La Voce della Politica

29/09/2025 - Basilicata. Latronico: Prevenzione, primo alleato della salute

La prevenzione è il primo e più importante alleato della salute. Con queste parole lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha concluso oggi a Potenza, liniziativa promossa dallAssociazione Potentina Amici del Cuore in occasione dell...-->continua

29/09/2025 - Osservatorio legalità e criminalità, incontro nel pomeriggio

Proseguono i lavori dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso della Regione Basilicata, operativo dalla fine di maggio scorso. Nel pomeriggio di oggi, lOsservatorio si è riunito presso la sala Ester Scardacc...-->continua

29/09/2025 - Nuova relazione tecnica del Comune di Bernalda sullincendio a Metaponto

Il lavoro scrupoloso e complesso del Comune di Bernalda è un tassello fondamentale per restituire fiducia e prospettive al territorio. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, con delega alla Protezione ...-->continua

29/09/2025 - Aerospazio lucano, eccellenza da valorizzare

Il settore spaziale in Basilicata non è solo il Centro di Geodesia di Matera. Intorno a questa realtà storica, frutto dellAgenzia Spaziale Italiana nata proprio nel territorio lucano nel 1988, la cui sede materana rivendica un suo ruolo da protagonista nel pa...-->continua