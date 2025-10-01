I consiglieri regionali del Pd Lacorazza e Cifarelli e del Bd Marrese presentano un diario per gli studenti lucani con proposte realizzate e nuove proposte. La conferenza stampa è per domani 2 ottobre alle ore 10:00



I consiglieri regionali del Pd, Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli, e il consigliere regionale di Bd, Piero Marrese, terranno, domani 2 ottobre alle ore 10.00, presso la sede del Consiglio regionale della Basilicata, aula G. di Mauro, al secondo piano, una conferenza stampa su Un diario per le studentesse e gli studenti lucani, tra cose fatte e nuove proposte. E il nostro ringraziamento per quanto stanno facendo per Gaza.