La proposta di un progetto europeo per le aree interne lanciata dal nostro segretario nazionale e vice Premier Antonio Tajani a Telese Terme in occasione della Festa di Forza Italia è un nuovo importante passo avanti per affrontare le questioni delle aree svantaggiate che anche in Basilicata non ce la possono fare solo con programmi e fondi del Governo Meloni e risorse dei programmi comunitari comunque inadeguate. Così lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che partecipa a Telese Terme con una folta delegazione di amministratori e dirigenti di partito allevento di Fi. E stata questa loccasione  aggiunge  per aggiornare il Manifesto della Libertà e rilanciare liniziativa sui territori del partito creato da Silvio Berlusconi nel 94. Un documento aggiornato, e un obiettivo dichiarato: prendersi il centro, puntando ai consensi dei moderati di centrosinistra e mettendo in chiaro le differenze con gli alleati. Deve essere lUe  continua Cupparo  a farsi carico del superamento del divario tra le regioni e i territori del Nord e quelli del Sud dellEuropa . La proposta politica di Tajani è capace di attivare il potenziamento dei presìdi sanitari, la difesa delle scuole nei piccoli centri, gli investimenti in infrastrutture leggere e intelligenti per la mobilità e la connessione ecologica del territorio. Senza un progetto dotato di finanziamenti importanti e di azioni snelle con tempi veloci  continua  le aree interne impiegheranno un tempo troppo lungo per accorciare le distanze con quelle più sviluppate. La Giunta Bardi sta facendo il possibile mentre i soggetti istituzionali attuatori della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) in Basilicata sono aumentati da 4 a 7. Oltre a quelle storiche - Marmo Platano, Alto Bradano, Val Sarmento e Collina Materana sono state istituite 3 nuove Aree: Basso Agri, Medio Basento e Vulture che coinvolgono 24 nuovi comuni; di questi 6 sono ubicati nei territori del Medio-Agri, 7 in quello del Medio-Basento, 11 nellarea del Vulture. La Basilicata dal 2024 ha pertanto 78 Comuni su 131 interessati dalla SNAI, con una popolazione complessiva di oltre 170 mila abitanti e un fenomeno di spopolamento vicino al 10% in dieci anni (2014-2024), nell88% dei comuni del Potentino. Allaumento delle Aree Interne però non ha fatto seguito quello delle risorse comunitarie indispensabili. La classe dirigente nazionale e regionale di Forza Italia vuole farsene carico.