-->
|
La voce della Politica
|PA e formazione dei dipendenti, successo per la giornata formativa sul GDPR alla Provincia di Matera
1/10/2025
|Una giornata formativa, dedicata al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679), che ha riscontrato grande partecipazione da parte dei dipendenti della Provincia di Matera.
Organizzata dallEnte di via Ridola e condotta dallAvv. Antonietta Pitrelli, nuovo DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) della Provincia, la giornata formativa ha rappresentato un momento cruciale non solo per lapprofondimento normativo, ma anche per la presentazione ufficiale della stessa Pitrelli.
Ho appreso con soddisfazione della partecipazione attiva di tutto il personale - ha dichiarato il Presidente della Provincia, Francesco Mancini -. Le numerose domande poste hanno evidenziato la cura degli interessi pubblici e la volontà di assicurare la tutela dei dati personali di tutti gli interessati, attraverso principi di legalità, efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza, nel pieno rispetto del GDPR. Le strategie per raggiungere tali obiettivi includono la pianificazione di interventi di lungo periodo e il monitoraggio costante dei risultati tramite indicatori chiari e misurabili. La giornata formativa ha posto in luce limportanza di questattività quale requisito fondamentale per chiunque debba svolgere un trattamento dati. La Provincia di Matera ribadisce il proprio impegno a perseguire un approccio proattivo per consolidare la governance interna in materia di protezione dati, assicura la formazione continua del personale e ladozione delle migliori pratiche per la protezione dei dati personali.
LAvv. Pitrelli ha sottolineato come la formazione, requisito fondamentale per garantire la compliance al GDPR, coinvolge attivamente lintera platea di dipendenti, i quali hanno dimostrato un elevato livello di interesse e professionalità. Grazie a questa iniziativa, inoltre, la PA migliora i propri servizi, tutelando i dati, ma cè un riscontro positivo anche per i cittadini, che possono contare su servizi a tutela della loro riservatezza. In buona sostanza, siffatte iniziative consolidano la fiducia tra istituzioni e comunità, ponendo la riservatezza al centro dellazione amministrativa.
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/10/2025 - Oasi Pantano Pignola, Lacorazza: trepida attesa
Ieri, 30 settembre, alle ore 13:00 è scaduto lavviso pubblico del ex Consorzio Industriale di Potenza (in liquidazione) per la vendita dellarea, ex complesso OASI WWF, nel Comune di Pignola. Siamo in trepida attesa per conoscere lesito della procedura da cui potrebbero di...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Nicoletti: ''La relazione dellassessore Latronico conferma limpegno per unofferta sanitaria''
Ho accolto con grande favore dichiara il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti la relazione dellassessore regionale alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico, che mette in evidenza una strategia organica e lungimirante per rafforzare il siste...-->continua
|
|
|1/10/2025 - PA e formazione dei dipendenti, successo per la giornata formativa sul GDPR alla Provincia di Matera
Una giornata formativa, dedicata al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679), che ha riscontrato grande partecipazione da parte dei dipendenti della Provincia di Matera.
Organizzata dallEnte di via Ridola e condotta ...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Conferenza Pd e Bd: ''Diario per studenti lucani e pace per Gaza''
I consiglieri regionali del Pd Lacorazza e Cifarelli e del Bd Marrese presentano un diario per gli studenti lucani con proposte realizzate e nuove proposte. La conferenza stampa è per domani 2 ottobre alle ore 10:00
I consiglieri regionali del Pd, Pie...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Casino: ''Sanità lucana in ripresa grazie a scelte coraggiose e concrete''
"La relazione dell'assessore Latronico presentata ieri in Consiglio regionale traccia un quadro incoraggiante e dimostra che la sanità lucana sta finalmente imboccando la strada giusta. Esprimo il mio pieno sostegno all'azione dell'assessore, che con competenz...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Risorse viabilità provinciale, Lacorazza: A che punto siamo?
Risale al 15 novembre 2024 il comunicato con cui lassessore Pepe annunciava oltre 150 milioni di fondi per il miglioramento della viabilità, di cui 40 milioni destinati a sette aree interne, 41,5 milioni per la viabilità provinciale di Potenza, 24 milioni pe...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Quarto (FdI): La Regione si impegnerà per riportare la Riserva di Metaponto sotto la gestione dellUfficio Biodiversità
La vicenda della Riserva Naturale di Metaponto non può essere lasciata in balìa dellincuria e dellabbandono. Oggi assistiamo a un quadro che è il risultato di scelte sbagliate compiute dalle amministrazioni che hanno governato negli ultimi trentanni, conse...-->continua
|
|