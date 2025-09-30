-->
|
La voce della Politica
|A Potenza il futuro del lavoro passa dal benessere: lincontro di Exeo Lab
30/09/2025
|E stata la questione del benessere sui luoghi del lavoro al centro dellincontro organizzato a Potenza da Exeo Lab, la società di consulenza potentina al servizio di imprese, enti pubblici e organizzazioni sociali. A prendere parte alliniziativa, Lavoro e Benessere: modelli innovativi per il futuro delle imprese nei locali di ScamBio Logico, una variegata platea composta da imprenditori, professionisti e giovani curiosi. Segnale di una rinnovata sensibilità verso il tema da parte dei lavoratori, ma anche dei titolari delle aziende locali che operano sul territorio. Liniziativa è levento conclusivo del progetto europeo Erasmus Plus STAY OK Rethinking Wellbeing at Workplaces in EU SMEs di cui Exeo Lab, esperta in ricerca avanzata, digitale, formazione e analisi territoriale, è capofila. Obiettivo del progetto, quello di fornire strumenti concreti per promuovere lequilibrio tra vita privata e professionale, linclusione digitale, luso dellintelligenza artificiale a supporto delle persone e la creazione di comunità aziendali coese e motivate. Allinterno del progetto, infatti, sono stati sviluppati corsi di formazione per leader aziendali, pensati per rafforzare le competenze nella gestione del benessere organizzativo e nelladozione di pratiche inclusive. È stata inoltre realizzata una piattaforma digitale innovativa (Digital Toolkit), attraverso la quale le PMI possono monitorare in modo continuativo il livello di benessere dei propri dipendenti, ricevere report personalizzati e accedere a strumenti pratici per implementare interventi mirati. Parallelamente, il progetto ha elaborato un Transnational Report, basato su interviste condotte con 20 aziende locali nei Paesi partner, che offre una panoramica comparativa sui principali bisogni delle PMI, le sfide emergenti e le pratiche efficaci già sperimentate in tema di benessere organizzativo. Ad animare il dibattito sono intervenuti: Nicola Fontanarosa, presidente di Confimi Industria Basilicata, con la prospettiva aziendale sulle barriere nelle piccole imprese e buone pratiche adottabili; Vincenzo Tortorelli, segretario generale Uil Basilicata, sulla prospettiva sindacale, illustrando aspettative delle risorse umane ed esempi concreti di buone pratiche; Vito Verrastro, esperto in comunicazione e mindset imprenditoriale, su percezione del benessere nelle imprese, ruolo della comunicazione interna ed esterna e lavoro ibrido; e Peppino Franco, esperto in formazione e sviluppo, sul contributo della formazione continua al benessere organizzativo e sulladeguatezza dellofferta formativa, con esempi di progetti europei. Investire nel benessere non è un lusso, ma una strategia vincente per crescere e innovare- hanno spiegato gli esperti di Exeo Lab- con il progetto Stay Ok, la nostra azienda conferma il suo ruolo di motore di innovazione e benessere a livello locale ed europeo, portando a Potenza esperienze internazionali e strumenti concreti per rendere il lavoro più equilibrato e sostenibile.
|
archivio
|La Voce della Politica
|30/09/2025 - Marche, vince il centrodestra. Picerno: Forza Italia fondamentale
Esprimo grande soddisfazione per la riconferma a governatore delle Marche di Francesco Acquaroli, che ha guidato il centrodestra a una vittoria netta e con un ampio margine sul suo avversario di centrosinistra. Si tratta di un risultato straordinario, che conferma la cresci...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Riforma nazionale disabilità, Padula: Basilicata protagonista
A partire da oggi fa sapere Marika Padula, Garante regionale per la disabilità - la provincia di Matera entra ufficialmente tra i territori selezionati dal Governo per avviare la sperimentazione della riforma nazionale sulla disabilità, prevista dal decreto...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Matera celebra i 70 anni dellArchivio di Stato con le Giornate Europee del Patrimonio 2025
LAmministrazione comunale di Matera, con la partecipazione del Sindaco Antonio Nicoletti e dellAssessore allUrbanistica Giuseppe Sicolo, ha preso parte domenica scorsa alla cerimonia per i 70 anni dellArchivio di Stato di Matera, svoltasi nellambito delle...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Basilicata Casa Comune di Senise. Sanità in Basilicata: il dovere di una programmazione seria
Il Coordinamento di Basilicata Casa Comune di Senise respinge con fermezza gli attacchi lanciati da Forza Italia di Senise, strumentali e privi di fondamento, nei confronti del vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo, presidente del movimento ...-->continua
|
|
|30/09/2025 - A Potenza il futuro del lavoro passa dal benessere: lincontro di Exeo Lab
E stata la questione del benessere sui luoghi del lavoro al centro dellincontro organizzato a Potenza da Exeo Lab, la società di consulenza potentina al servizio di imprese, enti pubblici e organizzazioni sociali. A prendere parte alliniziativa, Lavoro e B...-->continua
|
|
|29/09/2025 - Basilicata. Latronico: Prevenzione, primo alleato della salute
La prevenzione è il primo e più importante alleato della salute. Con queste parole lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha concluso oggi a Potenza, liniziativa promossa dallAssociazione Potentina Amici del Cuore in...-->continua
|
|
|29/09/2025 - Forza Italia Senise risponde a Chiorazzo su attacchi a Bardi e Latronico: lavorano con serietà e lungimiranza
Gli attacchi del consigliere regionale di Basilicata Casa Comune sulla sanità sono diventati ormai quotidiani, segno che proprio la gestione dei servizi sanitari è il nervo scoperto di Angelo Chiorazzo, vicepresidente del consiglio regionale e fondatore di BCC...-->continua
|
|