-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Nuova relazione tecnica del Comune di Bernalda sullincendio a Metaponto

29/09/2025

Il lavoro scrupoloso e complesso del Comune di Bernalda è un tassello fondamentale per restituire fiducia e prospettive al territorio. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, con delega alla Protezione civile, sulle procedure preliminari al ristoro dei danni a privati e attività produttive a seguito dellincendio dello scorso luglio a Metaponto.

Il quadro tecnico elaborato dagli uffici comunali servirà per le deliberazioni regionali e per le misure a beneficio delle attività economiche. In particolare, il Codice della Navigazione prevede che, qualora per cause naturali i beni demaniali marittimi subiscano danni tali da ridurne lutilizzazione, i concessionari abbiano diritto a una riduzione proporzionata del canone. Alla luce dei verbali redatti durante i sopralluoghi congiunti tra Comune di Bernalda, Ufficio Demanio Marittimo, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, sarà dunque possibile procedere al ricalcolo dei canoni, commisurandoli alla superficie effettivamente fruibile e assicurando così un giusto ristoro.

Oltre a questa misura, la Regione, a seguito di un immediato sopralluogo, era già intervenuta con una prima dotazione finanziaria. Il Dipartimento Attività produttive, guidato dall'assessore Francesco Cupparo, ha predisposto un bando da 500mila euro, attivo fino alla fine di settembre, per sostenere la comunità colpita e il sistema turistico.

Intanto, dopo una prima relazione comunale, la Protezione Civile aveva rilevato che, pur non sussistendo i requisiti per lo stato di emergenza nazionale, levento poteva configurare unemergenza di rilievo regionale. Per questo il Comune di Bernalda ha predisposto una nuova e articolata relazione, corredata da documentazione fotografica e stima dei fabbisogni, base necessaria per i provvedimenti regionali. Alla relazione integrativa seguirà, nelle prossime ore, un sopralluogo nelle zone interessate dallincendio con tecnici della Regione e del Comune.

Ringrazio lamministrazione e gli uffici comunali di Bernalda  ha aggiunto Pepe  per le energie messe in campo. Le relazioni predisposte sono il frutto di un lavoro accurato, che restituisce al territorio uno strumento concreto per affrontare le difficoltà e programmare con chiarezza i prossimi interventi.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
29/09/2025 - Osservatorio legalità e criminalità, incontro nel pomeriggio

Proseguono i lavori dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso della Regione Basilicata, operativo dalla fine di maggio scorso. Nel pomeriggio di oggi, lOsservatorio si è riunito presso la sala Ester Scardaccione del Consi...-->continua
29/09/2025 - Nuova relazione tecnica del Comune di Bernalda sullincendio a Metaponto

Il lavoro scrupoloso e complesso del Comune di Bernalda è un tassello fondamentale per restituire fiducia e prospettive al territorio. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, con delega alla Protezione ...-->continua
29/09/2025 - Aerospazio lucano, eccellenza da valorizzare

Il settore spaziale in Basilicata non è solo il Centro di Geodesia di Matera. Intorno a questa realtà storica, frutto dellAgenzia Spaziale Italiana nata proprio nel territorio lucano nel 1988, la cui sede materana rivendica un suo ruolo da protagonista nel pa...-->continua
29/09/2025 - La Provincia di Potenza verso la CER Provinciale

Si è riunito in data 29.09.2025 il Consiglio Provinciale di Potenza su convocazione del Presidente, Christian Giordano. Nel corso della seduta è stato approvato, allunanimità dei presenti, latto di indirizzo per la costituzione, attivazione e gestione della ...-->continua
29/09/2025 - Chiorazzo e Vizziello (BCC) su progetti di fotovoltaico Eni e Shell

I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato una nuova interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale in merito allo stato di avanzamento dei progetti per la realizzazione degli impianti ...-->continua
29/09/2025 - Domani presidio dei lavoratori LAS e LGS

Domani, a partire dalle ore 10:00, si terrà un presidio dei lavoratori di LAS e LGS davanti alla Regione Basilicata.
Uniniziativa che arriva allindomani della presentazione della nuova Jeep Compass al Salone dellAuto di Torino. Un modello che, nella spe...-->continua
29/09/2025 - Incontro tra Comandante della Polizia Locale di Potenza e Consigliera di Parità

Si è svolto presso la sede del Comando Municipale di Potenza un incontro significativo tra la Comandante della Polizia Locale di Potenza, Maria Santoro e la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito. Due donne delle istituzioni, che hanno...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo