di connettere ricerca, formazione e pratica agricola. Il successo di questo sistema dipenderà dalla collaborazione di tutti: istituzioni, imprese, ricercatori e consulenti. Solo insieme possiamo costruire unagricoltura capace di affrontare le sfide di oggi e prepararsi a quelle di domani, ha concluso lassessore.



