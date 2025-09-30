Esprimo grande soddisfazione per la riconferma a governatore delle Marche di Francesco Acquaroli, che ha guidato il centrodestra a una vittoria netta e con un ampio margine sul suo avversario di centrosinistra. Si tratta di un risultato straordinario, che conferma la crescita di Forza Italia, capace di raddoppiare i consensi rispetto a cinque anni fa. Lo dichiara il Consigliere regionale di Forza Italia Fernando Fortunato Picerno, che aggiunge:



Forza Italia si conferma partito centrale e decisivo per laffermazione del centrodestra. Stiamo dimostrando con lungimiranza, responsabilità e radicamento territoriale di essere strategici per lintera coalizione. Questo successo dimostra che i vertici del partito, a tutti i livelli, stanno lavorando bene sapendo intercettare il consenso degli elettori, rafforzando ogni giorno di più la credibilità del nostro partito.



Questo risultato più che positivo  evidenzia Picerno - ci incoraggia a proseguire con determinazione anche in Basilicata, dove Forza Italia è forza di governo imprescindibile, impegnata a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e in sintonia con le aspettative dei lucani.



Il nostro compito principale  conclude Picerno - è farci trovare pronti anche ai prossimi appuntamenti, ascoltando con attenzione i bisogni dei cittadini e traducendo le loro istanze in azioni concrete, come dimostriamo ogni giorno con il nostro lavoro sul territorio.