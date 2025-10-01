-->

Nicoletti: ''La relazione dellassessore Latronico conferma limpegno per unofferta sanitaria''

1/10/2025

Ho accolto con grande favore  dichiara il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti  la relazione dellassessore regionale alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico, che mette in evidenza una strategia organica e lungimirante per rafforzare il sistema sanitario regionale.

Cogliamo favorevolmente tutti gli sforzi che, già nei mesi scorsi, hanno portato al potenziamento dei reparti, delle strumentazioni e dei servizi che partono dallospedale Madonna delle Grazie e si estendono alle Case di comunità del territorio e agli altri progetti di riorganizzazione della sanità lucana. In particolare  prosegue Nicoletti  labbattimento delle liste dattesa e il potenziamento dellemergenza-urgenza rappresentano obiettivi imprescindibili: per una città come Matera, che accoglie turisti durante tutto lanno, disporre di un sistema sanitario efficiente e tempestivo è fondamentale per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. La qualità e laccessibilità delle cure incidono in maniera decisiva sulla qualità della vita e sullattrattività della città. Per questo  conclude Nicoletti  esprimo apprezzamento per il lavoro avviato dallassessore Latronico, con lauspicio che la Regione Basilicata continui ad investire con decisione affinché Matera e tutta la provincia possano disporre di una sanità allaltezza delle sfide del presente e del futuro.



