La voce della Politica
Basilicata. Il Consiglio regionale si riunisce il 30 settembre
26/09/2025
|Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 30 settembre 2025, alle ore 15.00, nell'aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4, a Potenza.
Primi punti allordine del giorno una proposta di legge sette atti amministrativi e due disegni di legge. Il primo argomento riguarda la Proposta di legge n. 103/2025 Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2015, n. 30- Sistema integrato per l'Apprendimento Permanente ed il Sostegno alle Transizioni della Vita Attiva.
A seguire gli atti amministrativi riguardanti i bilanci di previsione economici anno 2025 e triennale 2025/2027 dell'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo di Potenza, dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASM) di Matera, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASP) di Potenza e il Bilancio Consolidato 2024 Gruppo Regione Basilicata,
LAssemblea prenderà in esame, poi, il bilancio di previsione 2025 e il bilancio pluriennale 2025-2027 dell'A.T.E.R. di Matera, e il Programma di reinvestimento presentato da ATER Potenza, e il Disegno di legge n. 37/2025 "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali in sanità".
Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni Consiliari Permanenti il Disegno di legge n. 20/2024 Integrazione all'articolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1- Statuto della Regione Basilicata".
I lavori proseguiranno con la discussione sulle problematiche concernenti il Servizio Sanitario Regionale e sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e sull'attuale situazione organizzativa della struttura.
In conclusione lanalisi di una serie di mozioni e lattività ispettiva.
La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata. Sarà inoltre possibile seguirla attraverso il profiloX.
|26/09/2025 - Nicola Cavallo eletto Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali
Il capogruppo di maggioranza dellamministrazione comunale di SantArcangelo, Nicola Cavallo, è stato eletto Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali. Attraverso un comunicato è lo stesso N. Cavallo ad esprimere la propria soddisfazione per tale risultato.
L...-->continua
|26/09/2025 - Incendio a Metaponto, la Regione precisa
La Regione Basilicata ha risposto con prontezza agli effetti degli incendi che hanno colpito il territorio di Bernalda, località Metaponto, il 9 luglio scorso. In particolare, è stato attivato un bando da 500mila euro, in scadenza il 30 settembre, destinato al...-->continua
|26/09/2025 - Potenza di unisce alla campagna 100 Piazze per Gaza lanciata dalla USB
A partire dalle 17,30 di oggi pomeriggio in piazza Mario Pagano è indetta una manifestazione di protesta che si protrarrà sino alla messa in sicurezza dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla e alla riuscita della consegna degli aiuti umanitari che vengono ...-->continua
|26/09/2025 - Cisl Fp: senza stabilizzazione PNRR rischio paralisi per la giustizia lucana
Sono 183 i lavoratori assunti con i fondi del PNRR nel sistema giustizia della Basilicata, una presenza che nei tribunali lucani rappresenta il 40 per cento della forza lavoro complessivamente impiegata: al Tribunale di Potenza 72 dipendenti su 158 sono PNRR,...-->continua
|26/09/2025 - Biblioteca Stigliani, Mancini ottimista: ok a contributo e personale
Un incontro propositivo e costruttivo che ha visto accolte le richieste della Provincia di Matera sul futuro della biblioteca Stigliani.
A Potenza il Presidente della Provincia Francesco Mancini ha incontrato la Regione Basilicata insieme al Sindaco ...-->continua
|26/09/2025 - UNIBAS, Lacorazza: Più spazio a studenti e territori
È un passo la riunione della Conferenza Strategica di Piano, luogo di partecipazione e di confronto per lattuazione dellaccordo tra Regione-UNIBAS previsto dalla legge 5/2025. Viene attuata la legge da noi proposta e che appunto prevede una partecipazione p...-->continua
