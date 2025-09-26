La Regione Basilicata ha risposto con prontezza agli effetti degli incendi che hanno colpito il territorio di Bernalda, località Metaponto, il 9 luglio scorso. In particolare, è stato attivato un bando da 500mila euro, in scadenza il 30 settembre, destinato al ristoro del 100% dei danni subiti dalle strutture private, con particolare attenzione ai camping e alle attività turistiche danneggiate.

Per quanto riguarda i danni alle infrastrutture pubbliche, lUfficio regionale della Protezione Civile ha ricevuto una prima nota ricognitiva dal Comune di Bernalda. Lanalisi tecnica ha evidenziato che, pur trattandosi di danni significativi, non sussistono i requisiti per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come previsto dal Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018).

Levento potrebbe rientrare nella categoria delle emergenze di rilievo regionale, contesto che prevede lintervento coordinato di più enti e limpiego di mezzi straordinari regionali. La Regione Basilicata, in base alla Deliberazione di Giunta n. 460 del 5 agosto 2025, potrà riconoscere lo stato di emergenza regionale una volta ricevuta la relazione tecnica dettagliata da parte del Comune, comprensiva di rilievi fotografici e di una prima stima dei danni e dei fabbisogni.

La Regione resta in attesa della documentazione completa e conferma la propria disponibilità a intervenire con tutti gli strumenti previsti dalla normativa per sostenere il territorio e le comunità colpite.