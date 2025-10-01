-->
|
La voce della Politica
|Quarto (FdI): La Regione si impegnerà per riportare la Riserva di Metaponto sotto la gestione dellUfficio Biodiversità
1/10/2025
|La vicenda della Riserva Naturale di Metaponto non può essere lasciata in balìa dellincuria e dellabbandono. Oggi assistiamo a un quadro che è il risultato di scelte sbagliate compiute dalle amministrazioni che hanno governato negli ultimi trentanni, consegnando larea a un destino di degrado e marginalità. Con il governo regionale guidato dal generale Bardi e sostenuto da Fratelli dItalia si è iniziato a correggere errori del passato e si sta cercando di mettere mano ad annose questioni rimaste irrisolte, tra cui anche quella della Riserva di Metaponto. La Regione Basilicata si impegnerà per riportare la riserva sotto la gestione dellUfficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, struttura che in passato ha garantito competenza e manutenzione costante dellarea protetta.
Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli dItalia, Piergiorgio Quarto, intervenendo sul dibattito aperto dalla stampa in merito allaffidamento della Riserva.
In questo contesto prosegue Quarto ritengo molto significativa la posizione espressa dal generale in congedo della Guardia Forestale ed ex amministratore regionale Franco Mattia, persona di grande sensibilità e competenza, che ha giustamente sollevato perplessità sullattuale gestione e sullopportunità di restituire allUfficio Biodiversità della Regione Basilicata il governo di unarea così delicata. Le sue parole confermano ciò che Fratelli dItalia sostiene con forza: la tutela del patrimonio naturale non può essere sacrificata a logiche estranee al bene comune. Così come la Regione finanzia le imprese ritenendole un asset strategico dello sviluppo conclude Quarto altrettanto asset strategico è la tutela e la salvaguardia del patrimonio boschivo, vero polmone verde della Basilicata e parte integrante dei progetti di crescita del territorio. La valorizzazione delle aree naturali deve diventare pilastro della strategia di sviluppo regionale, perché tutela dellambiente e crescita economica devono camminare insieme. Fratelli dItalia, insieme al governo regionale, è già impegnata a garantire questo cambio di passo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/10/2025 - Oasi Pantano Pignola, Lacorazza: trepida attesa
Ieri, 30 settembre, alle ore 13:00 è scaduto lavviso pubblico del ex Consorzio Industriale di Potenza (in liquidazione) per la vendita dellarea, ex complesso OASI WWF, nel Comune di Pignola. Siamo in trepida attesa per conoscere lesito della procedura da cui potrebbero di...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Nicoletti: ''La relazione dellassessore Latronico conferma limpegno per unofferta sanitaria''
Ho accolto con grande favore dichiara il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti la relazione dellassessore regionale alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico, che mette in evidenza una strategia organica e lungimirante per rafforzare il siste...-->continua
|
|
|1/10/2025 - PA e formazione dei dipendenti, successo per la giornata formativa sul GDPR alla Provincia di Matera
Una giornata formativa, dedicata al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679), che ha riscontrato grande partecipazione da parte dei dipendenti della Provincia di Matera.
Organizzata dallEnte di via Ridola e condotta ...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Conferenza Pd e Bd: ''Diario per studenti lucani e pace per Gaza''
I consiglieri regionali del Pd Lacorazza e Cifarelli e del Bd Marrese presentano un diario per gli studenti lucani con proposte realizzate e nuove proposte. La conferenza stampa è per domani 2 ottobre alle ore 10:00
I consiglieri regionali del Pd, Pie...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Casino: ''Sanità lucana in ripresa grazie a scelte coraggiose e concrete''
"La relazione dell'assessore Latronico presentata ieri in Consiglio regionale traccia un quadro incoraggiante e dimostra che la sanità lucana sta finalmente imboccando la strada giusta. Esprimo il mio pieno sostegno all'azione dell'assessore, che con competenz...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Risorse viabilità provinciale, Lacorazza: A che punto siamo?
Risale al 15 novembre 2024 il comunicato con cui lassessore Pepe annunciava oltre 150 milioni di fondi per il miglioramento della viabilità, di cui 40 milioni destinati a sette aree interne, 41,5 milioni per la viabilità provinciale di Potenza, 24 milioni pe...-->continua
|
|
|1/10/2025 - Quarto (FdI): La Regione si impegnerà per riportare la Riserva di Metaponto sotto la gestione dellUfficio Biodiversità
La vicenda della Riserva Naturale di Metaponto non può essere lasciata in balìa dellincuria e dellabbandono. Oggi assistiamo a un quadro che è il risultato di scelte sbagliate compiute dalle amministrazioni che hanno governato negli ultimi trentanni, conse...-->continua
|
|