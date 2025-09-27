-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Bardi saluta i 129 lucani del Trofeo CONI

27/09/2025

Un grande in bocca al lupo ai nostri giovani atleti lucani che da oggi rappresentano la Basilicata al Trofeo CONI 2025 di Lignano Sabbiadoro. Siete in 129, accompagnati da 36 tecnici e staff, pronti a misurarvi in ben 26 discipline sportive: un patrimonio di entusiasmo, talento e passione che ci rende orgogliosi.

Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto salutare la partenza della delegazione lucana.

Lo sport è una straordinaria scuola di vita - ha aggiunto Bardi - insegna il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, la lealtà e il sacrificio. Vi invito a vivere questa esperienza con il sorriso, stringendo nuove amicizie e portando con voi il senso di comunità che contraddistingue la nostra terra. Il risultato sportivo è importante, ma ciò che resterà nel tempo sarà il ricordo di questi giorni e la crescita personale che ognuno di voi porterà a casa.

Bardi, che è anche Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, ha poi sottolineato: La Basilicata crede nello sport e nei giovani. Questa manifestazione è la dimostrazione di quanto la nostra regione possa esprimere in termini di impegno e passione. Siete ambasciatori della Basilicata: fatevi valere con correttezza e determinazione.

Il Presidente ha concluso con un incoraggiamento semplice e diretto: Divertitevi, date il massimo e portate alto il nome della Basilicata. Forza ragazzi, siamo tutti con voi!.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
27/09/2025 - Tajani lancia un progetto europeo per le aree interne: focus sul Sud e sulla Basilicata

La proposta di un progetto europeo per le aree interne lanciata dal nostro segretario nazionale e vice Premier Antonio Tajani a Telese Terme in occasione della Festa di Forza Italia è un nuovo importante passo avanti per affrontare le questioni delle aree svantaggiate che an...-->continua
27/09/2025 - Aldo Moro raccontato da Marco Damilano al Teatro Stabile

Si è tenuto questa mattina, presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza, levento Aldo Moro raccontato da Marco Damilano, promosso nellambito della rassegna Consiglio e Cultura: la casa dei lucani, organizzata dal Consiglio regionale della Basilicata ...-->continua
27/09/2025 - Bardi saluta i 129 lucani del Trofeo CONI

Un grande in bocca al lupo ai nostri giovani atleti lucani che da oggi rappresentano la Basilicata al Trofeo CONI 2025 di Lignano Sabbiadoro. Siete in 129, accompagnati da 36 tecnici e staff, pronti a misurarvi in ben 26 discipline sportive: un patrimonio di ...-->continua
27/09/2025 - Tumori, Latronico: prevenzione è la parola chiave

Seconda giornata del Forum Salute a Matera. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, è intervenuto alla Tavola Rotonda sul tema Il cancro, il tempo e gli investimenti affinché la cure siano un diritto per tutti.

Le terapie oncologiche s...-->continua
27/09/2025 - Morti bianche: un convegno e teatro civile a Spinoso

Spesso è solo la cronaca brutale e quasi quotidiana che ci distrae dalla corsa di vivere e per qualche minuto ci fermiamo a pensare che potrebbe capitare a chiunque di uscire di casa per andare a lavorare e a causa di quel lavoro rischiare di non rientrare più...-->continua
27/09/2025 - Pisticci ospiterà il nuovo ufficio di prossimità

La Regione Basilicata ha individuato i Comuni che ospiteranno i nuovi Uffici di Prossimità (UdP), sportelli pensati per rendere la giustizia più vicina, chiara e accessibile. Pisticci è risultata prima in graduatoria e presto diventerà sede di un servizio inno...-->continua
26/09/2025 - ''My name is Pisticci'': la città si racconta con un nuovo spot turistico

È online lo spot My name is Pisticci, realizzato dallAssessorato al Turismo del Comune di Pisticci nellambito del Piano di Sviluppo Turistico della destinazione Pisticci-Mare. Un lavoro che punta a rafforzare la promozione della città e del territorio jon...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo