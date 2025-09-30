-->
La voce della Politica
Treen, il treno green per la Basilicata
30/09/2025
|Presentato a Milano il primo dei sette convogli alimentati esclusivamente a batteria che entreranno in servizio entro il 2026 sulla linea Altamura-Matera. Linvestimento complessivo è di 82 milioni di euro. Lassessore Pepe: Un progetto che va portato a termine, per cittadini e turisti
Unaccoglienza entusiastica ha accompagnato, alla presenza del ministro Matteo Salvini, la presentazione del treno Treen delle Fal, il primo treno italiano alimentato esclusivamente a batteria. Un risultato conseguito nei tempi previsti: è un passo significativo verso la realizzazione compiuta della Metrotranvia dei Sassi - la metropolitana di superficie che utilizzerà la linea delle Ferrovie Appulo Lucane all'interno della città di Matera e fino ad Altamura - che avverrà con la messa su rotaia per la fine del 2026 e che vedrà la Basilicata protagonista dellinnovazione nei trasporti. Così il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, intervenuto oggi alla giornata inaugurale di Expo Ferroviaria 2025 a Rho Fiera Milano.
La flotta dei sette treni complessivi sarà impiegata sulla tratta Matera-Altamura e consentirà un taglio netto alle emissioni di CO2, rispetto ai convogli a combustione, oltre a un incremento delle corse con cadenze di 20/30 minuti. Treen potrà essere alloccorrenza adeguato per lalimentazione a idrogeno.
Un traguardo ha detto Pepe che una volta conseguito certificherà la collaborazione fruttuosa tra Regione Basilicata, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Matera e Ferrovie Appulo Lucane, società partecipata al 100 per cento dal Mit. Come ho già avuto modo di commentare, sul fronte della decarbonizzazione è necessario trasformare le buone intenzioni in interventi concreti. In questo caso, si tratta di garantire una mobilità sicura, efficiente e integrata, rispondendo alle esigenze dei cittadini e del sistema turistico.
Per lintervento integrale sono stati stanziati 82 milioni di euro, con finanziamenti Pnrr, Fondo complementare al Pnrr e Pon-Pac 2014-2020, di cui 63 milioni di euro per la fornitura dei sette elettrotreni, prodotti su commissione dalla Stadler, e la restante parte per le opere infrastrutturali, quali ladeguamento delle stazioni, i punti di ricarica e i sistemi tecnologici.
I nuovi convogli, fa sapere Ferrovie Appulo Lucane, si aggiungono a un parco mezzi rinnovato che conta 26 treni Stadler e 127 autobus, a bordo dei quali vengono trasportati oltre due milioni di passeggeri lanno tra Basilicata e Puglia. A 110 anni dalla partenza del primo treno a vapore che collegava Bari a Matera (il 9 agosto del 1915), arriva il primo treno alimentato esclusivamente a batteria per percorrere una tratta non elettrificata.
La transizione verso la mobilità green ha concluso Pepe deve essere fatta anche in funzione delle esigenze del territorio. Due anni fa, sempre a Expo Ferroviaria, Treen era stato presentato come unidea progettuale. Oggi quellimpegno è divenuto realtà, rispettando la scadenza programmata.
|La Voce della Politica
|