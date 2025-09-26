La Direzione generale Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata ha approvato la graduatoria conclusiva relativa allAvviso Pubblico Infrastrutture verdi e blu: sviluppo e completamento di infrastrutture verdi e blu, finanziato nellambito del Fesr Fse 2021  2027. La Determina dirigenziale sancisce lammissione al finanziamento di 100 Comuni lucani per un investimento complessivo iniziale di 10 milioni di euro. Con questa approvazione, diamo seguito allimpegno assunto a febbraio in sede di pubblicazione del bando e compiamo un passo decisivo e tangibile per la tutela del nostro patrimonio naturale e la resilienza urbana, dichiara lassessore allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello che spiega: Il grande numero di domande pervenute testimonia la forte sensibilità del territorio e la necessità di investire subito e con decisione nelladattamento ai cambiamenti climatici. Questo finanziamento, destinato a creare nuove infrastrutture verdi e blu, mira a rafforzare la biodiversità e a ridurre ogni forma di inquinamento, trasformando le nostre città e i nostri paesi in luoghi più vivibili e sostenibili.

LAvviso, che rientra nellobiettivo specifico 2.7 del Programma Regionale, è volto a fornire strumenti concreti per affrontare gli impatti del clima attraverso soluzioni basate sulla natura (Nature -based solutions). Lassessore Mongiello sottolinea quindi la trasparenza e la solidità delliter: Ringrazio il Gruppo di valutazione e gli uffici per lefficace lavoro istruttorio che ha portato, dopo un confronto serrato e rigoroso, allapprovazione di una graduatoria chiara e meritocratica. Sebbene la dotazione iniziale di 10 milioni consenta di finanziare i primi 100 progetti in graduatoria, il nostro lavoro non si ferma qui. Riteniamo strategico lo scorrimento della graduatoria.

Il nostro obiettivo prioritario oggi è quello di trovare ulteriori risorse, attraverso economie o incrementi del Programma, per finanziare anche le altre istanze ammissibili che hanno superato positivamente la valutazione di merito. La qualità progettuale dimostrata dai Comuni lucani è eccezionale, e la Regione Basilicata intende supportare ogni sforzo teso a rendere il nostro territorio più green e a proteggerlo dalle sfide future, conclude lassessore Mongiello.