-->
|
La voce della Politica
|Incontro Regione-Imprese aerospazio, Lacorazza: Un punto dinizio?
30/09/2025
|"Lincontro tra il Presidente Bardi con le imprese del settore aerospaziale è da cogliere come un punto dinizio? Se fosse così, anche se in ritardo, ci farebbe piacere sapere quale agenda seguirà nel sostenere questo settore strategico: politiche selettive e investimenti su reti nazionali ed internazionali? E quanto di ciò che esce dal Centro di Geodesia Spaziale a Matera verrà sostenuto per entrare ancora meglio nel sistema privato e pubblico della nostra regione, provando a stare sulla cresta dellonda delle transizioni ecologica e digitale? Tra lo Spazio e la Terra, e viceversa, si giocano grandi opportunità nel mondo, in Europa e nel Mediterraneo; e noi? È quanto dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che prosegue:
Sarebbe interessante partecipare a questo dibattito. Aggiungo. Speriamo che non ci siano tempi lunghi (già passato un anno!) per insediare un comitato scientifico per celebrare i 100 anni dalla nascita di Rocco Anthony Petrone. Il Consiglio regionale, su nostra proposta, ha approvato, l8 ottobre del 2024, una mozione per celebrare la figura di Petrone nel 2025/2026, un biennio in cui ricorrono i 50 anni dalladdio alla NASA (1975) e i 100 anni dalla nascita (1925). Come proposto, scritto nella mozione e più volte dichiarato, le celebrazioni di Petrone potrebbero diventare loccasione proprio per mettere al centro una riflessione sul settore dellaerospazio, tra ricerca e progresso, e valutare nel contesto internazionale e nazionale cosa la Basilicata può fare.
Mi pongo una domanda: ma se Bardi non riesce a nominare un comitato scientifico, cosa accadrà per le imprese e la rilevanza di un settore che potrebbe dare molto al futuro della Basilicata? Il nostro auspico conclude Lacorazza - è che lincontro sia stato utile, dopo 6 anni di guida della Regione, ad approfondirne le potenzialità e magari anche maggiormente stimolante per far partire, come una fa abbiamo proposto, una iniziativa nazionale ed internazionale su Petrone
|
archivio
|La Voce della Politica
|30/09/2025 - Sit-in FIALS a Melfi: prima mobilitazione per difendere lospedale e il diritto alla salute
Non un gesto isolato, ma il primo atto di una mobilitazione sindacale e civica: questa mattina la FIALS Potenza ha animato lingresso dellOspedale San Giovanni di Dio di Melfi, denunciando carenze di personale, servizi intermittenti e la necessità di tutelare diritto alla...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Verri (M5S): ritardi della Regione sui 24 milioni per le strade di Matera, interventi a rischio sicurezza
A luglio di questanno lassessore regionale alle infrastrutture Pepe annunciava lo stanziamento di ben 24 milioni di euro di fondi FSC per la manutenzione e la sicurezza delle strade di pertinenza della Provincia di Matera. Risorse fondamentali per un Ente ch...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Il Comune di Ruoti presenta il progetto Ruoti in Bicicletta
Il Sindaco di Ruoti Franco Gentilesca e l'Amministrazione Comunale sono lieti di presentare alla cittadinanza il progetto "Ruoti in Bicicletta. Mobilità Sostenibile e Valorizzazione del Territorio", ammesso a finanziamento nell'ambito dell'iniziativa nazionale...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Spesa farmaceutica, Vizziello e Chiorazzo presentano una Pdl
Nella Sala Postiglione del Palazzo della Giunta regionale si è svolta la conferenza stampa dei consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello e Angelo Chiorazzo, che hanno illustrato la proposta di legge Disposizioni in materia di conteni...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Sanità accreditata: tavolo in Prefettura
La sospensione dei licenziamenti dei dipendenti della Polimedica di Melfi, che sarebbero dovuti diventare effettivi dal primo ottobre, come ulteriore testimonianza della volontà della struttura specialistica melfese ambulatoriale accreditata di trovare una ...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Trasnova e società subappaltatrici Logitech e Teknoservice: Scongiurare le procedure di licenziamento
Si è tenuto in data odierna presso il Mimit lincontro per la seconda verifica per valutare la situazione in cui versa la società Trasnova con le subappalatrici Logotech e Teknoservice.
Il confronto è iniziato con le dichiarazioni della Trasnova che dichia...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Incontro Regione-Imprese aerospazio, Lacorazza: Un punto dinizio?
"Lincontro tra il Presidente Bardi con le imprese del settore aerospaziale è da cogliere come un punto dinizio? Se fosse così, anche se in ritardo, ci farebbe piacere sapere quale agenda seguirà nel sostenere questo settore strategico: politiche selettive e ...-->continua
|
|