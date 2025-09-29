-->
|Forza Italia Senise risponde a Chiorazzo su attacchi a Bardi e Latronico: lavorano con serietà e lungimiranza
29/09/2025
|Gli attacchi del consigliere regionale di Basilicata Casa Comune sulla sanità sono diventati ormai quotidiani, segno che proprio la gestione dei servizi sanitari è il nervo scoperto di Angelo Chiorazzo, vicepresidente del consiglio regionale e fondatore di BCC.
È quanto dichiara FI Senise sullattacco di Chiorazzo al presidente Bardi e allassessore Latronico per avere partecipato allinaugurazione di una struttura sanitaria privata.
Vorremmo ricordare a Chiorazzo -si spiega dal direttivo del partito di Senise- che nella veste di imprenditore è lui stesso parte di quella sanità privata che demonizza nella sua dichiarazione. Se ogni taglio di nastro corrisponde a un taglio della sanità pubblica significa che anche i servizi che la sua azienda ha offerto e offre, e per difendere i quali qualche anno fa sfilava sotto la sede della Regione, sono stati altrettanti tagli alla sanità pubblica. Rileviamo un enorme conflitto di interessi a riguardo, e a nulla servono i cambi di postazione allinterno della sua azienda.
Quanto alla sanità pubblica, ereditata in stato di grande difficoltà, il presidente Bardi e lassessore Latronico stanno lavorando con serietà e lungimiranza, come dimostrano i dati Agenas sullattuazione del PNRR e quelli relativi agli screening oncologici per i quali lOsservatorio Nazionale Screening ha certificato che la Basilicata è al top fra le regioni italiane per ladesione agli screening oncologici di mammella, cervice uterina e colon-retto offerti gratuitamente.
Stessa cosa per i dati Agenas relativi ai dati aggiornati al mese di settembre dai quali emerge che tutti gli interventi PNRR sono in corso e che si stanno rispettando le tempistiche per la realizzazione di Ospedali di Comunità e Case di Comunità, tra le quali quella di Senise per la quale i lavori, dopo difficoltà durate anni e che sembravano insormontabili, proseguono ora regolarmente e con celerità e rispetteranno la data di consegna di marzo 2026.
Vorremmo, in ultimo, segnalare a Chiorazzo che se lamministrazione comunale di Senise, che lui patrocina in maniera palese in ogni occasione, fosse più efficiente potrebbero partire anche altri servizi socio-assistenziali già finanziati e pronti per dare risposte a tanti cittadini.
