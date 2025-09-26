Il capogruppo di maggioranza dellamministrazione comunale di SantArcangelo, Nicola Cavallo, è stato eletto Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali. Attraverso un comunicato è lo stesso N. Cavallo ad esprimere la propria soddisfazione per tale risultato.



Comunicato:



Sono onorato di essere stato eletto Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali della Basilicata, un traguardo che rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma soprattutto un impegno rinnovato verso la comunità santarcangiolese e lintera Regione.

Il CAL è uno strumento fondamentale di democrazia partecipata e di raccordo istituzionale, previsto dalla Costituzione per rafforzare il dialogo tra enti locali e Regione. In questo nuovo ruolo continuerò a garantire dedizione, ascolto e lavoro costante a favore dei territori lucani.

Un sentito ringraziamento va allAmministrazione Comunale di SantArcangelo, al Sindaco Salvatore La Grotta e a quanti hanno sostenuto la mia candidatura, consentendomi di rappresentare il nostro Comune in un organo istituito presso la sede del Consiglio Regionale per favorire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione Basilicata.

Colgo, inoltre, loccasione per ringraziare il Presidente del Consiglio Regionale Marcello Pittella e il Capogruppo del Partito Democratico Piero Lacorazza per i loro graditi auguri di buon lavoro che mi sono pervenuti.

