Basilicata. Infrastrutture verdi e blu: 100 Comuni ammessi
26/09/2025
|La Direzione generale Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata ha approvato la graduatoria conclusiva relativa allAvviso Pubblico Infrastrutture verdi e blu: sviluppo e completamento di infrastrutture verdi e blu, finanziato nellambito del Fesr Fse 2021 2027. La Determina dirigenziale sancisce lammissione al finanziamento di 100 Comuni lucani per un investimento complessivo iniziale di 10 milioni di euro. Con questa approvazione, diamo seguito allimpegno assunto a febbraio in sede di pubblicazione del bando e compiamo un passo decisivo e tangibile per la tutela del nostro patrimonio naturale e la resilienza urbana, dichiara lassessore allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello che spiega: Il grande numero di domande pervenute testimonia la forte sensibilità del territorio e la necessità di investire subito e con decisione nelladattamento ai cambiamenti climatici. Questo finanziamento, destinato a creare nuove infrastrutture verdi e blu, mira a rafforzare la biodiversità e a ridurre ogni forma di inquinamento, trasformando le nostre città e i nostri paesi in luoghi più vivibili e sostenibili.
LAvviso, che rientra nellobiettivo specifico 2.7 del Programma Regionale, è volto a fornire strumenti concreti per affrontare gli impatti del clima attraverso soluzioni basate sulla natura (Nature -based solutions). Lassessore Mongiello sottolinea quindi la trasparenza e la solidità delliter: Ringrazio il Gruppo di valutazione e gli uffici per lefficace lavoro istruttorio che ha portato, dopo un confronto serrato e rigoroso, allapprovazione di una graduatoria chiara e meritocratica. Sebbene la dotazione iniziale di 10 milioni consenta di finanziare i primi 100 progetti in graduatoria, il nostro lavoro non si ferma qui. Riteniamo strategico lo scorrimento della graduatoria.
Il nostro obiettivo prioritario oggi è quello di trovare ulteriori risorse, attraverso economie o incrementi del Programma, per finanziare anche le altre istanze ammissibili che hanno superato positivamente la valutazione di merito. La qualità progettuale dimostrata dai Comuni lucani è eccezionale, e la Regione Basilicata intende supportare ogni sforzo teso a rendere il nostro territorio più green e a proteggerlo dalle sfide future, conclude lassessore Mongiello.
|26/09/2025 - Basilicata. Latronico al ''Villaggio della Salute''
Lassessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha preso parte oggi allapertura del Villaggio della Salute Race for the Cure 2025 a Matera, uniniziativa di straordinario valore sociale e sanitario.
«La prevenzione è il pilas...-->continua
|26/09/2025 - Chiorazzo: ''Bardi e Latronico inaugurano ospedali privati ma evitano il Consiglio per la crisi sanitaria''
Voglio rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al management e a tutto il personale della nuova struttura sanitaria inaugurata ieri. Ogni nuovo presidio che si apre in Basilicata rappresenta un investimento in professionalità, cure e servizi che va...-->continua
|26/09/2025 - Special Olympics Basilicata incontrano la Garante Padula: verso una Regione più inclusiva
La delegazione di Special Olympics Basilicata è stata accolta dalla Garante regionale della disabilità, Dott.ssa Marika Padula, per un incontro ricco di programmazione e prospettive future.
A rappresentare lorganizzazione erano presenti: Filippo Orla...-->continua
|26/09/2025 - SantArcangelo, Polese: Radiologia potenziata grazie al dialogo
Esprimo la mia profonda soddisfazione per l'annuncio da parte dellAsp di Potenza sul potenziamento della Radiologia di SantArcangelo e, in particolare, per l'avvio delle prestazioni Tac dal primo ottobre 2025. Così il capogruppo di Orgoglio lucano - Itali...-->continua
|26/09/2025 - SIFUS - CONFALI Basilicata : per il Piano Forestale 2025-2044 chiediamo stabilità e dignità dei lavoratori del comparto
E stato reso noto che il nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale e presentato dallAssessore alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, pone tra gli obiettivi principali:
-la sostenibilità ...-->continua
|26/09/2025 - Grano, Mattia ringrazia il ministro Lollobrigida: prezzi tutelati e più fondi per lagricoltura
Un grazie al ministro Lollobrigida per aver ascoltato le ragioni degli agricoltori della Coldiretti e del comparto cerealicolo tutto, sul boom di importazioni dall'estero, a causa delle quali il prezzo del prodotto italiano è crollato, e per aver immediatamen...-->continua
|26/09/2025 - Trasporto Stellantis, Giordano (Ugl):''Disagio a senso unico, sempre punto e a capo''
Come sindacato ci siamo attivati dal 1993 affinché tutte le parti in causa in questa vicenda potessero trovare insieme i giusti rimedi per i tanti dipendenti che quotidianamente si immettevano in viaggio dalla mattina alle 2,30, percorrendo le strade lucane, ...-->continua
