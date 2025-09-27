-->
|Morti bianche: un convegno e teatro civile a Spinoso
27/09/2025
|Spesso è solo la cronaca brutale e quasi quotidiana che ci distrae dalla corsa di vivere e per qualche minuto ci fermiamo a pensare che potrebbe capitare a chiunque di uscire di casa per andare a lavorare e a causa di quel lavoro rischiare di non rientrare più. Poi la corsa della vita ci rituffa nel tran tran giornaliero fino alla prossima tragedia dello stesso tenore.
Domenica 28 Settembre a Palazzo Ranone a Spinoso, vogliamo invece fermarci ad analizzare il perché di così tante morti bianche, sfaccettare il tema come problema sociale da trattare sul piano delle politiche del lavoro, capire cosa tali brutte esperienze lasciano allinterno della comunità, verificare le forme di tutela legale, analizzare le forme di prevenzione dal punto di vista sindacale, esaminare le forme di controllo e prevenzione degli istituti giuridici a ciò deputati. Lo faremo alle ore 17,00 nel Convegno dal titolo MORTI BIANCHE : UNA CREPA NELLA NOSTRA DEMOCRAZIAal quale parteciperanno il Sindaco di Spinoso, Lino DE LUISE, il Sindaco di Marsicovetere, Marco ZIPPARRI, lAvv. Cassazionista Gianpaolo CARRETTA, il Segretario Regionale CGIL Angelo SUMMA, il Prof. Stefano OLIVIERI PENNISI, Dirigente dellIspettorato Nazionale del Lavoro. Modera Pasquale De Luise e conclude il Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata Marcello PITTELLA.
Al termine del Convegno, alle ore 19,00 nel cavedio dello stesso Palazzo Ranone prenderà il via lo spettacolo teatrale B I A N C O Dedicato a chi il lavoro ha rubato i giorni della Compagnia Teatrale Oreventuno di Tito. Una rappresentazione che tocca, scuote, fa riflettere; uno spettacolo che è un grido silenzioso, un abbraccio collettivo, una voce che si fa teatro, perché le morti bianche non sono solo numeri: sono nomi, storie famiglia.
