-->
|
La voce della Politica
|Incendio a Metaponto, la Regione precisa
26/09/2025
|La Regione Basilicata ha risposto con prontezza agli effetti degli incendi che hanno colpito il territorio di Bernalda, località Metaponto, il 9 luglio scorso. In particolare, è stato attivato un bando da 500mila euro, in scadenza il 30 settembre, destinato al ristoro del 100% dei danni subiti dalle strutture private, con particolare attenzione ai camping e alle attività turistiche danneggiate.
Per quanto riguarda i danni alle infrastrutture pubbliche, lUfficio regionale della Protezione Civile ha ricevuto una prima nota ricognitiva dal Comune di Bernalda. Lanalisi tecnica ha evidenziato che, pur trattandosi di danni significativi, non sussistono i requisiti per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come previsto dal Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018).
Levento potrebbe rientrare nella categoria delle emergenze di rilievo regionale, contesto che prevede lintervento coordinato di più enti e limpiego di mezzi straordinari regionali. La Regione Basilicata, in base alla Deliberazione di Giunta n. 460 del 5 agosto 2025, potrà riconoscere lo stato di emergenza regionale una volta ricevuta la relazione tecnica dettagliata da parte del Comune, comprensiva di rilievi fotografici e di una prima stima dei danni e dei fabbisogni.
La Regione resta in attesa della documentazione completa e conferma la propria disponibilità a intervenire con tutti gli strumenti previsti dalla normativa per sostenere il territorio e le comunità colpite.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/09/2025 - Nicola Cavallo eletto Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali
Il capogruppo di maggioranza dellamministrazione comunale di SantArcangelo, Nicola Cavallo, è stato eletto Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali. Attraverso un comunicato è lo stesso N. Cavallo ad esprimere la propria soddisfazione per tale risultato.
L...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Incendio a Metaponto, la Regione precisa
La Regione Basilicata ha risposto con prontezza agli effetti degli incendi che hanno colpito il territorio di Bernalda, località Metaponto, il 9 luglio scorso. In particolare, è stato attivato un bando da 500mila euro, in scadenza il 30 settembre, destinato al...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Potenza di unisce alla campagna 100 Piazze per Gaza lanciata dalla USB
A partire dalle 17,30 di oggi pomeriggio in piazza Mario Pagano è indetta una manifestazione di protesta che si protrarrà sino alla messa in sicurezza dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla e alla riuscita della consegna degli aiuti umanitari che vengono ...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Basilicata. Il Consiglio regionale si riunisce il 30 settembre
Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 30 settembre 2025, alle ore 15.00, nell'aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4, a Potenza.
Primi punti allordine de...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Cisl Fp: senza stabilizzazione PNRR rischio paralisi per la giustizia lucana
Sono 183 i lavoratori assunti con i fondi del PNRR nel sistema giustizia della Basilicata, una presenza che nei tribunali lucani rappresenta il 40 per cento della forza lavoro complessivamente impiegata: al Tribunale di Potenza 72 dipendenti su 158 sono PNRR,...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Biblioteca Stigliani, Mancini ottimista: ok a contributo e personale
Un incontro propositivo e costruttivo che ha visto accolte le richieste della Provincia di Matera sul futuro della biblioteca Stigliani.
A Potenza il Presidente della Provincia Francesco Mancini ha incontrato la Regione Basilicata insieme al Sindaco ...-->continua
|
|
|26/09/2025 - UNIBAS, Lacorazza: Più spazio a studenti e territori
È un passo la riunione della Conferenza Strategica di Piano, luogo di partecipazione e di confronto per lattuazione dellaccordo tra Regione-UNIBAS previsto dalla legge 5/2025. Viene attuata la legge da noi proposta e che appunto prevede una partecipazione p...-->continua
|
|