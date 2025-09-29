Proseguono i lavori dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso della Regione Basilicata, operativo dalla fine di maggio scorso. Nel pomeriggio di oggi, lOsservatorio si è riunito presso la sala Ester Scardaccione del Consiglio regionale della Basilicata, sotto la presidenza di Luigi Gay.







Durante lincontro, il direttore del Centro D.I.A. di Potenza, il maggiore Marco Garofalo ha illustrato la relazione annuale per il 2024 presentata dalla Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento, soffermandosi in particolare sullanalisi relativa alla Basilicata. Sono stati evidenziati i principali risultati ottenuti e lattività svolta sul territorio regionale nel contrasto alla criminalità organizzata.







Tra i temi portati allattenzione dei componenti i fattori che nel corso del 2024 hanno maggiormente influenzato levoluzione dei fenomeni mafiosi in Basilicata; le strategie ritenute più efficaci per il rafforzamento della legalità; i percorsi formativi e progettuali orientati alla prevenzione, con lobiettivo di costruire un tessuto sociale più resiliente, consapevole e in grado di intercettare e contrastare precocemente le dinamiche criminali.







Hanno preso parte ai lavori il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, Emanuele Desina dellufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata e il dirigente generale del Consiglio regionale della Basilicata, Nicola Coluzzi.







Erano presenti, inoltre, Caterina Famularo, la dirigente della Camera di Commercio della Basilicata, Angelo Festa, il presidente dellAssociazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Sussidiarietà APS, Marianna Tamburrino, referente di Libera Potenza, accompagnata dalla volontaria Anna Vincenza Aversa, Salvatore Bochicchio della Conferenza Episcopale Italiana di Basilicata.