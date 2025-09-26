Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 30 settembre 2025, alle ore 15.00, nell'aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4, a Potenza.



Primi punti allordine del giorno una proposta di legge sette atti amministrativi e due disegni di legge. Il primo argomento riguarda la Proposta di legge n. 103/2025 Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2015, n. 30- Sistema integrato per l'Apprendimento Permanente ed il Sostegno alle Transizioni della Vita Attiva.



A seguire gli atti amministrativi riguardanti i bilanci di previsione economici anno 2025 e triennale 2025/2027 dell'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo di Potenza, dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASM) di Matera, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASP) di Potenza e il Bilancio Consolidato 2024 Gruppo Regione Basilicata,



LAssemblea prenderà in esame, poi, il bilancio di previsione 2025 e il bilancio pluriennale 2025-2027 dell'A.T.E.R. di Matera, e il Programma di reinvestimento presentato da ATER Potenza, e il Disegno di legge n. 37/2025 "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali in sanità".



Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni Consiliari Permanenti il Disegno di legge n. 20/2024 Integrazione all'articolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1- Statuto della Regione Basilicata".



I lavori proseguiranno con la discussione sulle problematiche concernenti il Servizio Sanitario Regionale e sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e sull'attuale situazione organizzativa della struttura.



In conclusione lanalisi di una serie di mozioni e lattività ispettiva.



La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata. Sarà inoltre possibile seguirla attraverso il profiloX.



