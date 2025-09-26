-->

SantArcangelo, Polese: Radiologia potenziata grazie al dialogo

26/09/2025

Esprimo la mia profonda soddisfazione per l'annuncio da parte dellAsp di Potenza sul potenziamento della Radiologia di SantArcangelo e, in particolare, per l'avvio delle prestazioni Tac dal primo ottobre 2025. Così il capogruppo di Orgoglio lucano - Italia Viva in Consiglio regionale Mario Polese che aggiunge: Ringrazio lassessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, che ha dimostrato massima attenzione e concretezza nel perseguire la strategia di rafforzamento della sanità di prossimità. Un plauso va ai vertici dellAsp per lefficace e tempestivo lavoro tecnico che ha portato all'acquisizione e all'installazione di tecnologie all'avanguardia, come la Tac a 160 slice. Il risultato - prosegue Polese - conferma che il dialogo costruttivo tra il Consiglio e la Giunta è parte importante per accelerare le risposte sul territorio. Il nostro stimolo (linterrogazione dello scorso maggio) ha contribuito a concretizzare un servizio di eccellenza, che utilizza in modo proficuo la telerefertazione per garantire la massima efficienza e contenere i tempi di attesa. Ora, il nostro impegno come forza di maggioranza si sposta sull'assicurare la massima efficienza operativa. Continueremo a lavorare in sinergia con l'assessore e l'Asp affinché questa struttura diventi un modello di riferimento per la sanità territoriale lucana.

Avv. Mario Polese
Capogruppo Ol-IV Consiglio Regionale della Basilicata



