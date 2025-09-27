-->
27/09/2025
|La Regione Basilicata ha individuato i Comuni che ospiteranno i nuovi Uffici di Prossimità (UdP), sportelli pensati per rendere la giustizia più vicina, chiara e accessibile. Pisticci è risultata prima in graduatoria e presto diventerà sede di un servizio innovativo che porterà la giustizia dentro il territorio, riducendo distanze e ostacoli.
Per molte pratiche, fino ad oggi, era necessario recarsi a Matera. Con lapertura dellUfficio di Prossimità, i cittadini troveranno a Pisticci un punto di riferimento che semplifica la vita e rende più semplice lesercizio dei diritti. Non si tratta solo di uno sportello, ma di una presenza che accorcia le distanze con la giustizia, trasformandola in un servizio realmente alla portata di tutti.
Il nuovo ufficio sarà collocato presso la sede del Giudice di Pace, che verrà prossimamente trasferita nei locali di via Cantisano. Qui si potranno seguire le pratiche di volontaria giurisdizione: dalla nomina dellamministratore di sostegno alle tutele e curatori speciali, dalle autorizzazioni per minori al supporto nella modulistica, fino al deposito telematico degli atti, senza lobbligo di avvocato. Una risposta concreta, gratuita e immediata che intercetta bisogni diffusi e quotidiani.
«Con lUfficio di Prossimità, Pisticci compie un passo in avanti decisivo. Significa rendere i diritti più accessibili, ridurre le distanze dai tribunali e offrire un punto di riferimento concreto e gratuito ai cittadini» dichiara lassessore Antonio De Sensi. «È un risultato che rafforza i servizi presenti sul territorio e che dimostra come la giustizia possa entrare davvero nella vita quotidiana delle persone, in particolare di quelle più fragili».
«Pisticci diventa un punto di prossimità per la giustizia, e questo rappresenta un passo avanti fondamentale per la nostra comunità» aggiunge il Sindaco Domenico Albano. «Significa meno viaggi, meno ostacoli e più risposte chiare. Con questo risultato Pisticci conferma la sua capacità di attrarre servizi e di mettere al centro le persone, soprattutto quelle più fragili. LUfficio di Prossimità non è solo un traguardo, ma linizio di una nuova stagione in cui i diritti si esercitano qui, nel nostro territorio».
Con lUfficio di Prossimità, a Pisticci la giustizia non è lontana: entra nella vita di ogni giorno, diventando parte integrante della comunità.
