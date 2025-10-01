-->
|
La voce della Politica
|Casino: ''Sanità lucana in ripresa grazie a scelte coraggiose e concrete''
1/10/2025
|"La relazione dell'assessore Latronico presentata ieri in Consiglio regionale traccia un quadro incoraggiante e dimostra che la sanità lucana sta finalmente imboccando la strada giusta. Esprimo il mio pieno sostegno all'azione dell'assessore, che con competenza e determinazione sta riportando il sistema sanitario regionale su binari di sostenibilità ed efficienza."
Lo dichiara Michele Casino, consigliere regionale, commentando la relazione sullo stato della sanità lucana illustrata in aula.
"I numeri parlano chiaro prosegue Casino e smentiscono il catastrofismo di chi continua a dipingere una situazione apocalittica. La Basilicata non è in piano di rientro, non ha aumentato le tasse sulla salute dei cittadini e ha ridotto il disavanzo sanitario di 10 milioni di euro nel 2024, coprendolo interamente con risorse proprie senza tagliare un solo servizio. Questo è il risultato di una gestione seria e responsabile."
Il consigliere sottolinea in particolare alcuni risultati che definisce rilevantissimi: Per la prima volta sono stati assunti a tempo indeterminato 16 medici del 118, dando stabilità a un servizio cruciale. Il piano di assunzioni prevede 950 nuove unità, un segnale fortissimo di inversione di tendenza dopo anni di emorragia di personale. E la Basilicata è tra le prime regioni in Italia per attrattività ospedaliera, con il 42% dei ricoveri da fuori regione riferiti a prestazioni complesse: questo significa che i nostri ospedali pubblici sono già punti di riferimento."
Particolare apprezzamento viene espresso per le misure innovative adottate: "La collaborazione con il Piemonte sulla spesa farmaceutica, la digitalizzazione per monitorare in tempo reale i servizi, gli investimenti PNRR con cantieri avanti al 90%: tutto questo dimostra che l'assessore sta costruendo una sanità moderna, efficiente e sostenibile."
"La battaglia per un riparto più equo del Fondo Sanitario Nazionale conclude Casino è sacrosanta e va sostenuta con forza. I territori a bassa densità abitativa come il nostro hanno bisogni specifici che vanno riconosciuti. Il Piano Sanitario Regionale che sarà varato costituirà la cornice per consolidare questi progressi.
Il quadro italiano in generale sulla sanità ha delle criticità lo sappiamo e le criticità ovviamente ci sono anche in Basilicata , ma cavalcare londa del populismo su questi temi non è produttivo. L'assessore Latronico ha la mia piena fiducia e il mio convinto sostegno: sta dimostrando che con competenza, coraggio e visione si può davvero cambiare la sanità lucana.
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/10/2025 - Oasi Pantano Pignola, Lacorazza: trepida attesa
Ieri, 30 settembre, alle ore 13:00 è scaduto lavviso pubblico del ex Consorzio Industriale di Potenza (in liquidazione) per la vendita dellarea, ex complesso OASI WWF, nel Comune di Pignola. Siamo in trepida attesa per conoscere lesito della procedura da cui potrebbero di...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Nicoletti: ''La relazione dellassessore Latronico conferma limpegno per unofferta sanitaria''
Ho accolto con grande favore dichiara il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti la relazione dellassessore regionale alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico, che mette in evidenza una strategia organica e lungimirante per rafforzare il siste...-->continua
|
|
|1/10/2025 - PA e formazione dei dipendenti, successo per la giornata formativa sul GDPR alla Provincia di Matera
Una giornata formativa, dedicata al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679), che ha riscontrato grande partecipazione da parte dei dipendenti della Provincia di Matera.
Organizzata dallEnte di via Ridola e condotta ...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Conferenza Pd e Bd: ''Diario per studenti lucani e pace per Gaza''
I consiglieri regionali del Pd Lacorazza e Cifarelli e del Bd Marrese presentano un diario per gli studenti lucani con proposte realizzate e nuove proposte. La conferenza stampa è per domani 2 ottobre alle ore 10:00
I consiglieri regionali del Pd, Pie...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Casino: ''Sanità lucana in ripresa grazie a scelte coraggiose e concrete''
"La relazione dell'assessore Latronico presentata ieri in Consiglio regionale traccia un quadro incoraggiante e dimostra che la sanità lucana sta finalmente imboccando la strada giusta. Esprimo il mio pieno sostegno all'azione dell'assessore, che con competenz...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Risorse viabilità provinciale, Lacorazza: A che punto siamo?
Risale al 15 novembre 2024 il comunicato con cui lassessore Pepe annunciava oltre 150 milioni di fondi per il miglioramento della viabilità, di cui 40 milioni destinati a sette aree interne, 41,5 milioni per la viabilità provinciale di Potenza, 24 milioni pe...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Quarto (FdI): La Regione si impegnerà per riportare la Riserva di Metaponto sotto la gestione dellUfficio Biodiversità
La vicenda della Riserva Naturale di Metaponto non può essere lasciata in balìa dellincuria e dellabbandono. Oggi assistiamo a un quadro che è il risultato di scelte sbagliate compiute dalle amministrazioni che hanno governato negli ultimi trentanni, conse...-->continua
|
|