La voce della Politica
|Quarto (FdI): La vittoria di Acquaroli nelle Marche conferma la bontà del progetto di Giorgia Meloni
29/09/2025
|«I marchigiani hanno scelto la continuità premiando il buon governo. A Francesco Acquaroli vanno le mie congratulazioni per la riconferma alla guida della Regione Marche».
Lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, che sottolinea: «Il risultato elettorale testimonia come i cittadini apprezzino i progetti concreti, radicati nella realtà e capaci di migliorare la vita delle comunità. Fratelli dItalia si conferma forza trainante della coalizione, attestandosi come primo partito anche nelle Marche. Da tre anni aggiunge il coordinatore della Basilicata di FDI - il premier Giorgia Meloni dimostra di mantenere saldo il consenso degli italiani, segno evidente della bontà di un progetto politico serio, coerente e orientato al futuro. La vittoria di Acquaroli rafforza ulteriormente il percorso di buongoverno che Fratelli dItalia, insieme al centrodestra, sta portando avanti a livello nazionale e in tutte le regioni in cui amministra, compresa la nostra Basilicata».
