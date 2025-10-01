La Basilicata non è in piano di rientro e non ha fatto ricorso a leve fiscali aggiuntive. E la premessa in Consiglio regionale con la quale lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha introdotto la lettura della sua relazione sullo stato della sanità lucana, evidenziando i risultati concreti raggiunti e le prospettive di sviluppo del sistema sanitario regionale. Nel 2024  ha spiegato Latronico - il disavanzo sanitario è stato ridotto di circa 10 milioni rispetto allanno precedente e interamente coperto con risorse regionali, senza tagli ai servizi. Il Fondo Sanitario Regionale, cresciuto di oltre 41 milioni, ha consentito di investire sul personale con nuove assunzioni e stabilizzazioni, rafforzando la rete di cure.



La Regione, inoltre, si distingue nella battaglia per un riparto più equo del Fondo Sanitario Nazionale, affinché vengano riconosciute le peculiarità dei territori a bassa densità abitativa. Parallelamente, sono state introdotte misure innovative di contenimento della spesa farmaceutica: la collaborazione con il Piemonte ha già garantito significativi risparmi, assicurando allo stesso tempo accesso a cure innovative.





Sul fronte delle liste dattesa Latronico ha sottolineato listituzione di un coordinamento centrale e lo stanziamento di un pacchetto di 10 milioni stanziati per ridurre i tempi di accesso, coinvolgendo strutture pubbliche e private accreditate: 4,6 milioni di euro per prestazioni sanitarie sia presso le strutture pubbliche che quelle private accreditate e convenzionate, compreso incentivi per il personale per lanno 2024; approvazione nuovo Piano Regionale di Governo delle Liste dAttesa Sezione Specialistica Ambulatoriale (prime visite e prime prestazioni diagnostiche) per lanno 2025 che finanzia i relativi piani attuativi aziendali assegnando la somma di oltre 3,4 milioni di euro per il solo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale dipendente delle Aziende sanitarie e la rifinalizzazione di oltre 2 milioni di euro già stanziati per ulteriori prestazioni da far svolgere ai centri privati accreditati e contrattualizzati.



Importanti segnali positivi arrivano anche dalla mobilità sanitaria: la Basilicata è tra le prime regioni in Italia per attrattività ospedaliera, con il 42% dei ricoveri da fuori regione riferiti a prestazioni di medio-alta complessità, tutte garantite dal sistema pubblico.



Il potenziamento del 118 ha segnato una svolta: per la prima volta sono stati conferiti incarichi a tempo indeterminato a 16 medici dellemergenza, migliorando stabilità e qualità del servizio. Accordi integrativi rinnovati con medici di base e specialisti ambulatoriali, insieme a un piano di assunzioni che prevede 950 nuove unità, rafforzano la medicina territoriale e pongono le basi per unassistenza più vicina ai cittadini.



Decisivi anche gli investimenti del PNRR Missione 6: cantieri in corso per Case e Ospedali di Comunità, nuove apparecchiature diagnostiche già operative e un tasso di avanzamento in molti casi superiore al 90%. A questi si aggiunge il progetto di digitalizzazione avviato a gennaio 2025, che consentirà di monitorare in tempo reale bilanci, tempi di attesa e livelli di assistenza.



Un capitolo rilevante, ha rimarcato lassessore, riguarda la prevenzione: secondo i dati dellOsservatorio Nazionale Screening, la Basilicata si colloca tra le prime regioni italiane per adesione ai programmi oncologici, superando la media nazionale e registrando performance migliori rispetto al resto del Mezzogiorno. Con oltre il 74% di adesione allo screening mammografico, la Basilicata è al quinto posto in Italia, confermandosi modello virtuoso. Lassessore, infine, ha ribadito che il Piano Sanitario Regionale, già avviato al confronto pubblico, costituirà la cornice strategica per consolidare i progressi raggiunti e affrontare le nuove sfide, con lobiettivo di garantire sostenibilità finanziaria, qualità dei servizi e pari diritti di salute a tutti i lucani. La Basilicata - ha concluso Latronico - sta costruendo un modello di sanità fondato su responsabilità, innovazione e vicinanza ai cittadini. È questa la strada che intendiamo percorrere, con il contributo di tutti.



