La voce della Politica

Quarto (FdI): La vittoria di Acquaroli nelle Marche conferma la bontà del progetto di Giorgia Meloni

29/09/2025

«I marchigiani hanno scelto la continuità premiando il buon governo. A Francesco Acquaroli vanno le mie congratulazioni per la riconferma alla guida della Regione Marche».
Lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, che sottolinea: «Il risultato elettorale testimonia come i cittadini apprezzino i progetti concreti, radicati nella realtà e capaci di migliorare la vita delle comunità. Fratelli dItalia si conferma forza trainante della coalizione, attestandosi come primo partito anche nelle Marche. Da tre anni  aggiunge il coordinatore della Basilicata di FDI - il premier Giorgia Meloni dimostra di mantenere saldo il consenso degli italiani, segno evidente della bontà di un progetto politico serio, coerente e orientato al futuro. La vittoria di Acquaroli rafforza ulteriormente il percorso di buongoverno che Fratelli dItalia, insieme al centrodestra, sta portando avanti a livello nazionale e in tutte le regioni in cui amministra, compresa la nostra Basilicata».



