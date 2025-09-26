-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Completamento Nerico-Bella Muro, stanziati 11 mln
26/09/2025
|Il provvedimento rientra in un finanziamento complessivo di oltre 35 milioni di euro per la viabilità in Basilicata e Campania. Lassessore Pepe: Dopo lo sblocco di 85 milioni per la Fondovalle Sauro, ulteriore impegno del Mit verso la nostra regione
Oltre 35 milioni di euro destinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi stradali in Basilicata e Campania, con una quota di 11 milioni finalizzata al completamento della Statale 743 Nerico-Bella Muro nel territorio di Muro Lucano. Lo stanziamento, frutto del decreto interministeriale 124/2025 del 27 maggio scorso, consente la prosecuzione e la conclusione di opere rimaste incompiute.
Dopo lo sblocco di 85 milioni per la Fondovalle Sauro dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe questo ulteriore impegno del Ministero guidato da Matteo Salvini conferma lattenzione verso la nostra regione. Il completamento della Nerico-Muro rappresenta un passaggio decisivo per migliorare la sicurezza e laccessibilità delle nostre aree interne.
Per la Nerico-Bella Muro cè la necessità di portare a termine il collegamento con la Statale 401 Ofantina, con svincolo e dotazioni accessorie. Con le risorse stanziate - commenta Pepe - sarà possibile dare continuità e piena funzionalità allarteria. Con questo e altri progetti finanziati, la Basilicata compie un nuovo passo in avanti verso una mobilità più efficiente, sicura e in grado di sostenere la crescita delle nostre comunità. Prossimamente andrò sul territorio per illustrare le opere da realizzare e per continuare a raccogliere le istanze di amministratori e cittadini.
Lo stanziamento degli oltre 35 milioni di euro include ulteriori interventi su viabilità e infrastrutture complementari in Basilicata e Campania. Per i tratti lucani, stanziati fondi per litinerario Rapone-Ofantina-Muro Lucano, per il collegamento Baragiano-Muro Lucano e per la Isca-Polla (II lotto).
È un risultato che premia la capacità di fare squadra tra Regione, Ministero, Anas ed enti locali. Abbiamo seguito con determinazione - aggiunge Pepe - un percorso complesso e affinché la Basilicata possa contare su una rete stradale sempre più moderna. Da alcune settimane abbiamo già avviato le interlocuzioni con il Provveditorato opere pubbliche territorialmente competente per farci trovare pronti. Continueremo a lavorare perché ogni cantiere si trasformi al più presto uninfrastruttura al servizio dei cittadini e delle attività produttive.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/09/2025 - Basilicata. Latronico al ''Villaggio della Salute''
Lassessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha preso parte oggi allapertura del Villaggio della Salute Race for the Cure 2025 a Matera, uniniziativa di straordinario valore sociale e sanitario.
«La prevenzione è il pilas...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Chiorazzo: ''Bardi e Latronico inaugurano ospedali privati ma evitano il Consiglio per la crisi sanitaria''
Voglio rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al management e a tutto il personale della nuova struttura sanitaria inaugurata ieri. Ogni nuovo presidio che si apre in Basilicata rappresenta un investimento in professionalità, cure e servizi che va...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Special Olympics Basilicata incontrano la Garante Padula: verso una Regione più inclusiva
La delegazione di Special Olympics Basilicata è stata accolta dalla Garante regionale della disabilità, Dott.ssa Marika Padula, per un incontro ricco di programmazione e prospettive future.
A rappresentare lorganizzazione erano presenti: Filippo Orla...-->continua
|
|
|26/09/2025 - SantArcangelo, Polese: Radiologia potenziata grazie al dialogo
Esprimo la mia profonda soddisfazione per l'annuncio da parte dellAsp di Potenza sul potenziamento della Radiologia di SantArcangelo e, in particolare, per l'avvio delle prestazioni Tac dal primo ottobre 2025. Così il capogruppo di Orgoglio lucano - Itali...-->continua
|
|
|26/09/2025 - SIFUS - CONFALI Basilicata : per il Piano Forestale 2025-2044 chiediamo stabilità e dignità dei lavoratori del comparto
E stato reso noto che il nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale e presentato dallAssessore alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, pone tra gli obiettivi principali:
-la sostenibilità ...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Grano, Mattia ringrazia il ministro Lollobrigida: prezzi tutelati e più fondi per lagricoltura
Un grazie al ministro Lollobrigida per aver ascoltato le ragioni degli agricoltori della Coldiretti e del comparto cerealicolo tutto, sul boom di importazioni dall'estero, a causa delle quali il prezzo del prodotto italiano è crollato, e per aver immediatamen...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Trasporto Stellantis, Giordano (Ugl):''Disagio a senso unico, sempre punto e a capo''
Come sindacato ci siamo attivati dal 1993 affinché tutte le parti in causa in questa vicenda potessero trovare insieme i giusti rimedi per i tanti dipendenti che quotidianamente si immettevano in viaggio dalla mattina alle 2,30, percorrendo le strade lucane, ...-->continua
|
|