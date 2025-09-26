-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

SIFUS - CONFALI Basilicata : per il Piano Forestale 2025-2044 chiediamo stabilità e dignità dei lavoratori del comparto

26/09/2025

E stato reso noto che il nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale e presentato dallAssessore alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, pone tra gli obiettivi principali:

-la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle risorse boschive;
-il rafforzamento e linnovazione della filiera foresta/legno;
-interventi di forestazione e contrasto al dissesto idrogeologico;
-il supporto alle imprese e agli operatori del settore.

Il SIFUS - CONFALI Basilicata, in rappresentanza degli addetti al settore, accoglie con attenzione questi indirizzi, ma ribadisce che senza la stabilizzazione dei circa 5.000 addetti ( FORESTALI, VIE BLU, SAAP, ASA) del comparto idraulico-forestale ogni programmazione rischia di rimanere incompleta.

«La vera dignità  dichiarano i segretari l SIFUS CONFALI Basilicata, Pina De Donato e Domenico Sodo  non sta nelle promesse o nelle poesie quotidiane di chi predica diritti senza conquistarli, ma nel garantire ai lavoratori un contratto a tempo indeterminato. La precarietà non può più essere accettata : queste famiglie vivono con uno stipendio per 5 mesi allanno e sono coperti da una contribuzione previdenziale solo per sei mesi , anche la loro pensione come lo stipendio sarà da fame !
Occorrono riforme adeguate per invertire la tendenza della crisi spaventosa che attanaglia la nostra regione , tante criticità tra cui : lo spopolamento, la disoccupazione e la povertà ;

I lavoratori forestali sono le sentinelle dei nostri boschi in quanto garantiscono la salvaguardia dellambiente e contribuiscono al decoro urbano dei comuni. Per questi buoni motivi hanno diritto a un salario per 365 giorni allanno, in coerenza con il ruolo insostituibile che svolgono per la collettività e per il territorio.

I Segretari De Donato  Sodo , hanno inoltre chiesto un incontro ufficiale allAssessore alle politiche agricole Cicala e allassessore alle attività produttive Cupparo per avviare un confronto di rappresentanza costruttivo nellinteresse dei lavoratori che sono la vera risorsa per lo sviluppo sostenibile del patrimonio forestale regionale.

Il SIFUS -CONFALI , sindacato da sempre al fianco dei lavoratori forestali è stato promotore della vertenza contro labuso reiterato dei contratti a termine sancito dallart. 46 bis del CCNL Idraulio -Forestale sottoscritto dalle federazioni FAI-CISL , FLAI- CGIL e UILA -UIL evidenziandone la stagionalità.
Numerosi Tribunali e Corti dAppello in tutta Italia - dalla Sicilia al Veneto fino alla Campania  hanno riconosciuto lillegittimità della reiterazione dei contratti a termine , condannando le amministrazioni competenti al risarcimento dei danni subiti dai lavoratori .
In Basilicata le prime udienze si sono svolte lo scorso aprile e ora si è in attesa delle prime sentenze .
I lavoratori forestali lucani confidano che anche la magistratura locale riconosca i loro diritti, ponendo fine a un precarietà imposta da anni e già censurata in altre regioni : Calabria e Campania .

Il SIFUS - CONFALI ribadisce con forza la necessità di garantire stabilità e pari dignità occupazionale a tutti gli operatori forestali , rifiutando logiche contrattuali che hanno generato precarietà e discriminazione : senza la stabilizzazione non ci può essere né sviluppo sostenibile né reale valorizzazione del patrimonio boschivo.

sifusbasilicataibero.it



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
26/09/2025 - Special Olympics Basilicata incontrano la Garante Padula: verso una Regione più inclusiva

La delegazione di Special Olympics Basilicata è stata accolta dalla Garante regionale della disabilità, Dott.ssa Marika Padula, per un incontro ricco di programmazione e prospettive future.

A rappresentare lorganizzazione erano presenti: Filippo Orlando, Direttore ...-->continua
26/09/2025 - SantArcangelo, Polese: Radiologia potenziata grazie al dialogo

Esprimo la mia profonda soddisfazione per l'annuncio da parte dellAsp di Potenza sul potenziamento della Radiologia di SantArcangelo e, in particolare, per l'avvio delle prestazioni Tac dal primo ottobre 2025. Così il capogruppo di Orgoglio lucano - Itali...-->continua
26/09/2025 - SIFUS - CONFALI Basilicata : per il Piano Forestale 2025-2044 chiediamo stabilità e dignità dei lavoratori del comparto

E stato reso noto che il nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale e presentato dallAssessore alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, pone tra gli obiettivi principali:

-la sostenibilità ...-->continua
26/09/2025 - Grano, Mattia ringrazia il ministro Lollobrigida: prezzi tutelati e più fondi per lagricoltura

Un grazie al ministro Lollobrigida per aver ascoltato le ragioni degli agricoltori della Coldiretti e del comparto cerealicolo tutto, sul boom di importazioni dall'estero, a causa delle quali il prezzo del prodotto italiano è crollato, e per aver immediatamen...-->continua
26/09/2025 - Trasporto Stellantis, Giordano (Ugl):''Disagio a senso unico, sempre punto e a capo''

Come sindacato ci siamo attivati dal 1993 affinché tutte le parti in causa in questa vicenda potessero trovare insieme i giusti rimedi per i tanti dipendenti che quotidianamente si immettevano in viaggio dalla mattina alle 2,30, percorrendo le strade lucane, ...-->continua
26/09/2025 - Basilicata. Infrastrutture verdi e blu: 100 Comuni ammessi

La Direzione generale Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata ha approvato la graduatoria conclusiva relativa allAvviso Pubblico Infrastrutture verdi e blu: sviluppo e completamento di infrastrutture verdi e blu, finanziato nellambito del ...-->continua
26/09/2025 - Basilicata. Completamento Nerico-Bella Muro, stanziati 11 mln

Il provvedimento rientra in un finanziamento complessivo di oltre 35 milioni di euro per la viabilità in Basilicata e Campania. Lassessore Pepe: Dopo lo sblocco di 85 milioni per la Fondovalle Sauro, ulteriore impegno del Mit verso la nostra regione
-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo