-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Basilicata. Infrastrutture verdi e blu: 100 Comuni ammessi

26/09/2025

La Direzione generale Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata ha approvato la graduatoria conclusiva relativa allAvviso Pubblico Infrastrutture verdi e blu: sviluppo e completamento di infrastrutture verdi e blu, finanziato nellambito del Fesr Fse 2021  2027. La Determina dirigenziale sancisce lammissione al finanziamento di 100 Comuni lucani per un investimento complessivo iniziale di 10 milioni di euro. Con questa approvazione, diamo seguito allimpegno assunto a febbraio in sede di pubblicazione del bando e compiamo un passo decisivo e tangibile per la tutela del nostro patrimonio naturale e la resilienza urbana, dichiara lassessore allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello che spiega: Il grande numero di domande pervenute testimonia la forte sensibilità del territorio e la necessità di investire subito e con decisione nelladattamento ai cambiamenti climatici. Questo finanziamento, destinato a creare nuove infrastrutture verdi e blu, mira a rafforzare la biodiversità e a ridurre ogni forma di inquinamento, trasformando le nostre città e i nostri paesi in luoghi più vivibili e sostenibili.
LAvviso, che rientra nellobiettivo specifico 2.7 del Programma Regionale, è volto a fornire strumenti concreti per affrontare gli impatti del clima attraverso soluzioni basate sulla natura (Nature -based solutions). Lassessore Mongiello sottolinea quindi la trasparenza e la solidità delliter: Ringrazio il Gruppo di valutazione e gli uffici per lefficace lavoro istruttorio che ha portato, dopo un confronto serrato e rigoroso, allapprovazione di una graduatoria chiara e meritocratica. Sebbene la dotazione iniziale di 10 milioni consenta di finanziare i primi 100 progetti in graduatoria, il nostro lavoro non si ferma qui. Riteniamo strategico lo scorrimento della graduatoria.
Il nostro obiettivo prioritario oggi è quello di trovare ulteriori risorse, attraverso economie o incrementi del Programma, per finanziare anche le altre istanze ammissibili che hanno superato positivamente la valutazione di merito. La qualità progettuale dimostrata dai Comuni lucani è eccezionale, e la Regione Basilicata intende supportare ogni sforzo teso a rendere il nostro territorio più green e a proteggerlo dalle sfide future, conclude lassessore Mongiello.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
26/09/2025 - Basilicata. Latronico al ''Villaggio della Salute''

Lassessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha preso parte oggi allapertura del Villaggio della Salute  Race for the Cure 2025 a Matera, uniniziativa di straordinario valore sociale e sanitario.

«La prevenzione è il pilas...-->continua
26/09/2025 - Chiorazzo: ''Bardi e Latronico inaugurano ospedali privati ma evitano il Consiglio per la crisi sanitaria''

Voglio rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al management e a tutto il personale della nuova struttura sanitaria inaugurata ieri. Ogni nuovo presidio che si apre in Basilicata rappresenta un investimento in professionalità, cure e servizi che va...-->continua
26/09/2025 - Special Olympics Basilicata incontrano la Garante Padula: verso una Regione più inclusiva

La delegazione di Special Olympics Basilicata è stata accolta dalla Garante regionale della disabilità, Dott.ssa Marika Padula, per un incontro ricco di programmazione e prospettive future.

A rappresentare lorganizzazione erano presenti: Filippo Orla...-->continua
26/09/2025 - SantArcangelo, Polese: Radiologia potenziata grazie al dialogo

Esprimo la mia profonda soddisfazione per l'annuncio da parte dellAsp di Potenza sul potenziamento della Radiologia di SantArcangelo e, in particolare, per l'avvio delle prestazioni Tac dal primo ottobre 2025. Così il capogruppo di Orgoglio lucano - Itali...-->continua
26/09/2025 - SIFUS - CONFALI Basilicata : per il Piano Forestale 2025-2044 chiediamo stabilità e dignità dei lavoratori del comparto

E stato reso noto che il nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale e presentato dallAssessore alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, pone tra gli obiettivi principali:

-la sostenibilità ...-->continua
26/09/2025 - Grano, Mattia ringrazia il ministro Lollobrigida: prezzi tutelati e più fondi per lagricoltura

Un grazie al ministro Lollobrigida per aver ascoltato le ragioni degli agricoltori della Coldiretti e del comparto cerealicolo tutto, sul boom di importazioni dall'estero, a causa delle quali il prezzo del prodotto italiano è crollato, e per aver immediatamen...-->continua
26/09/2025 - Trasporto Stellantis, Giordano (Ugl):''Disagio a senso unico, sempre punto e a capo''

Come sindacato ci siamo attivati dal 1993 affinché tutte le parti in causa in questa vicenda potessero trovare insieme i giusti rimedi per i tanti dipendenti che quotidianamente si immettevano in viaggio dalla mattina alle 2,30, percorrendo le strade lucane, ...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo