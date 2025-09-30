Si è tenuto in data odierna presso il Mimit lincontro per la seconda verifica per valutare la situazione in cui versa la società Trasnova con le subappalatrici Logotech e Teknoservice.

Il confronto è iniziato con le dichiarazioni della Trasnova che dichiarato che dallultimo incontro perso il Mimit la situazione non è cambiata e seppure complicata continuerà a trovare soluzioni con Stellantis fino al 31/12.

La strategia di Trasnova, che trova il ministero scettico, è quello di convincere Stellantis che non è un appalto ma è un ramo dazienda e quindi deve essere integrata allinterno della stessa Stellantis, diversamente farà partire le procedure di licenziamento collettivo.

Il Mimit e le parti sociali (la Uiltrasporti presente con una delegazione di RSA della Teknoservice e in collegamento video con le segreterie Nazionale e Regionale) hanno categoricamente respinto lipotesi dei licenziamenti e hanno invitato la Trasnova di attivarsi per programmare tutte le possibili azioni di sostegno al reddito per dare tempo al MIMIT di concludere possibili trattative con aziende del settore che sarebbero in grado di assorbire un numero consistente di lavoratori.

Inoltre come parti sociali abbiamo chiesto al Mimit di continuare fino in fondo a sollecitare Stellantis per una proroga del contratto di appalto o, in caso di cambio appalto o di internalizzazione delle lavorazioni, di passaggio e tutela dei lavoratori.

La riunione si è conclusa con una possibile data di riconvocazione del tavolo dal 15 ottobre in poi.

Purtroppo a distanza di mesi dallintesa sottoscritta in sede istituzionale ancora nessuna soluzione occupazionale è emersa.

Questa drammatica situazione è peraltro esemplificativa di uno stato di crisi comune a molte imprese dellindotto automotive di Melfi e ci auguriamo di utilizzare al meglio il tempo che intercorre da oggi a fine anno per scongiurare i licenziamenti e tutelare i 288 lavoratori coinvolti nella vertenza Trasnova.



Antonio Cefola  Segretario Generale Uiltrasporti Basilicata