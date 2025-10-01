-->
La voce della Politica
|Conferenza Pd e Bd: ''Diario per studenti lucani e pace per Gaza''
1/10/2025
|I consiglieri regionali del Pd Lacorazza e Cifarelli e del Bd Marrese presentano un diario per gli studenti lucani con proposte realizzate e nuove proposte. La conferenza stampa è per domani 2 ottobre alle ore 10:00
I consiglieri regionali del Pd, Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli, e il consigliere regionale di Bd, Piero Marrese, terranno, domani 2 ottobre alle ore 10.00, presso la sede del Consiglio regionale della Basilicata, aula G. di Mauro, al secondo piano, una conferenza stampa su Un diario per le studentesse e gli studenti lucani, tra cose fatte e nuove proposte. E il nostro ringraziamento per quanto stanno facendo per Gaza.
|1/10/2025 - Oasi Pantano Pignola, Lacorazza: trepida attesa
Ieri, 30 settembre, alle ore 13:00 è scaduto lavviso pubblico del ex Consorzio Industriale di Potenza (in liquidazione) per la vendita dellarea, ex complesso OASI WWF, nel Comune di Pignola. Siamo in trepida attesa per conoscere lesito della procedura da cui potrebbero di...
|1/10/2025 - Nicoletti: ''La relazione dellassessore Latronico conferma limpegno per unofferta sanitaria''
Ho accolto con grande favore dichiara il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti la relazione dellassessore regionale alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico, che mette in evidenza una strategia organica e lungimirante per rafforzare il siste...
|1/10/2025 - PA e formazione dei dipendenti, successo per la giornata formativa sul GDPR alla Provincia di Matera
Una giornata formativa, dedicata al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679), che ha riscontrato grande partecipazione da parte dei dipendenti della Provincia di Matera.
Organizzata dallEnte di via Ridola e condotta ...
Organizzata dallEnte di via Ridola e condotta ...-->continua
|1/10/2025 - Casino: ''Sanità lucana in ripresa grazie a scelte coraggiose e concrete''
"La relazione dell'assessore Latronico presentata ieri in Consiglio regionale traccia un quadro incoraggiante e dimostra che la sanità lucana sta finalmente imboccando la strada giusta. Esprimo il mio pieno sostegno all'azione dell'assessore, che con competenz...
|1/10/2025 - Risorse viabilità provinciale, Lacorazza: A che punto siamo?
Risale al 15 novembre 2024 il comunicato con cui lassessore Pepe annunciava oltre 150 milioni di fondi per il miglioramento della viabilità, di cui 40 milioni destinati a sette aree interne, 41,5 milioni per la viabilità provinciale di Potenza, 24 milioni pe...
|1/10/2025 - Quarto (FdI): La Regione si impegnerà per riportare la Riserva di Metaponto sotto la gestione dellUfficio Biodiversità
La vicenda della Riserva Naturale di Metaponto non può essere lasciata in balìa dellincuria e dellabbandono. Oggi assistiamo a un quadro che è il risultato di scelte sbagliate compiute dalle amministrazioni che hanno governato negli ultimi trentanni, conse...
