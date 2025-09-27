Spesso è solo la cronaca brutale e quasi quotidiana che ci distrae dalla corsa di vivere e per qualche minuto ci fermiamo a pensare che potrebbe capitare a chiunque di uscire di casa per andare a lavorare e a causa di quel lavoro rischiare di non rientrare più. Poi la corsa della vita ci rituffa nel tran tran giornaliero fino alla prossima tragedia dello stesso tenore.

Domenica 28 Settembre a Palazzo Ranone a Spinoso, vogliamo invece fermarci ad analizzare il perché di così tante morti bianche, sfaccettare il tema come problema sociale da trattare sul piano delle politiche del lavoro, capire cosa tali brutte esperienze lasciano allinterno della comunità, verificare le forme di tutela legale, analizzare le forme di prevenzione dal punto di vista sindacale, esaminare le forme di controllo e prevenzione degli istituti giuridici a ciò deputati. Lo faremo alle ore 17,00 nel Convegno dal titolo MORTI BIANCHE : UNA CREPA NELLA NOSTRA DEMOCRAZIAal quale parteciperanno il Sindaco di Spinoso, Lino DE LUISE, il Sindaco di Marsicovetere, Marco ZIPPARRI, lAvv. Cassazionista Gianpaolo CARRETTA, il Segretario Regionale CGIL Angelo SUMMA, il Prof. Stefano OLIVIERI PENNISI, Dirigente dellIspettorato Nazionale del Lavoro. Modera Pasquale De Luise e conclude il Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata Marcello PITTELLA.

Al termine del Convegno, alle ore 19,00 nel cavedio dello stesso Palazzo Ranone prenderà il via lo spettacolo teatrale B I A N C O Dedicato a chi il lavoro ha rubato i giorni della Compagnia Teatrale Oreventuno di Tito. Una rappresentazione che tocca, scuote, fa riflettere; uno spettacolo che è un grido silenzioso, un abbraccio collettivo, una voce che si fa teatro, perché le morti bianche non sono solo numeri: sono nomi, storie famiglia.