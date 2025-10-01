La vicenda della Riserva Naturale di Metaponto non può essere lasciata in balìa dellincuria e dellabbandono. Oggi assistiamo a un quadro che è il risultato di scelte sbagliate compiute dalle amministrazioni che hanno governato negli ultimi trentanni, consegnando larea a un destino di degrado e marginalità. Con il governo regionale guidato dal generale Bardi e sostenuto da Fratelli dItalia si è iniziato a correggere errori del passato e si sta cercando di mettere mano ad annose questioni rimaste irrisolte, tra cui anche quella della Riserva di Metaponto. La Regione Basilicata si impegnerà per riportare la riserva sotto la gestione dellUfficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, struttura che in passato ha garantito competenza e manutenzione costante dellarea protetta.



Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli dItalia, Piergiorgio Quarto, intervenendo sul dibattito aperto dalla stampa in merito allaffidamento della Riserva.



In questo contesto  prosegue Quarto  ritengo molto significativa la posizione espressa dal generale in congedo della Guardia Forestale ed ex amministratore regionale Franco Mattia, persona di grande sensibilità e competenza, che ha giustamente sollevato perplessità sullattuale gestione e sullopportunità di restituire allUfficio Biodiversità della Regione Basilicata il governo di unarea così delicata. Le sue parole confermano ciò che Fratelli dItalia sostiene con forza: la tutela del patrimonio naturale non può essere sacrificata a logiche estranee al bene comune. Così come la Regione finanzia le imprese ritenendole un asset strategico dello sviluppo  conclude Quarto  altrettanto asset strategico è la tutela e la salvaguardia del patrimonio boschivo, vero polmone verde della Basilicata e parte integrante dei progetti di crescita del territorio. La valorizzazione delle aree naturali deve diventare pilastro della strategia di sviluppo regionale, perché tutela dellambiente e crescita economica devono camminare insieme. Fratelli dItalia, insieme al governo regionale, è già impegnata a garantire questo cambio di passo.

