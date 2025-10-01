Una giornata formativa, dedicata al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679), che ha riscontrato grande partecipazione da parte dei dipendenti della Provincia di Matera.

Organizzata dallEnte di via Ridola e condotta dallAvv. Antonietta Pitrelli, nuovo DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) della Provincia, la giornata formativa ha rappresentato un momento cruciale non solo per lapprofondimento normativo, ma anche per la presentazione ufficiale della stessa Pitrelli.

Ho appreso con soddisfazione della partecipazione attiva di tutto il personale - ha dichiarato il Presidente della Provincia, Francesco Mancini -. Le numerose domande poste hanno evidenziato la cura degli interessi pubblici e la volontà di assicurare la tutela dei dati personali di tutti gli interessati, attraverso principi di legalità, efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza, nel pieno rispetto del GDPR. Le strategie per raggiungere tali obiettivi includono la pianificazione di interventi di lungo periodo e il monitoraggio costante dei risultati tramite indicatori chiari e misurabili. La giornata formativa ha posto in luce limportanza di questattività quale requisito fondamentale per chiunque debba svolgere un trattamento dati. La Provincia di Matera ribadisce il proprio impegno a perseguire un approccio proattivo per consolidare la governance interna in materia di protezione dati, assicura la formazione continua del personale e ladozione delle migliori pratiche per la protezione dei dati personali.

LAvv. Pitrelli ha sottolineato come la formazione, requisito fondamentale per garantire la compliance al GDPR, coinvolge attivamente lintera platea di dipendenti, i quali hanno dimostrato un elevato livello di interesse e professionalità. Grazie a questa iniziativa, inoltre, la PA migliora i propri servizi, tutelando i dati, ma cè un riscontro positivo anche per i cittadini, che possono contare su servizi a tutela della loro riservatezza. In buona sostanza, siffatte iniziative consolidano la fiducia tra istituzioni e comunità, ponendo la riservatezza al centro dellazione amministrativa.