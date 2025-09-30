-->
30/09/2025
|Non un gesto isolato, ma il primo atto di una mobilitazione sindacale e civica: questa mattina la FIALS Potenza ha animato lingresso dellOspedale San Giovanni di Dio di Melfi, denunciando carenze di personale, servizi intermittenti e la necessità di tutelare diritto alla salute e lavoratori, con un impegno che continuerà fino a risposte concrete.
segue comunicato stampa
Non un gesto isolato, né un semplice momento di protesta: il sit-in che questa mattina ha animato lingresso dellOspedale San Giovanni di Dio di Melfi, promosso dalla FIALS Potenza, è stato il primo atto concreto di una mobilitazione sindacale e civica destinata a crescere.
Al centro delliniziativa, la denuncia della progressiva spoliazione del presidio ospedaliero: carenze di personale non più sostenibili, servizi sempre più intermittenti, reparti messi in difficoltà da una gestione che appare scollegata dalla realtà quotidiana vissuta da operatori e cittadini. Il rischio, concreto, è quello di scivolare verso un modello di sanità depotenziata, dove lassistenza non è più garantita in modo uniforme e dove a pagare il prezzo sono sempre i più fragili.
Abbiamo ascoltato per troppo tempo silenzi e promesse disattese. Oggi, con questo sit-in, facciamo parlare i fatti. La FIALS è in campo per tutelare i lavoratori e difendere il diritto dei cittadini alla salute, ha dichiarato il Segretario Provinciale Giuseppe Costanzo, intervenuto accanto allRSU Giuseppe Mazzucca.
Il momento è cruciale: il nuovo Piano Sanitario Regionale si sta definendo in questi mesi e FIALS chiede che non venga scritta unaltra pagina di marginalizzazione territoriale. LOspedale di Melfi non è periferia, ma presidio strategico per lintero comprensorio del Vulture-Alto Bradano. E va considerato come tale.
Da qui lappello, forte e diretto, a chi ha il dovere di decidere: è il momento del coraggio politico, delle scelte lungimiranti, della responsabilità verso una comunità che non chiede favori, ma il rispetto di un diritto costituzionale. Perché ogni giorno in cui un turno resta scoperto, ogni paziente che attende troppo, ogni operatore costretto a sacrifici inumani, è un giorno che ci allontana dallidea stessa di sanità pubblica.
Il sit-in di oggi non è un episodio isolato, ma lavvio di un percorso che continuerà. La FIALS sarà presente in ogni tavolo, in ogni sede istituzionale, in ogni spazio pubblico dove si deciderà il futuro di questo ospedale. E continuerà a farlo con la forza della verità, con la voce dei lavoratori, con lo sguardo puntato su un orizzonte più giusto per la nostra sanità.
Il sit-in di oggi è solo il primo atto di una mobilitazione che andrà avanti finché non avremo risposte concrete.
Continueremo a far sentire la nostra voce in tutte le sedi, istituzionali e pubbliche, perché difendere lospedale significa difendere il diritto alla salute dei cittadini del Vulture e dellintera Basilicata.
|
|
|