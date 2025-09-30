-->
30/09/2025
| Il Coordinamento di Basilicata Casa Comune di Senise respinge con fermezza gli attacchi lanciati da Forza Italia di Senise, strumentali e privi di fondamento, nei confronti del vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo, presidente del movimento e fondatore della cooperativa Auxilium.
Chi oggi agita lo spauracchio del conflitto dinteressi si legge nella nota dimentica che proprio Angelo Chiorazzo ha sempre messo al centro del suo impegno, personale e politico, la tutela della sanità pubblica e il diritto alla cura per tutti, in particolare per i più fragili. Chi lo accusa conosce bene la storia e il ruolo di Auxilium: unimpresa sociale, non un gruppo di potere.
Per Basilicata Casa Comune, ciò che oggi sta davvero a cuore ai cittadini e alla politica è la definizione di un piano sanitario regionale serio e di una programmazione efficace, per affrontare una ferita aperta sulla pelle dei lucani.
Eppure, nelle ultime due sedute consiliari in cui era allordine del giorno lapprovazione dei bilanci di previsione delle aziende sanitarie pubbliche, la discussione è stata rinviata per assenza della maggioranza. Un atteggiamento che rivela assenteismo e scarsa attenzione verso la governance della sanità pubblica.
La vera emergenza è sotto gli occhi di tutti prosegue la nota : liste dattesa infinite, carenze nei presidi territoriali, pronto soccorso al collasso. Di fronte a questi problemi reali, Forza Italia preferisce attaccare chi li denuncia, invece di assumersi le proprie responsabilità politiche.
Infine, il passaggio sulla situazione locale:
A Senise il centrodestra ha demolito il distretto sanitario. Oggi chi si proclama difensore della sanità pubblica dovrebbe spiegare perché nulla è stato fatto per evitarlo. Basilicata Casa Comune continuerà a lavorare per ricostruire ciò che altri hanno smantellato, con trasparenza, coerenza e senso del dovere.
Il Coordinamento ribadisce limpegno di Chiorazzo e del gruppo a favore di una sanità pubblica efficiente, accessibile e di qualità, invitando tutte le forze politiche a concentrarsi sulle priorità reali, evitando sterili strumentalizzazioni.
