La voce della Politica
|SantArcangelo, Polese: Radiologia potenziata grazie al dialogo
26/09/2025
| Esprimo la mia profonda soddisfazione per l'annuncio da parte dellAsp di Potenza sul potenziamento della Radiologia di SantArcangelo e, in particolare, per l'avvio delle prestazioni Tac dal primo ottobre 2025. Così il capogruppo di Orgoglio lucano - Italia Viva in Consiglio regionale Mario Polese che aggiunge: Ringrazio lassessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, che ha dimostrato massima attenzione e concretezza nel perseguire la strategia di rafforzamento della sanità di prossimità. Un plauso va ai vertici dellAsp per lefficace e tempestivo lavoro tecnico che ha portato all'acquisizione e all'installazione di tecnologie all'avanguardia, come la Tac a 160 slice. Il risultato - prosegue Polese - conferma che il dialogo costruttivo tra il Consiglio e la Giunta è parte importante per accelerare le risposte sul territorio. Il nostro stimolo (linterrogazione dello scorso maggio) ha contribuito a concretizzare un servizio di eccellenza, che utilizza in modo proficuo la telerefertazione per garantire la massima efficienza e contenere i tempi di attesa. Ora, il nostro impegno come forza di maggioranza si sposta sull'assicurare la massima efficienza operativa. Continueremo a lavorare in sinergia con l'assessore e l'Asp affinché questa struttura diventi un modello di riferimento per la sanità territoriale lucana.
Avv. Mario Polese
Capogruppo Ol-IV Consiglio Regionale della Basilicata
|La Voce della Politica
