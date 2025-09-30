-->

Incontro Regione-Imprese aerospazio, Lacorazza: Un punto dinizio?

30/09/2025

"Lincontro tra il Presidente Bardi con le imprese del settore aerospaziale è da cogliere come un punto dinizio? Se fosse così, anche se in ritardo, ci farebbe piacere sapere quale agenda seguirà nel sostenere questo settore strategico: politiche selettive e investimenti su reti nazionali ed internazionali? E quanto di ciò che esce dal Centro di Geodesia Spaziale a Matera verrà sostenuto per entrare ancora meglio nel sistema privato e pubblico della nostra regione, provando a stare sulla cresta dellonda delle transizioni ecologica e digitale? Tra lo Spazio e la Terra, e viceversa, si giocano grandi opportunità nel mondo, in Europa e nel Mediterraneo; e noi? È quanto dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che prosegue:

Sarebbe interessante partecipare a questo dibattito. Aggiungo. Speriamo che non ci siano tempi lunghi (già passato un anno!) per insediare un comitato scientifico per celebrare i 100 anni dalla nascita di Rocco Anthony Petrone. Il Consiglio regionale, su nostra proposta, ha approvato, l8 ottobre del 2024, una mozione per celebrare la figura di Petrone nel 2025/2026, un biennio in cui ricorrono i 50 anni dalladdio alla NASA (1975) e i 100 anni dalla nascita (1925). Come proposto, scritto nella mozione e più volte dichiarato, le celebrazioni di Petrone potrebbero diventare loccasione proprio per mettere al centro una riflessione sul settore dellaerospazio, tra ricerca e progresso, e valutare nel contesto internazionale e nazionale cosa la Basilicata può fare.

Mi pongo una domanda: ma se Bardi non riesce a nominare un comitato scientifico, cosa accadrà per le imprese e la rilevanza di un settore che potrebbe dare molto al futuro della Basilicata? Il nostro auspico  conclude Lacorazza - è che lincontro sia stato utile, dopo 6 anni di guida della Regione, ad approfondirne le potenzialità e magari anche maggiormente stimolante per far partire, come una fa abbiamo proposto, una iniziativa nazionale ed internazionale su Petrone



