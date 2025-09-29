-->
|
La voce della Politica
|Francavilla in Sinni, minoranza su Tari:'al comune un debito di 70mila euro''
29/09/2025
|Cari concittadini di Francavilla nel ricevere le bollette della TARI, sicuramente avete notato uno sconto per l'anno 2025 sotto la voce RIPAS.
Dopo l'aumento spropositato per evidenti errori da parte dell'Amministrazione comunale si è cercato quest'anno di correre al riparo con un po' di polvere negli occhi usando i RIPAS (contributo attribuito dalla Regione Basilicata ai comuni del senisese), però la fretta, dettata dall'urgenza di fare l'ennesima azione propagandistica, ha creato ulteriori danni alle casse comunali. Un costo di 70.000, a fronte di un beneficio irrisorio ricevuto dai cittadini.
Tale somma resterà a carico del bilancio comunale, in quanto stando alle linee guida R.I.p.A.S., non saranno riconosciute dalla Regione in sede di rendicontazione, in quanto gli atti amministrativi sono precedenti allapprovazione delle relative schede da parte della stessa. Quindi con una mano abbiamo ricevuto l'elemosina in bolletta e con l'altra si dovrà coprire il danno fatto.
A tale riguardo il gruppo di minoranza con uninterpellanza del 10/09/25 (vedi allegati), aveva evidenziato tale situazione, la risposta (vedi allegati) tarda ad arrivare. Arriva il giorno prima del Consiglio Comunale del 25/09/25, convocato solo per ratificare la variazione al bilancio approvata in Giunta Comunale con Deliberazione n.76 del 29/07/25, relativa al contributo R.I.p.A.S. che comprende tra le altre voci, il contributo forfettario applicato alla TARI, riconoscendo una percentuale di sconto su ogni singola bolletta.
Risposta per noi fuorviante e non esaustiva, quindi abbiamo deciso di chiedere chiarimenti all'ufficio regionale preposto e la risposta (vedi allegati), chiara ed inequivocabile, purtroppo dà ragione alla nostra interpretazione.
L'inequivocabile risposta dell'ufficio regionale preposto non solo evidenzia un'incompetenza nell'applicazione delle linee guida (a nostro avviso molto chiare), ma evidenzia anche l'assenza del Comune di Francavilla agli incontri per la gestione dei fondi regionali R.I.p.A.S, tenutosi a Senise, nella sede Regionale.
Una comunità governata solamente con organizzazione di eventi ludici e ricreativi è una comunità che parafrasando un famoso adagio: preferisce l'uovo oggi e non la gallina domani.
La capacità di governo e la lungimiranza nelle scelte politiche la si nota nelle piccole e decisive cose, silenziose e discrete, non oggetto di post sui social che gettano polvere negli occhi.
La gestione saggia della cosa pubblica la si vede quando non pensiamo solo al presente per gonfiarsi il petto e sentirsi insieme più forti ma guardare al futuro creando un paese migliore per le generazioni future.
E' chiaro che ormai nel palazzo comunale ci sia un cortocircuito, non si è capaci di gestire il denaro pubblico con efficienza, efficacia ed imparzialità, la forza politica di maggioranza con le proprie scelte non ha l'intento di favorire la comunità ma di vivere in una continua e costante campagna elettorale.
Per fortuna siamo alla fine di una legislatura della quale resterà solo un brutto ricordo.
gruppo consiliare Scelta Comune di Francavilla in Sinni
CLICCA PER ALLEGATI
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/09/2025 - Incontro tra Comandante della Polizia Locale di Potenza e Consigliera di Parità
Si è svolto presso la sede del Comando Municipale di Potenza un incontro significativo tra la Comandante della Polizia Locale di Potenza, Maria Santoro e la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito. Due donne delle istituzioni, che hanno scelto di unir...-->continua
|
|
|29/09/2025 - Cupparo: il Manifesto della Libertà rilancia lidentità di Forza Italia
Il Manifesto della Libertà, presentato da Antonio Tajani, che ha segnato la conclusione della riuscitissima Festa di Forza Italia a Telese, rilancia lidentità del partito, per farlo diventare sempre più e meglio il punto di riferimento del ceto medio, rilanc...-->continua
|
|
|29/09/2025 - Francavilla in Sinni, minoranza su Tari:'al comune un debito di 70mila euro''
Cari concittadini di Francavilla nel ricevere le bollette della TARI, sicuramente avete notato uno sconto per l'anno 2025 sotto la voce RIPAS.
Dopo l'aumento spropositato per evidenti errori da parte dell'Amministrazione comunale si è cercato quest'anno di...-->continua
|
|
|28/09/2025 - Cupparo su presentazione nuova Jeep Compass
La presentazione al Salone dellAuto di Torino della nuova Jeep Compass nelle versioni elettrica e ibrida, il cui lancio ufficiale è previsto nello stabilimento di Melfi, che si conferma centrale per Stellantis, va nella direzione che il nostro segretario na...-->continua
|
|
|28/09/2025 - A Matera si parla di prevenzione oncologica
Si è svolto ieri sera a Matera, nel Palazzo Malvinni Malvezzi, il Workshop Lucano di Sanità Pubblica, evento Off del Forum Apulo-Lucano di Sanità Pubblica e tappa della Race for the Cure 2025. Liniziativa, promossa dalla Società Italiana di Igiene Sezione B...-->continua
|
|
|27/09/2025 - Tajani lancia un progetto europeo per le aree interne: focus sul Sud e sulla Basilicata
La proposta di un progetto europeo per le aree interne lanciata dal nostro segretario nazionale e vice Premier Antonio Tajani a Telese Terme in occasione della Festa di Forza Italia è un nuovo importante passo avanti per affrontare le questioni delle aree svan...-->continua
|
|
|27/09/2025 - Aldo Moro raccontato da Marco Damilano al Teatro Stabile
Si è tenuto questa mattina, presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza, levento Aldo Moro raccontato da Marco Damilano, promosso nellambito della rassegna Consiglio e Cultura: la casa dei lucani, organizzata dal Consiglio regionale della Basilicata ...-->continua
|
|