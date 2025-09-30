-->
|
La voce della Politica
|Riforma nazionale disabilità, Padula: Basilicata protagonista
30/09/2025
|A partire da oggi fa sapere Marika Padula, Garante regionale per la disabilità - la provincia di Matera entra ufficialmente tra i territori selezionati dal Governo per avviare la sperimentazione della riforma nazionale sulla disabilità, prevista dal decreto legislativo n. 62/2024, attuativo della Legge Delega 227/2021.La Basilicata, attraverso Matera e il suo territorio, sarà dunque parte attiva di un percorso di profondo rinnovamento che punta a garantire diritti più chiari, percorsi più semplici e una presa in carico realmente personalizzata delle persone con disabilità.
Il nuovo sistema prosegue Padula - introduce elementi innovativi di grande rilievo: Valutazione unica di base in luogo delle molteplici certificazioni oggi richieste; Unità di valutazione multidimensionale, composte da professionisti di ambiti diversi, per cogliere a pieno i bisogni della persona; Progetto di vita personalizzato e partecipato, costruito insieme alla persona con disabilità e alla sua famiglia, con interventi e sostegni mirati; Accomodamenti ragionevoli, per rendere effettiva la piena inclusione nei diversi contesti di vita (studio, lavoro, partecipazione sociale).
La scelta di Matera evidenzia la garante - rappresenta un riconoscimento importante per la Basilicata, che potrà contribuire in prima linea alla costruzione di un modello più equo, inclusivo e rispettoso della dignità delle persone. Oggi si apre una fase di grande responsabilità e di altrettanta opportunità. La sperimentazione a Matera consentirà di mettere al centro le persone con disabilità, garantendo non solo servizi, ma soprattutto diritti e progettualità di vita. La Basilicata farà la sua parte con impegno e con la massima attenzione alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. Questo nuovo percorso segna un passo avanti decisivo verso un sistema che non guarda solo alla diagnosi, ma alla persona nella sua interezza e nel suo rapporto con lambiente e la comunità.
La sperimentazione conclude - coordinata a livello nazionale dal Ministero per le Disabilità e dallINPS, sarà accompagnata da un attento monitoraggio per valutare lefficacia del nuovo modello, prima della sua estensione su tutto il territorio nazionale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|30/09/2025 - Marche, vince il centrodestra. Picerno: Forza Italia fondamentale
Esprimo grande soddisfazione per la riconferma a governatore delle Marche di Francesco Acquaroli, che ha guidato il centrodestra a una vittoria netta e con un ampio margine sul suo avversario di centrosinistra. Si tratta di un risultato straordinario, che conferma la cresci...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Riforma nazionale disabilità, Padula: Basilicata protagonista
A partire da oggi fa sapere Marika Padula, Garante regionale per la disabilità - la provincia di Matera entra ufficialmente tra i territori selezionati dal Governo per avviare la sperimentazione della riforma nazionale sulla disabilità, prevista dal decreto...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Matera celebra i 70 anni dellArchivio di Stato con le Giornate Europee del Patrimonio 2025
LAmministrazione comunale di Matera, con la partecipazione del Sindaco Antonio Nicoletti e dellAssessore allUrbanistica Giuseppe Sicolo, ha preso parte domenica scorsa alla cerimonia per i 70 anni dellArchivio di Stato di Matera, svoltasi nellambito delle...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Basilicata Casa Comune di Senise. Sanità in Basilicata: il dovere di una programmazione seria
Il Coordinamento di Basilicata Casa Comune di Senise respinge con fermezza gli attacchi lanciati da Forza Italia di Senise, strumentali e privi di fondamento, nei confronti del vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo, presidente del movimento ...-->continua
|
|
|30/09/2025 - A Potenza il futuro del lavoro passa dal benessere: lincontro di Exeo Lab
E stata la questione del benessere sui luoghi del lavoro al centro dellincontro organizzato a Potenza da Exeo Lab, la società di consulenza potentina al servizio di imprese, enti pubblici e organizzazioni sociali. A prendere parte alliniziativa, Lavoro e B...-->continua
|
|
|29/09/2025 - Basilicata. Latronico: Prevenzione, primo alleato della salute
La prevenzione è il primo e più importante alleato della salute. Con queste parole lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha concluso oggi a Potenza, liniziativa promossa dallAssociazione Potentina Amici del Cuore in...-->continua
|
|
|29/09/2025 - Forza Italia Senise risponde a Chiorazzo su attacchi a Bardi e Latronico: lavorano con serietà e lungimiranza
Gli attacchi del consigliere regionale di Basilicata Casa Comune sulla sanità sono diventati ormai quotidiani, segno che proprio la gestione dei servizi sanitari è il nervo scoperto di Angelo Chiorazzo, vicepresidente del consiglio regionale e fondatore di BCC...-->continua
|
|