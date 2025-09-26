-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Incendio a Metaponto, la Regione precisa

26/09/2025

La Regione Basilicata ha risposto con prontezza agli effetti degli incendi che hanno colpito il territorio di Bernalda, località Metaponto, il 9 luglio scorso. In particolare, è stato attivato un bando da 500mila euro, in scadenza il 30 settembre, destinato al ristoro del 100% dei danni subiti dalle strutture private, con particolare attenzione ai camping e alle attività turistiche danneggiate.
Per quanto riguarda i danni alle infrastrutture pubbliche, lUfficio regionale della Protezione Civile ha ricevuto una prima nota ricognitiva dal Comune di Bernalda. Lanalisi tecnica ha evidenziato che, pur trattandosi di danni significativi, non sussistono i requisiti per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come previsto dal Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018).
Levento potrebbe rientrare nella categoria delle emergenze di rilievo regionale, contesto che prevede lintervento coordinato di più enti e limpiego di mezzi straordinari regionali. La Regione Basilicata, in base alla Deliberazione di Giunta n. 460 del 5 agosto 2025, potrà riconoscere lo stato di emergenza regionale una volta ricevuta la relazione tecnica dettagliata da parte del Comune, comprensiva di rilievi fotografici e di una prima stima dei danni e dei fabbisogni.
La Regione resta in attesa della documentazione completa e conferma la propria disponibilità a intervenire con tutti gli strumenti previsti dalla normativa per sostenere il territorio e le comunità colpite.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
26/09/2025 - Nicola Cavallo eletto Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali

Il capogruppo di maggioranza dellamministrazione comunale di SantArcangelo, Nicola Cavallo, è stato eletto Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali. Attraverso un comunicato è lo stesso N. Cavallo ad esprimere la propria soddisfazione per tale risultato.

L...-->continua
26/09/2025 - Incendio a Metaponto, la Regione precisa

La Regione Basilicata ha risposto con prontezza agli effetti degli incendi che hanno colpito il territorio di Bernalda, località Metaponto, il 9 luglio scorso. In particolare, è stato attivato un bando da 500mila euro, in scadenza il 30 settembre, destinato al...-->continua
26/09/2025 - Potenza di unisce alla campagna 100 Piazze per Gaza lanciata dalla USB

A partire dalle 17,30 di oggi pomeriggio in piazza Mario Pagano è indetta una manifestazione di protesta che si protrarrà sino alla messa in sicurezza dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla e alla riuscita della consegna degli aiuti umanitari che vengono ...-->continua
26/09/2025 - Basilicata. Il Consiglio regionale si riunisce il 30 settembre

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 30 settembre 2025, alle ore 15.00, nell'aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4, a Potenza.

Primi punti allordine de...-->continua
26/09/2025 - Cisl Fp: senza stabilizzazione PNRR rischio paralisi per la giustizia lucana

Sono 183 i lavoratori assunti con i fondi del PNRR nel sistema giustizia della Basilicata, una presenza che nei tribunali lucani rappresenta il 40 per cento della forza lavoro complessivamente impiegata: al Tribunale di Potenza 72 dipendenti su 158 sono PNRR,...-->continua
26/09/2025 - Biblioteca Stigliani, Mancini ottimista: ok a contributo e personale

Un incontro propositivo e costruttivo che ha visto accolte le richieste della Provincia di Matera sul futuro della biblioteca Stigliani.

A Potenza il Presidente della Provincia Francesco Mancini ha incontrato la Regione Basilicata insieme al Sindaco ...-->continua
26/09/2025 - UNIBAS, Lacorazza: Più spazio a studenti e territori

È un passo la riunione della Conferenza Strategica di Piano, luogo di partecipazione e di confronto per lattuazione dellaccordo tra Regione-UNIBAS previsto dalla legge 5/2025. Viene attuata la legge da noi proposta e che appunto prevede una partecipazione p...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo