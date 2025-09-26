E stato reso noto che il nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale e presentato dallAssessore alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, pone tra gli obiettivi principali:



-la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle risorse boschive;

-il rafforzamento e linnovazione della filiera foresta/legno;

-interventi di forestazione e contrasto al dissesto idrogeologico;

-il supporto alle imprese e agli operatori del settore.



Il SIFUS - CONFALI Basilicata, in rappresentanza degli addetti al settore, accoglie con attenzione questi indirizzi, ma ribadisce che senza la stabilizzazione dei circa 5.000 addetti ( FORESTALI, VIE BLU, SAAP, ASA) del comparto idraulico-forestale ogni programmazione rischia di rimanere incompleta.



«La vera dignità  dichiarano i segretari l SIFUS CONFALI Basilicata, Pina De Donato e Domenico Sodo  non sta nelle promesse o nelle poesie quotidiane di chi predica diritti senza conquistarli, ma nel garantire ai lavoratori un contratto a tempo indeterminato. La precarietà non può più essere accettata : queste famiglie vivono con uno stipendio per 5 mesi allanno e sono coperti da una contribuzione previdenziale solo per sei mesi , anche la loro pensione come lo stipendio sarà da fame !

Occorrono riforme adeguate per invertire la tendenza della crisi spaventosa che attanaglia la nostra regione , tante criticità tra cui : lo spopolamento, la disoccupazione e la povertà ;



I lavoratori forestali sono le sentinelle dei nostri boschi in quanto garantiscono la salvaguardia dellambiente e contribuiscono al decoro urbano dei comuni. Per questi buoni motivi hanno diritto a un salario per 365 giorni allanno, in coerenza con il ruolo insostituibile che svolgono per la collettività e per il territorio.



I Segretari De Donato  Sodo , hanno inoltre chiesto un incontro ufficiale allAssessore alle politiche agricole Cicala e allassessore alle attività produttive Cupparo per avviare un confronto di rappresentanza costruttivo nellinteresse dei lavoratori che sono la vera risorsa per lo sviluppo sostenibile del patrimonio forestale regionale.



Il SIFUS -CONFALI , sindacato da sempre al fianco dei lavoratori forestali è stato promotore della vertenza contro labuso reiterato dei contratti a termine sancito dallart. 46 bis del CCNL Idraulio -Forestale sottoscritto dalle federazioni FAI-CISL , FLAI- CGIL e UILA -UIL evidenziandone la stagionalità.

Numerosi Tribunali e Corti dAppello in tutta Italia - dalla Sicilia al Veneto fino alla Campania  hanno riconosciuto lillegittimità della reiterazione dei contratti a termine , condannando le amministrazioni competenti al risarcimento dei danni subiti dai lavoratori .

In Basilicata le prime udienze si sono svolte lo scorso aprile e ora si è in attesa delle prime sentenze .

I lavoratori forestali lucani confidano che anche la magistratura locale riconosca i loro diritti, ponendo fine a un precarietà imposta da anni e già censurata in altre regioni : Calabria e Campania .



Il SIFUS - CONFALI ribadisce con forza la necessità di garantire stabilità e pari dignità occupazionale a tutti gli operatori forestali , rifiutando logiche contrattuali che hanno generato precarietà e discriminazione : senza la stabilizzazione non ci può essere né sviluppo sostenibile né reale valorizzazione del patrimonio boschivo.



sifusbasilicataibero.it

