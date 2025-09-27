Seconda giornata del Forum Salute a Matera. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, è intervenuto alla Tavola Rotonda sul tema Il cancro, il tempo e gli investimenti affinché la cure siano un diritto per tutti.



Le terapie oncologiche sono oggi sempre più efficaci, spesso meno invasive e meglio tollerate, ma rimane irrinunciabile investire in ciò che può evitare la malattia o contenerla agli stadi iniziali. La prevenzione  ha detto lassessore - è la parola chiave per ridurre lincidenza dei tumori più diffusi. In una società che invecchia, investire in prevenzione non è solo una scelta sanitaria, sociale ed etica, ma anche economica. Le cure oncologiche sono sempre più sofisticate, e quindi più costose. Potremmo non essere più in grado di curare tutti e tutto e rischieremmo di farlo in modo iniquo, lasciando indietro proprio i soggetti più fragili e con minori prospettive di guarigione.



Secondo lOms, fino al 40% dei tumori è potenzialmente evitabile intervenendo su fattori di rischio modificabili. La Regione  ha evidenziato Latronico - sta investendo su campagne di prevenzione che agiscono sugli stili di vita e sta intensificando gli screening sulla popolazione per cercare i tumori nelle sue forme precoci.



Oltre ai programmi consolidati, come la mammografia per il tumore della mammella, la ricerca del sangue occulto nelle feci per il colon-retto e il Pap-test/HPV test per la cervice uterina, in Basilicata è stata di recente avviata una prima sperimentazione dello screening della prostata, nei maschi sopra i 50 anni, ad opera del San Carlo, e sta per partire quello del polmone, ad opera del Crob.



Per rendere le cure oncologiche un diritto universale e non un privilegio  ha continuato - sono necessari anche investimenti tempestivi nella ricerca, nella prevenzione e nell'accesso equo alle terapie, superando barriere economiche e sociali e promuovendo politiche sanitarie che mettano al centro il paziente e l'integrità del suo percorso di cura.



Negli ultimi anni cè stato un notevole sviluppo tecnologico in oncologia che ha riguardato tutti gli ambiti, dalla diagnostica alla terapia, e ha radicalmente trasformato la gestione del paziente neoplastico.



In tema di investimenti tecnologici in oncologia, mi preme ricordare limpegno della Regione Basilicata con il progetto Tecnocrob, che ha al suo centro lIrcss Crob di Rionero in Vulture. Il maggiore sforzo è quello di potenziare in primis le capacità diagnostiche e terapeutiche dellIstituto ed in secondo luogo le esigenze della ricerca scientifica. Con Tecnocrob noi implementiamo la diagnostica avanzata, potenziamo la diagnostica onco-ematologica, la chirurgia robotica e la radioterapia. Abbiamo in programma, inoltre, lacquisto di attrezzature e strumentazioni di ultima generazione, che garantiscano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità ed altre attività, comprese quelle diagnostiche, aventi i caratteri di eccellenza.