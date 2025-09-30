Nella Sala Postiglione del Palazzo della Giunta regionale si è svolta la conferenza stampa dei consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello e Angelo Chiorazzo, che hanno illustrato la proposta di legge Disposizioni in materia di contenimento della spesa farmaceutica. Liniziativa, presentata prima dellavvio dei lavori del Consiglio regionale, punta a fornire strumenti concreti per riportare sotto controllo i costi sanitari, in particolare quelli legati al settore farmaceutico, che in Basilicata "hanno raggiunto livelli allarmant"i.



In apertura, Vizziello ha ripercorso il quadro normativo nazionale: "già con la legge di bilancio del 2016, valida anche per il 2024, erano stati fissati tetti di spesa pari al 6,8% del Fondo Sanitario Nazionale per la farmaceutica convenzionata (farmacie pubbliche e private) e all8,5% per quella diretta (ospedali e ambulatori specialistici). In totale, il 15,3% del Fondo, incluso lo 0,2% destinato ai gas medicali. Sempre nel 2016 era stato istituito per la prima volta un fondo di 500 milioni di euro per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici, successivamente raddoppiato dal decreto legge 75/2021, con un incremento di 100 milioni lanno. Nonostante queste misure, i dati forniti dallAIFA  lagenzia ministeriale che monitora in tempo reale la spesa farmaceutica  fotografano una situazione critica in Basilicata. Nel 2024 la spesa per la specialistica convenzionata ha registrato uno sforamento di 2,9 milioni di euro, pari a 0,5 punti percentuali oltre il tetto fissato. Molte regioni sono rimaste entro i limiti, ma la Basilicata, insieme a Calabria, Sicilia e in alcuni casi anche realtà del Nord, ha sforato in maniera significativa. Ancora più grave la situazione della farmaceutica diretta: lo scostamento è stato di circa 40 milioni, equivalenti a un deficit pro capite di 82 euro per ogni cittadino lucano e a un superamento di 3 punti percentuali".



La Basilicata  ha sottolineato Vizziello  registra uno dei dati più negativi a livello nazionale. In Italia la spesa complessiva fuori budget nel 2024 ha toccato i 42 mln di euro, una cifra enorme che, sommata ai costi della mobilità sanitaria, dovrebbe indurre il Governo a riflessioni profonde. Un importante correttivo può arrivare dal maggiore ricorso ai farmaci equivalenti, che hanno le stesse proprietà terapeutiche dei prodotti di marca. Eppure la Basilicata è terzultima in Italia per utilizzo di generici: appena il 23,3% in volume e valore, contro una media nazionale del 32%. Peggio fanno solo Calabria e Campania, mentre regioni virtuose come Lombardia e Valle dAosta arrivano al 45%.



"Dal 2001 al 2024 - ha ricordato Vizziello - luso dei generici è cresciuto gradualmente soprattutto nellarea non ospedaliera, grazie al senso di responsabilità di medici di base e farmacisti, in particolare nelle aree rurali. Tuttavia, negli ospedali questo trend non si registra: i valori economici legati ai generici sono rimasti sostanzialmente invariati negli ultimi quindici anni. Su questi dati intendiamo intervenire  ha spiegato ancora Vizziello  con una proposta che mira a centralizzare gli acquisti, affidando a un soggetto regionale aggregatore la governance della spesa. La nostra Pdl punta a contenere i costi attraverso la centralizzazione delle gare, lappropriatezza prescrittiva, un monitoraggio informatizzato, la responsabilizzazione dei direttori generali delle aziende sanitarie e un maggior ricorso a generici e biosimilari, il cui consumo in Basilicata resta molto inferiore alla media nazionale. Lobiettivo è garantire efficienza, controllo continuo della spesa e conseguenze concrete per il management in caso di mancato rispetto dei tetti programmati.



Dopo Vizziello ha preso la parola Angelo Chiorazzo, che ha "ringraziato il collega per il lavoro svolto e ha ampliato la riflessione al quadro generale della sanità lucana. Come Basilicata Casa Comune  ha detto  vogliamo agire con senso di responsabilità, proponendo soluzioni a una situazione che oggi è drammatica. La sanità lucana somiglia a una barca in mezzo al mare senza guida, in uno stato di abbandono che i numeri confermano. Basti pensare al saldo della mobilità sanitaria, che segna un passivo di 82 milioni di euro, cioè 12 in più rispetto allanno precedente. Questo significa che sempre più lucani vanno a curarsi fuori regione, mentre pochi pazienti arrivano qui. È il segnale di un sistema che non funziona.



Chiorazzo ha poi ricordato le difficoltà politiche della maggioranza: La sanità lucana in questo momento è una barca in mezzo al mare senza guida, è in uno stato di abbandono. Oggi ci sarà il Consiglio regionale, sempre che la maggioranza riesca a presentarsi, visto che già due volte non è entrata in aula per mancanza di intesa sui bilanci. Ma proprio i bilanci fotografano un aumento costante del debito sanitario. Sulla spesa farmaceutica Vizziello è stato chiaro; nei prossimi giorni torneremo anche su altre voci che incidono pesantemente sulla tenuta del sistema. Al Governo chiediamo finalmente un atto di responsabilità: finora non labbiamo visto.



Con la proposta di legge illustrata da Vizziello e Chiorazzo, Basilicata Casa Comune intende affrontare "in maniera strutturale uno dei nodi più delicati della sanità regionale quali la spesa farmaceutica fuori controllo e lassenza di una regia efficace in grado di governarla".



