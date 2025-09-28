-->
|
La voce della Politica
|A Matera si parla di prevenzione oncologica
28/09/2025
|Si è svolto ieri sera a Matera, nel Palazzo Malvinni Malvezzi, il Workshop Lucano di Sanità Pubblica, evento Off del Forum Apulo-Lucano di Sanità Pubblica e tappa della Race for the Cure 2025. Liniziativa, promossa dalla Società Italiana di Igiene Sezione Basilicata, in collaborazione con il Comitato Basilicata di Komen Italia e la CNA Matera, ha visto la partecipazione di numerose società scientifiche, professionisti del settore e rappresentanti istituzionali. Lappuntamento ha rappresentato un momento di confronto di alto livello sulla prevenzione oncologica, sullumanizzazione delle cure e sulla necessità di modelli organizzativi integrati, in grado di migliorare la qualità e lequità dei servizi sanitari sul territorio. A concludere i lavori è stato lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico: È con grande soddisfazione che mi unisco alle conclusioni di questo Workshop Lucano di Sanità Pubblica che si inserisce nella cornice della Race for the Cure 2025 e che ha visto la partecipazione congiunta di numerose società scientifiche e realtà associative di grande prestigio. La Basilicata ha aggiunto Latronico ha sempre riconosciuto la prevenzione oncologica come una priorità strategica, in grado di generare salute e benessere non solo per i singoli pazienti, ma per lintera comunità. È ormai chiaro che la prevenzione non è un atto isolato, ma un processo complesso che richiede modelli organizzativi integrati, unattenta valutazione degli indicatori di esito, e soprattutto una forte attenzione allequità di accesso. Il dibattito ha messo in luce come la collaborazione tra SItI, Komen, CNA e le principali società scientifiche nazionali e regionali costituisca un esempio virtuoso di sinergia multidisciplinare. Questo approccio ha spiegato Latronico consente di rafforzare le reti di prevenzione, promuovere lumanizzazione delle cure, e garantire una presa in carico integrata del paziente oncologico, che tenga conto non solo della dimensione clinica, ma anche di quella psicologica, sociale e relazionale. Come Regione, ribadiamo il nostro impegno a sostenere i programmi di screening, ad aumentare i livelli di adesione della popolazione e a favorire modelli innovativi di sanità pubblica digitale, basati sulle evidenze epidemiologiche e orientati alla misurazione degli outcome. Solo in questo modo ha concluso lassessore sarà possibile garantire una sanità equa, sostenibile e di qualità. Il messaggio che porto via da questa giornata: rafforzare la prevenzione significa investire nel futuro della nostra comunità, ridurre le disuguaglianze, migliorare la qualità di vita dei cittadini e costruire una sanità pubblica sempre più vicina alle persone.
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/09/2025 - Cupparo su presentazione nuova Jeep Compass
La presentazione al Salone dellAuto di Torino della nuova Jeep Compass nelle versioni elettrica e ibrida, il cui lancio ufficiale è previsto nello stabilimento di Melfi, che si conferma centrale per Stellantis, va nella direzione che il nostro segretario nazionale di Fi e...-->continua
|
|
|28/09/2025 - A Matera si parla di prevenzione oncologica
Si è svolto ieri sera a Matera, nel Palazzo Malvinni Malvezzi, il Workshop Lucano di Sanità Pubblica, evento Off del Forum Apulo-Lucano di Sanità Pubblica e tappa della Race for the Cure 2025. Liniziativa, promossa dalla Società Italiana di Igiene Sezione B...-->continua
|
|
|27/09/2025 - Tajani lancia un progetto europeo per le aree interne: focus sul Sud e sulla Basilicata
La proposta di un progetto europeo per le aree interne lanciata dal nostro segretario nazionale e vice Premier Antonio Tajani a Telese Terme in occasione della Festa di Forza Italia è un nuovo importante passo avanti per affrontare le questioni delle aree svan...-->continua
|
|
|27/09/2025 - Aldo Moro raccontato da Marco Damilano al Teatro Stabile
Si è tenuto questa mattina, presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza, levento Aldo Moro raccontato da Marco Damilano, promosso nellambito della rassegna Consiglio e Cultura: la casa dei lucani, organizzata dal Consiglio regionale della Basilicata ...-->continua
|
|
|27/09/2025 - Bardi saluta i 129 lucani del Trofeo CONI
Un grande in bocca al lupo ai nostri giovani atleti lucani che da oggi rappresentano la Basilicata al Trofeo CONI 2025 di Lignano Sabbiadoro. Siete in 129, accompagnati da 36 tecnici e staff, pronti a misurarvi in ben 26 discipline sportive: un patrimonio di ...-->continua
|
|
|27/09/2025 - Tumori, Latronico: prevenzione è la parola chiave
Seconda giornata del Forum Salute a Matera. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, è intervenuto alla Tavola Rotonda sul tema Il cancro, il tempo e gli investimenti affinché la cure siano un diritto per tutti.
Le terapie oncologiche s...-->continua
|
|
|27/09/2025 - Morti bianche: un convegno e teatro civile a Spinoso
Spesso è solo la cronaca brutale e quasi quotidiana che ci distrae dalla corsa di vivere e per qualche minuto ci fermiamo a pensare che potrebbe capitare a chiunque di uscire di casa per andare a lavorare e a causa di quel lavoro rischiare di non rientrare più...-->continua
|
|