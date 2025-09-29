-->
29/09/2025
|Proseguono i lavori dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso della Regione Basilicata, operativo dalla fine di maggio scorso. Nel pomeriggio di oggi, lOsservatorio si è riunito presso la sala Ester Scardaccione del Consiglio regionale della Basilicata, sotto la presidenza di Luigi Gay.
Durante lincontro, il direttore del Centro D.I.A. di Potenza, il maggiore Marco Garofalo ha illustrato la relazione annuale per il 2024 presentata dalla Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento, soffermandosi in particolare sullanalisi relativa alla Basilicata. Sono stati evidenziati i principali risultati ottenuti e lattività svolta sul territorio regionale nel contrasto alla criminalità organizzata.
Tra i temi portati allattenzione dei componenti i fattori che nel corso del 2024 hanno maggiormente influenzato levoluzione dei fenomeni mafiosi in Basilicata; le strategie ritenute più efficaci per il rafforzamento della legalità; i percorsi formativi e progettuali orientati alla prevenzione, con lobiettivo di costruire un tessuto sociale più resiliente, consapevole e in grado di intercettare e contrastare precocemente le dinamiche criminali.
Hanno preso parte ai lavori il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, Emanuele Desina dellufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata e il dirigente generale del Consiglio regionale della Basilicata, Nicola Coluzzi.
Erano presenti, inoltre, Caterina Famularo, la dirigente della Camera di Commercio della Basilicata, Angelo Festa, il presidente dellAssociazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Sussidiarietà APS, Marianna Tamburrino, referente di Libera Potenza, accompagnata dalla volontaria Anna Vincenza Aversa, Salvatore Bochicchio della Conferenza Episcopale Italiana di Basilicata.
