Il Coordinamento di Basilicata Casa Comune di Senise respinge con fermezza gli attacchi lanciati da Forza Italia di Senise, strumentali e privi di fondamento, nei confronti del vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo, presidente del movimento e fondatore della cooperativa Auxilium.



Chi oggi agita lo spauracchio del conflitto dinteressi  si legge nella nota  dimentica che proprio Angelo Chiorazzo ha sempre messo al centro del suo impegno, personale e politico, la tutela della sanità pubblica e il diritto alla cura per tutti, in particolare per i più fragili. Chi lo accusa conosce bene la storia e il ruolo di Auxilium: unimpresa sociale, non un gruppo di potere.



Per Basilicata Casa Comune, ciò che oggi sta davvero a cuore ai cittadini e alla politica è la definizione di un piano sanitario regionale serio e di una programmazione efficace, per affrontare una ferita aperta sulla pelle dei lucani.



Eppure, nelle ultime due sedute consiliari in cui era allordine del giorno lapprovazione dei bilanci di previsione delle aziende sanitarie pubbliche, la discussione è stata rinviata per assenza della maggioranza. Un atteggiamento che rivela assenteismo e scarsa attenzione verso la governance della sanità pubblica.



La vera emergenza è sotto gli occhi di tutti  prosegue la nota : liste dattesa infinite, carenze nei presidi territoriali, pronto soccorso al collasso. Di fronte a questi problemi reali, Forza Italia preferisce attaccare chi li denuncia, invece di assumersi le proprie responsabilità politiche.



Infine, il passaggio sulla situazione locale:

A Senise il centrodestra ha demolito il distretto sanitario. Oggi chi si proclama difensore della sanità pubblica dovrebbe spiegare perché nulla è stato fatto per evitarlo. Basilicata Casa Comune continuerà a lavorare per ricostruire ciò che altri hanno smantellato, con trasparenza, coerenza e senso del dovere.



Il Coordinamento ribadisce limpegno di Chiorazzo e del gruppo a favore di una sanità pubblica efficiente, accessibile e di qualità, invitando tutte le forze politiche a concentrarsi sulle priorità reali, evitando sterili strumentalizzazioni.