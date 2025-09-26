-->
26/09/2025
| È online lo spot My name is Pisticci, realizzato dallAssessorato al Turismo del Comune di Pisticci nellambito del Piano di Sviluppo Turistico della destinazione Pisticci-Mare. Un lavoro che punta a rafforzare la promozione della città e del territorio jonico come destinazione autentica e contemporanea del Sud Italia.
In un mercato ricco di proposte, Pisticci apre una nuova via di racconto: un linguaggio visivo che intreccia mare, cultura, natura ed eventi, i quattro prodotti del Piano di Sviluppo Turistico. Non solo immagini suggestive, ma un percorso narrativo coerente e riconoscibile, capace di accompagnare il viaggiatore verso esperienze memorabili. Lobiettivo è generare valore per la comunità, rafforzare lidentità della destinazione e sostenere la destagionalizzazione.
Lo spot nasce da unidea di Giuseppe Lalinga, con la regia e il montaggio del videomaker Federico Giannace e il contributo creativo di Gianpiero Andrulli, Claudia e Daniela Quinto. È il primo tassello di una comunicazione che mette in dialogo audiovisivo e territorio, trasformando le bellezze paesaggistiche in scenari narrativi e le energie creative locali in protagoniste del racconto.
Con questo lavoro spiega lassessore al Turismo Francesca Colacicco vogliamo mostrare Pisticci come destinazione policentrica e dinamica, dove mare, cultura, natura ed eventi si incontrano in ununica esperienza. La narrazione utilizza i linguaggi della contemporaneità per far riconoscere la città e invitare il pubblico a viverla.
Il sindaco Domenico Albano sottolinea: Il percorso intrapreso, in costante confronto con lAPT Basilicata, segue lapproccio del destination management. Pisticci si afferma nel sistema turistico regionale, rafforzando al tempo stesso lattrattività della Costa Jonica e dellintera Basilicata. È una rotta chiara che unisce visione e concretezza.
Lo spot My name is Pisticci è disponibile sul portale www.destinazionepisticci.it, sui canali ufficiali e sui canali social Città di Pisticci del Comune: un invito a guardare, partire e vivere unesperienza.
Perché ogni viaggio inizia da un nome, e oggi quel nome è Pisticci.
